2020-03-23T10:39:00+03:00
Общество

Как узнают погоду в Удмуртии в 21 веке?

«Комсомолка» побывала в гостях у метеорологов
Мария ХАФИЗОВА
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Жизнь на метеостанции ведется по гринвичскому времени. Разница с ижевским временем - 4 часа. Когда у нас 8 утра, у метеорологов - 4 утра. Фото: Амир ЗакировЖизнь на метеостанции ведется по гринвичскому времени. Разница с ижевским временем - 4 часа. Когда у нас 8 утра, у метеорологов - 4 утра. Фото: Амир Закиров

23 марта отмечается Всемирный день метеорологии. В преддверии праздника «Комсомолка» побывала на главной метеостанции Удмуртии и узнала, кто и как следит за погодой.

Один из главных приборов станции - барометр. Он предназначен для измерения атмосферного давления. Фото: Амир Закиров

Один из главных приборов станции - барометр. Он предназначен для измерения атмосферного давления. Фото: Амир Закиров

У каждого барометра есть свой самописец-барограф. На специальной ленте он каждый день чернильным пером записывает показания. Лента меняется в нем каждый понедельник. Фото: Амир Закиров

У каждого барометра есть свой самописец-барограф. На специальной ленте он каждый день чернильным пером записывает показания. Лента меняется в нем каждый понедельник. Фото: Амир Закиров

Все показания записывают в специальные метеорологические книжки только на карандаш. Никаких исправлений. Если есть ошибка, то метеоролог зачеркивает цифру и сверху пишет верную. Фото: Амир Закиров

Все показания записывают в специальные метеорологические книжки только на карандаш. Никаких исправлений. Если есть ошибка, то метеоролог зачеркивает цифру и сверху пишет верную. Фото: Амир Закиров

Ежедневно в 7:00 метеоролог замеряет радиацию дозиметром. Также на площадке есть радиационный планшет, на который натянута отбеленная медицинская марля для определения радиационных осадков. Раз в сутки ее снимают, сушат, упаковывают в пленку и отправляют

Ежедневно в 7:00 метеоролог замеряет радиацию дозиметром. Также на площадке есть радиационный планшет, на который натянута отбеленная медицинская марля для определения радиационных осадков. Раз в сутки ее снимают, сушат, упаковывают в пленку и отправляют

Этот прибор называется гелиограф и служит для регистрации продолжительности солнечного сияния. Его основной рабочей частью является стеклянный шар, который представляет собой сферическую линзу. Фото: Амир Закиров

Этот прибор называется гелиограф и служит для регистрации продолжительности солнечного сияния. Его основной рабочей частью является стеклянный шар, который представляет собой сферическую линзу. Фото: Амир Закиров

Осадкомер Третьякова - прибор для измерения количества осадков. Это сосуд, который защищается от ветра металлическими планками-лепестками. А количество выражается толщиной слоя попавших в сосуд осадков, в миллиметрах. Фото: Амир Закиров

Осадкомер Третьякова - прибор для измерения количества осадков. Это сосуд, который защищается от ветра металлическими планками-лепестками. А количество выражается толщиной слоя попавших в сосуд осадков, в миллиметрах. Фото: Амир Закиров

На высоте 36 метров установлен доплеровский поляризационный метеорологический радиолокатор. Он позволяет получать информацию об облачности, осадках и связанных с ними явлениях погоды в радиусе до 250 км

На высоте 36 метров установлен доплеровский поляризационный метеорологический радиолокатор. Он позволяет получать информацию об облачности, осадках и связанных с ними явлениях погоды в радиусе до 250 км

Святая святых - психрометрическая будка, которая нужна для измерения температуры и влажности воздуха. Внутри будки находятся 4 термометра. Там же располагается прибор для измерения относительной влажности - гигрометр

Святая святых - психрометрическая будка, которая нужна для измерения температуры и влажности воздуха. Внутри будки находятся 4 термометра. Там же располагается прибор для измерения относительной влажности - гигрометр

Гололедно-изморозевый станок предназначен для измерения отложений гололеда, изморози и налипания мокрого снега. Состоит из проводов, натянутых на столбы в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Фото: Амир Закиров

Гололедно-изморозевый станок предназначен для измерения отложений гололеда, изморози и налипания мокрого снега. Состоит из проводов, натянутых на столбы в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Фото: Амир Закиров

ИСТОЧНИК KP.RU

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