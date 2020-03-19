Ижевчанин подглядывает за планетами и галактиками

По вечерам Алексей Бас выходит во двор своего дома, чтобы сделать несколько снимков. Ижевчанин «охотится» на небесные тела и явления. А в его коллекции не портреты и пейзажи, а макроснимки планет и галактик. В новом выпуске «Мужского хобби» мы расскажем вам про астрофотографию.

«Астроном» с детства

Алексей с детства интересовался звездным небом - книжки по астрономии и фотографии приносил его отец. Уже со школы мальчик знал про планеты и звезды, про галактики и туманности. Но карьеру свою с астрономией Алексей не связал – решил, что она должна остаться любимым хобби, не хотел завязывать ее на деньгах.

Эту фотографию Сатурна Алексей сделал летом прошлого года. В наших широтах, по словам героя, эту планету «поймать» довольно тяжело. Чтобы сделать кадр, Алексей отправился в село Витязево Краснодарского края. (Среднее расстояние от Земли до Сатурна – 1,28

Фотографировать небесные тела и явления мужчина начал только в 36 лет: тогда он купил новый фотоаппарат, сделал несколько рядовых снимков. А потом вспомнил про детское увлечение и задумался: можно ли совместить сразу два своих хобби. Нашел в интернете группы и аккаунты астрофотографов, несколько месяцев вдохновлялся ими и решил, что тоже должен делать такие снимки.

– Много читал, выяснял, что нужно, чтобы снимать небесные тела. Сам принцип астрофотографии не очень сложен. На треногу ставится камера, к которой через переходник присоединяется нужный телескоп. В течение получаса камера делает несколько снимков на длинной выдержке (время, в течение которого делается фотография). Один такой занимает примерно минуту. Для сравнения, на стандартный портрет ставят выдержку в 1/100 секунды (в 6 тысяч раз быстрее). Затем в специальной программе несколько снимков совмещаются в один. Фотоаппарат у меня уже был, так что я купил телескоп. Подобрал переходники для телескопа, треноги. Нужно было все продумать до мелочей, - рассказал Алексей. – Первыми сделал снимки луны. Фотографии публиковал в разных тематических пабликах и на форумах, больше для консультации и обратной связи.

Важней всего – погода в городе

На этом снимке запечатлена Галактика Треугольника М33 (2,7 млн световых лет до Земли). Из-за того, что объект находится на большом расстоянии от Земли, разглядеть его очень трудно даже из телескопа. Снимать его пришлось на очень длинной выдержке и в 16 км

Спустя годы к базовой треноге и небольшому телескопу добавились более серьезные агрегаты. Чтобы «охотиться» на галактики и туманности, нужны более мощный телескоп, специальная тренога с пультом и утяжелителем, фильтры для планет.

Один лишь телескоп в этом комплекте может стоить около 40 тысяч рублей. А особая тренога обошлась ижевчанину в 80 тысяч, на нее Алексей копил почти полгода.

– Сейчас у меня есть два телескопа. Один больше по лунно-планетной съемке. А второй по галактикам, по туманностям. Специальные треноги помогают с автонаведением. К тому же, тела двигаются – поэтому тренога тоже поворачивается. Обычный штатив так не может, – объясняет Алексей. – О передвижениях небесных тел слежу через специальные приложения и сайты. Иногда их можно «поймать» прямо во дворе дома, а иногда приходится выезжать за пределы Ижевска. Но важнее погода. По статистике в Ижевске только 19 солнечных дней в году. Через облака что-либо сфотографировать невозможно, только если есть просвет. Меркурий видно всего несколько дней в году, и из-за облаков его можно просто пропустить.

Ради фото жертвует сном

Сегодня Алексей – свой человек в кругу ижевских астрофотографов. Иногда они вместе выезжают на съемки, чтобы поймать в объектив очередную планету.

– Лучше всего снимать в Гольянах или Болгурах. Сложность в том, что снимаем ночью, а с утра всем на работу, да еще и в Ижевск. Иногда и невыспавшимся на пары приходил, – улыбается герой. – Но редкий кадр однозначно этого стоит! Недавно поймал-таки «неуловимый» Меркурий. Ощущения потрясающие! Впереди в 2020 году будут еще два важных астрособытия – солнечное затмение 21 июня и противостояние Марса в октябре (когда планета видна на небе всю ночь). Надеюсь их тоже запечатлеть.

Наполеоновских планов на будущее мужчина не строит – развиваться планирует постепенно и размеренно. Но уже запланировал покупку более мощного планетного телескопа.