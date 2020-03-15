2020-03-15T13:58:49+03:00
Общество

Похолодание и снег: какая погода ждет ижевчан на следующей неделе?

«Комсомолка» подготовила традиционный обзор
Анастасия Волкова
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На предстоящей неделе в Ижевске ожидается похолодание и снежная погода. Кажется, что весна временно отступила. Подробнее – в традиционном прогнозе погоды от «Комсомолки».

Так, 16 марта, в понедельник ожидается небольшой снег. Днем столбик термометра поднимется только до +1 °, а ночью и вовсе опустится до - 6 °. Ветер северо-восточный, 4,9 м/с.

Во вторник ситуация улучшится. Ожидается пасмурная погода с юго-западным ветром скоростью 4, 9 м/с. Днем термометр покажет +1…+3 °, а ночью – 0…+1 °.

18 марта потеплеет, но незначительно. Температура воздуха днем - +2…+4 °, ночью - +1…+2 °. Ожидается пасмурная погода.

Четверг вновь принесет в город снег. Днем столбик термометра поднимется до +3 °. Ночью похолодает до 0 °. Ветер юго-западный, 4 м/с.

20 марта днем будет пасмурная погода и +2…+3 °. Ночью ожидается снег и похолодание до -3 °.

В выходные ижевчан ждет сюрприз – зима вернет свои права. Днем в субботу будет -1 °, а ночью и вовсе – до -8 °! В воскресенье ситуация не улучшится: до -4 ° днем и -6 ° ночью. Ветер западный с порывами до 3,1 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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