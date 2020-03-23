Как узнают погоду в Удмуртии в 21 веке?
23 марта отмечается Всемирный день метеорологии. В преддверии праздника «Комсомолка» побывала на главной метеостанции Удмуртии и узнала, кто и как следит за погодой.
Один из главных приборов станции - барометр. Он предназначен для измерения атмосферного давления. Фото: Амир Закиров
У каждого барометра есть свой самописец-барограф. На специальной ленте он каждый день чернильным пером записывает показания. Лента меняется в нем каждый понедельник. Фото: Амир Закиров
Все показания записывают в специальные метеорологические книжки только на карандаш. Никаких исправлений. Если есть ошибка, то метеоролог зачеркивает цифру и сверху пишет верную. Фото: Амир Закиров
Ежедневно в 7:00 метеоролог замеряет радиацию дозиметром. Также на площадке есть радиационный планшет, на который натянута отбеленная медицинская марля для определения радиационных осадков. Раз в сутки ее снимают, сушат, упаковывают в пленку и отправляют
Этот прибор называется гелиограф и служит для регистрации продолжительности солнечного сияния. Его основной рабочей частью является стеклянный шар, который представляет собой сферическую линзу. Фото: Амир Закиров
Осадкомер Третьякова - прибор для измерения количества осадков. Это сосуд, который защищается от ветра металлическими планками-лепестками. А количество выражается толщиной слоя попавших в сосуд осадков, в миллиметрах. Фото: Амир Закиров
На высоте 36 метров установлен доплеровский поляризационный метеорологический радиолокатор. Он позволяет получать информацию об облачности, осадках и связанных с ними явлениях погоды в радиусе до 250 км
Святая святых - психрометрическая будка, которая нужна для измерения температуры и влажности воздуха. Внутри будки находятся 4 термометра. Там же располагается прибор для измерения относительной влажности - гигрометр
Гололедно-изморозевый станок предназначен для измерения отложений гололеда, изморози и налипания мокрого снега. Состоит из проводов, натянутых на столбы в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Фото: Амир Закиров
ИСТОЧНИК KP.RU
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