Стоит ли ижевчанам покупать валюту и технику сейчас?

Продолжающаяся в мире эпидемия коронавируса и падение цен на нефть привели с серьезному снижению курса рубля по отношению к доллару и евро. Эксперты говорят, что это может привести к росту цен на импортные товары, в первую очередь, технику. В то же время, выльется эта ситуация в полномасштабный кризис или все же выправится, будет ясно в ближайшие дни. Чего ожидать жителям Удмуртии?

Что случилось?

Курс доллара 10 марта превысил 71 рубль, евро приблизился к отметке в 82 рубля. Эксперты сравнивают столь резкое падение рубля с предыдущим кризисом в декабре 2014 года. Официальные курсы ЦБ РФ на 11 марта: доллар - 72,0208 руб., евро - 81,8588 руб.

Причины

Сейчас на рынки серьезное негативное влияние оказывает продолжающаяся эпидемия коронавируса. Компании испытывают сложности с поставками из Китая, ставшего очагом распространения инфекции. Многие предприятия там либо работают не в полную силу, либо остановлены. Чтобы нивелировать влияние коронавируса, Саудовская Аравия предложила снизить объемы добычи нефти. Если китайские предприятия меньше работают, значит, меньше потребляют и энергоносителей. Однако Россия вышла из переговоров ОПЕК+ по снижению добычи. В результате мировые цены на нефть резко снизились. Сейчас они находятся в районе $37 за баррель. Это ниже заложенного в российском бюджете показателя в $42,4 за баррель.

Как повлияет на цены?

Рост курса доллара и евро, как отмечают эксперты, приведет к повышению цен на импортные товары, как это было после декабря 2014 года.

- Стоит ожидать роста цен на импортные товары. Мы это уже в ближайшее время, по всей видимости, получим. Если будет наблюдаться дальнейшее падение рубля, Банк России может резко повысить ключевую ставку, что в дальнейшем приведет к повышению ставок по кредитами и вкладам в банках, - говорит директор представительства компании «Финам» в Ижевске Сергей Казанцев.

Эксперты отмечают, что в первую очередь могут повыситься цены на цифровую технику - ноутбуки, планшеты и смартфоны, которые полностью поставляются из-за рубежа. По опыту предыдущих ситуаций с падением рубля, рано или поздно производители поднимают цены.

- Несмотря на то что часто техника, а именно холодильники, стиральные машины, телевизоры производятся в России, многие комплектующие или привязаны по стоимости к условным единицам, или привозятся из-за границы. Поэтому у производителей есть техническая возможность, предупреждая за две недели, пересматривать цены в связи с такими ситуациями, - рассказал генеральный директор Корпорации «Центр» Роман Гайдуков.

При этом он не советует сейчас из-за прогнозов федеральных экспертов по возможному росту цен срочно скупать технику.

- Не нужно запасаться бытовой техникой и электроникой, естественно, это все-таки не предметы первой необходимости. Но если у вас в бюджете было запланировано в ближайшие полгода поменять холодильник, стиральную машину или смартфон, лучше это сделать в марте, пока еще на полках и складах есть техника, закупленная торговыми сетями по старым ценам, - считает Роман Гайдуков.

Рост курса доллара и евро, как отмечают эксперты, приведет к повышению цен на импортные товары, как это было после декабря 2014 года. Фото: архив редакции

Рост курса иностранной валюты сделает дороже отдых за рубежом, однако переживать и отказываться от отпуска в майские праздники или летом не стоит, говорят специалисты.

- По России цены пока останутся те же, так что можно переориентироваться на отдых на наших курортах, тем более что открыто движение по железнодорожному мосту в Крым, предложений много, есть интересные экскурсионные туры. Тем, кто все же хочет отправиться отдыхать за рубеж, стоит подождать как минимум неделю, пока все утихомирится. Я думаю, и туроператоры в дальнейшем сориентируются по ситуации и предложат альтернативу, ведь никто не хочет терять туристов, - пояснила руководитель удмуртского регионального отделения Российского союза туриндустрии Елена Захидова.

Стоит ли сейчас покупать валюту?

Эксперты говорят, что бежать срочно менять рубли на валюту сейчас или приобретать подешевевшие акции не нужно. Лучше воздержаться от необдуманных решений, т.к. возможно дальнейшее падение.

- В текущей ситуации, во-первых, не стоит панически бежать и скупать валюту, потому что курс валюты сейчас очень высокий. Он может двигаться дальше, но есть вероятность, что он может скорректироваться. Мы уже получили огромную долю негативных событий на рынке, в панике делать необдуманные резкие движения я бы не советовал. Примером может служить декабрь 2014 года, когда доллар достигал своих максимальных значений по отношению к рублю, курс до сих пор не вернулся к предшествовавшим значениям, - отметил Сергей Казанцев.

Что касается рынка акций, то, по его мнению, не стоит покупать сейчас, потому что рынок может продолжить падение. Стоит избавляться от активов, которые несут максимальный убыток и постараться до минимума сократить риски.

- Стоит подождать, когда паническая атака схлынет, и посмотреть, какие активы наиболее интересны для инвестирования, - добавил Казанцев.

Как будет меняться ситуация?

По словам Сергея Казанцева, сценариев может быть много. Исключает он лишь возможность резкого восстановления рынков.

- У нас падение рынка связано в первую очередь с падением цены на нефть, а она упала из-за того, что Россия вышла из сделки ОПЕК+. Сейчас, насколько я понимаю, будет разворачиваться ценовая война между Саудовской Аравией и Россией, а также американскими производителями нефти. Это, скорее всего, долгосрочное явление, т. е. мы на довольно продолжительный период можем получить невысокие цены на нефть. Исходя из этого, можно получить дальнейшее ослабление рубля по отношению к доллару , - говорит эксперт.

Однако все это пока только предположения, уточняет он. Как поведут себя инвесторы, Центробанк, пока не ясно. Эксперт ожидает, что более или менее понятной ситуация станет в ближайшие три-четыре дня.

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