Пандемия коронавируса: есть ли заболевшие в Ижевске и как город пытается не допустить распространение коронавируса?

Вот уже несколько недель мир в буквальном смысле лихорадит - ситуация с коронавирусом становится все печальнее. Нужно ли бояться вируса, как защитить себя от болезни и какие меры предпринимаются, чтобы не допустить распространения заразы?

ДОЙДЕТ ЛИ ДО НАС?

К 16 марта случаи заражения коронавирусом выявлены в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Самарской области, Кировской области, Пермском крае, Республике Коми и Краснодарском крае.И хотя в Удмуртии нет ни одного зарегистрированного случая, специалисты не исключают, что и наш регион может оказаться в зоне заражения.

- Миграция населения в пределах страны есть, и вирус уже занесен в Россию. Поэтому должна быть хотя бы личная профилактика, - говорит врач-инфекционист Наталья Звонарева. - По прогнозам инфекция будет шагать по миру до июля. Но нужно понимать, что это не один эпизод и теперь эти вспышки будут ежегодными. Этот вирус будет где-то сохраняться до благоприятных условий. Как выяснили сейчас китайцы, одно из таких условий - плюсовая температура (от 3 до 9 градусов). Предсказать, когда вирус может появиться у нас - невозможно. Тут уже зависит от того, как он будет распространяться по стране.

Пандемия - глобальная эпидемия, которую вызывает новый вирус гриппа. Против него нет исходного иммунитета или он низкийФото: Амир Закиров

КАРАНТИН И «ДИСТАНЦИОНКА»

К моменту подготовки материала на карантин закрыты две школы - в Завьяловском и Глазовском районах, а также два детских садика, рассказала и.о. министра образования и науки Удмуртии Ирина Крохина.

- Ситуация меняется, ежедневно проводится мониторинг. Показаний уходить на дистанционное обучение, на карантинные мероприятия на сегодняшний день нет. Решение об этом будем принимать уже после каникул, - отметила она.

Правда, как сообщает Татьяна Голикова, вице-премьер России, в расписание ЕГЭ будут внесены изменения, срок досрочной сдачи экзамена перенесут, дату определят в ближайшее время.

В детских садах города ситуация более-менее спокойная.

- На стендах информации повесили памятки. Родителей предупредили, что в сад не пустят с кашлем и насморком. Детей, которые пропустили хотя бы один день, будут принимать только по справке от врача, - рассказывает родитель одного из детсадов города.

Впрочем, в сезонные пики заболеваемости такие меры действуют всегда. Контроль за выполнением всех требований усилен. Все культурно-массовые мероприятия отменены.

А вот в местных вузах уже вводят карантин. Об этом заявили Глазовский государственный педагогический институт, УдГУ и ИжГТУ, которые отметили, что с 17-18 марта студенты будут обучаться дистанционно.

Чаще всего коронавирусом заражаются пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Однако и взрослые здоровые люди могут быть переносчиками вируса.Фото: Архив «КП» в Ижевске

ЧТО С ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ?

Но дополнительные меры безопасности вводятся не только в образовательных учреждениях, но и в поездах и самолетах. Например, по данным пресс-службы «Российских железных дорог», сотрудники Роспотребнадзора проверяют состояние пассажиров на длительных стоянках. При необходимости пассажиров госпитализируют. Все сотрудники, которые работают с большим потоком людей, обеспечены масками, перчатками и антисептиками для рук.

Тщательно следят за здоровьем сотрудников и в «Ижавиа» - осматривают их перед и в конце смены, и в случае высокой температуры отстраняют от работы. Пассажиров «на коронавирус» не проверяют - наши самолеты не летают за границу. Но в аэропорту есть тепловизор и работает фельдшер.

- В аэропорту Ижевска создан запас средств защиты: перчатки и маски одноразового использования, дезинфицирующие средства. В здании аэровокзала установлены диспансеры с антисептическим гелем, - сообщает компания.

- Во всех трамвайных депо и троллейбусных парках ИжГЭТпроводится ежедневная уборка салонов подвижного состава, выпускаемого на линию: увлажняется и подметается пол и подножки салона, надколесные кожухи. Протираются сначала влажной, потом сухой салфеткой стекла и стены салона, створки дверей, резиновые уплотнители стекол, пассажирские сиденья, поручни салона, ручки вентиляционных люков, подоконное пространство. Непосредственно перед выездом трамвая или троллейбуса на линию из депо или парка дополнительно протираются влажной, а затем сухой салфеткой поручни и сидения пассажирского салона. Перед заступлением на смену и по окончании работы каждый водитель и кондуктор в обязательном порядке проходит медицинский осмотр, - сообщают тем временем в пресс-службе ИжГЭТ.

Проводятся проверки и в автобусах – у кондукторов и водителей проверяют температуру и общее самочувствие. Правда, как рассказали нам кондукторы, дополнительных мер безопасности пока не вводится.

ОТМЕНИЛИ СОВЕЩАНИЯ И ПРАЗДНИКИ

Чтобы защититься от вируса, некоторые компании переходят на дистанционный режим работы. Например, сотрудники одного крупного предприятия сообщили нам, что в компании действует негласный запрет здороваться за руку. В одном из банков отменили массовые совещания и собрания - они проводятся по видео-конференц связи.

В одной из IT-компаний города сотрудников перевели на удаленную работу на две недели. Далее в компании посмотрят по ситуации.

В Татарстане уже отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса. В Ижевске пока отменили лишь часть запланированных событий. В частности, тракторный биатлон и «Тотальный диктант», который перенесли на осень. Дату его проведения объявят 25 марта.

СПРАВКА «КП»

Новый коронавирус COVID-19 передается воздушно-капельным и контактным путем. Может привести к отиту, синуситу, бронхиту, пневмонии, воспалению сердечной мышцы. На 16 марта в России коронавирусом заболели 93 человека, вылечились 8, никто не умер. В мире болеет почти 170 тысяч, умерли 6,5 тысячи, вылечились 77 тысяч.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА?

Избегайте тактильных контактов - рукопожатий, объятий

Не стесняйтесь носить маску, особенно в местах большого скопления людей

В магазины ходите в перчатках

После похода в магазин дезинфицируйте покупки (например, мойте или протирайте упаковки с продуктами)

По возможности не пользуйтесь лифтами, не касайтесь голыми руками поручней

По возможности отмените поездки - как заграницу, так и в пределах стран

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: