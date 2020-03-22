2020-03-22T13:56:44+03:00
Общество

Погода в Ижевске: ожидается потепление и небольшой снег

Подготовили традиционный прогноз на неделю
Наталья Сорокина
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ФОТО: Диля АХМАДИШИНАФОТО: Диля АХМАДИШИНА
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Погода на предстоящей неделе приготовила ижевчанам немало сюрпризов. В город вновь придет потепление. Подробнее – в традиционном прогнозе от «Комсомолки».

23 марта в Ижевске ожидается ясная погода и без осадков. Утром похолодает до -4...-11 градусов, но уже днем воздух прогреется до -1...-3. Ветер северо-восточный, 5,7 м/с.

Весь вторник в городе будет идти снег. Утро вновь будет холодное до -2...-6 градусов, Днем и вечером -2...+2 градуса.

К среде осадки будут стихать. Днем еще пройдет небольшой снег, но уже к вечеру будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +2 градусов, ветер юго-западный, 2,5 м/с.

26 марта весь день будет пасмурно и без осадков. Днем потеплеет до +5...+6 градусов.

27 марта будет еще теплее. Днем ожидается +7...+9 градусов. Ветер западный, 1 м/с.

Все выходные в Ижевске будет пасмурно. В субботу столбик термометра будет держать на отметке +5...+8 градусов, В воскресенье похолодает до +4...+6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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