Изменится ли что-то в жизни ижевчан после принятия поправок в Конституцию России?

Главное политическое событие этой весны – всенародное голосование по поправкам к Конституции России. Мы внимательно следили за предлагаемыми изменениями и общались с экспертами, имеющими диаметрально противоположные точки зрения по этому вопросу. Для тех, кто устал следить за конституционной повесткой или в принципе никогда о ней не задумывался максимально кратко (и с шутками из интернета) рассказываем, что можем измениться в жизни страны и Удмуртии после 22 апреля.

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ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО? В МОЕЙ ЖИЗНИ ЧТО-ТО ПОМЕНЯЕТСЯ?

Мнения экспертов в этом вопросе разнятся. По логике, изменения в Основном законе страны так или иначе должны повлиять на нашу с вами жизнь. Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова рассказала, что наиболее важными считает поправки, которые делают Конституцию «более социально ориентированной».

– Они социально защищают граждан. Во главе этих поправок стоит человек. Его интересы, его запросы, – утверждает она.

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Политолог Константин Калачев, напротив, уверен, что поправки, которые сейчас готовятся, жизнь россиян никак не изменят.

– Вы думаете, что после этих поправок в жизни обычной что-то изменится? Можно из-за них спорить и ругаться, но жизнь после принятия не поменяется, – говорит эксперт. – Выстраивается единая система власти. Мы легитимизируем все то, что у нас реально есть. То, что было неформальными практиками, формализуется.

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ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИЙ НАРОД

Активное обсуждение в интернете вызвала поправка о «государствообразующем народе». Как рассказала Светлана Смирнова, изначально эту формулировку предлагали вписать в преамбулу к Конституции.

– Я предлагала в скобочках написать российская нация либо российский народ, говоря о том, что мы говорим о единой российской нации, что мы представляем единый российский народ, – заявила член рабочей группы.

Эту инициативу не реализовали, но позже решили внести поправку в статьи Конституции.

– Те поправки, которые планировалось внести в преамбулу, они в той или иной форме нашли отражения в статьях Конституции. В статье 68 появилась поправка о том, что русский язык – это язык «государствообразующего народа», входящего в многонациональные союзы равноправных народов Российской Федерации, – отмечает спикер. – Кроме того, появляется дополнительный четвертый пункт, который говорит о том, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации.

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ПРЕЗИДЕНТ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ И СУДЫ

Список обсуждаемых поправок очень большой. Если кратко, то они несколько изменяют полномочия президента (например, он сможет участвовать в прекращении полномочий судей Конституционных судов). Федеральные СМИ пишут о потере полного контроля главы государства в формировании правительства, определении внешней и внутренней политики и назначении руководителей силовых ведомств. Но взамен президент приобретет возможность инициировать отстранение от должности судей всех важнейших инстанций и заблокировать вступление любого закона.

– Значение судебной власти умаляется через эти поправки, – считает Константин Калачев. – Выстраивается единая система власти от авторитарного лидера. Конституционные суды будут полностью зависеть от президента.

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Зато у Конституционного суда появится право блокировать решения международных договоров и соглашений. Все эти предложения изначально внес сам Владимир Путин.

Некоторые из поправок вызвали споры. Например, депутат Госдумы России Виталий Милонов предложил закрепить в Основном законе запрет абортов.

Свои предложения направляли законодательные органы и объединения различных регионов России. Но Удмуртия не предложила ни одной поправки

– Позволяя обсуждать кучу всякой бессмысленной потешной белиберды, инициаторы правок умаляют значение собственной затеи, – продолжает Константин Калачев. – Конституционный процесс превращается в «написание письма Дяди Федора из Простоквашино, когда один подошел что-то написал, затем другой.

Звучали предложения о внесении конфискации имущества как вида наказания, о запрете иностранных гражданств для прокуроров и уполномоченного по правам человека и об образовании «федеральных территорий».

Поправку про «федеральные территории», по словам Светланы Смирновой, включили в итоговый список к голосованию. Но что такое «федеральные территории», какие у них будут преимущества, и для чего это нужно — до сих пор непонятно.

— Они (федеральные территории. — Прим. ред.) будут определяться соответствующим федеральным законом. Поэтому, как только Конституция после общероссийского голосования вступит в силу, после этого перейдут уже к подготовке ряда федеральных законов, — заявила Светлана Смирнова, председатель совета «Ассамблея народов России».

То есть, даже на момент голосования не будет понятно, какие территории собираются сделать «федеральными», и каким статусом это будет их наделять. В такой же ситуации находятся и еще ряд поправок, в числе которых индексация пенсий и пособий (цитата: «осуществляется в порядке, установленном федеральным законом»).

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Помимо этого, могут появиться поправки о том, что семья – это «союз мужчины и женщины», о закреплении статуса «державы-победительницы», упоминании в Конституции Бога и запрете отчуждения территорий

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ?

Одна из поправок позволяет органам государственной власти участвовать в формировании органов местного самоуправления (например, губернатор участвует в назначении мэра, может инициировать отстранение депутата от должности и т.д.). Но как это именно будет реализовываться в случае принятия поправок – пока неясно. Как и в случае с «федеральными территориями», эту поправку тоже будет раскрывать впоследствии принятый федеральный закон.

– Прежде всего, это связано с теми органами местного самоуправления, которые имеют стратегическое значение, важность для страны, – поясняет Светлана Смирнова.

Органы МСУ включат в систему публичной власти (ранее оно было отделено от органов государственной власти, теперь их планируют объединить). Формально эти правки не ограничивают самостоятельности муниципальных властей, но у экспертов также появляются сомнения на этот счет. Они видят скрыто прописанную возможность государства влиять на местное самоуправление.

– Да, формально местное самоуправление у нас независимо. Но по факту оно уже давно зависимо. Поэтому давайте напишем о единой системе публичной власти и просто узаконим существующий порядок вещей, – комментирует поправку Константин Калачев.

ЧТО ДУМАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ГЛАВА УДМУРТИИ?

Несмотря на множество поправок, голосовать за них мы будем «пакетно» – за все сразу. Либо да, либо нет. Глава ЦИК Элла Памфилова объясняет это невозможностью проголосовать за каждую отдельно:

– Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Но когда набирается такой серьезный пакет, <…> это технологически немыслимо, не может быть бюллетень — книга целая, – цитируют Памфилову СМИ.

Свое мнение относительно поправок в конституцию высказал и глава Удмуртии на встрече с жителями Можги.

– Вряд ли кто-то станет выбирать, что нужнее – индексация пенсий, закрепление за Россией статуса державы-победительницы во Второй Мировой войне или чтобы у чиновников двойного гражданства не было. На мой взгляд, быть причастным к изменениям в Основной закон страны – это очень важно. Категорически важно, что президент сейчас инициировал изменения, – отметил на встрече с жителями глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он отметил, что в предыдущей версии Основного закона закрепить подобные социальные гарантии было крайне сложно, «в условиях смуты» и отсутствия таковых гарантий.