Жаркое «малиновое» или прохладное и дождливое: каким будет лето 2020 в Удмуртии?

Зима в этом году выдалась аномально теплой. Синоптики утверждают – хорошей погодой порадует ижевчан и весна.

- Температура воздуха в марте будет на два градуса выше климатических норм. По осадком будет около нормы, - прокомментировала Ирина Куртеева, пресс-секретарь Удмуртского гидрометцентра.

- Климатическая весна должна наступать в конце марта, - вторит гидрометцентру Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета. - Сейчас она наступила в конце февраля.

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Так, по данным сайта pogodaiklimat.ru, температура в марте в норме должна составлять -5 градусов. Она уже превысила это значение на 7,7 градуса.

МАЛИНОВОЕ ЛЕТО?

За мягкой весной последует и теплое лето. Так, ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец подтвердил в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM, 12+), что температура будет выше нормы.

- Июнь, июль и август в целом получаются благоприятные. Средние температуры на большей части европейской России будут превышать норму на 1-2 градуса. Для Ижевска температура составит +22-27 градусов. Естественно, внутри этого тренда будут колебания.

Этим летом температура воздуха будет выше нормыФото: Диля Ахмадишина

Так что предстоящее лето обещает стать «малиновым» (именно в такой цвет раскрашивают карты, когда температура выше нормы).

ЛЕТО ВНОВЬ БУДЕТ ДОЖДЛИВЫМ?

Однако делать долгосрочный прогноз пока рановато. И более точные данные появятся лишь к 20 числам марта. Так что есть и вероятность, что лето будет как в прошлом году - дождливое и прохладное.

- В прошлом году получилось так: Западная Европа и Сибирь находились под влиянием гребня высокого давления. А мы находились в ложбине низкого давления. И к нам приходил холодный заполярный воздух, поэтому у нас была достаточно прохладная погода. На нее повлияла циркуляция воздуха, - объясняет Юрий Переведенцев.

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