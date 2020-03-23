Как узнают погоду в Удмуртии в 21 веке?

«Когда во мне что-то надломилось, меня выбросили»: ученый отправил жену в психбольницу и забрал у нее троих детей

Женщина пишет петиции и пытается увидеть хотя бы младшую дочку. Бывший муж считает, что их мама бывает не в себе и может быть опасна для ребенка [видео]