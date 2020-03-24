Газовые проверки, подготовка к отопительному сезону и перерасчет за тепло: «Комсомолка» подводит итоги ЖКХ-марафона в Ижевске

15 марта в России отмечается день работников ЖКХ. Именно эти люди создают комфорт и уют в доме и обеспечивают своевременную поставку в квартиры света, газа, воды и тепла.

В честь праздника на радио «КП»-Ижевск» (107,6 FM, 12+) прошел ЖКХ-марафон. Целую неделю представители ресурсоснабжающих организаций обсуждали актуальные проблемы, волнующие ижевчан. Для тех, кто не успел послушать эфир, мы подготовили самые важные выдержки.

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С какой целью в Удмуртском «ЭнергосбыТ Плюс» запустили необычную акцию?

Ежегодно весной представителям Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» поступают вопросы о перерасчете за тепло. Однако в этом году в топ попала еще одна проблема - что делать, если есть срочные вопросы, а офисы закрыты на карантин? Ответы прозвучали в прямом эфире.

Валерий Шульмин, директор по продажам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»Фото: Амир Закиров

Все вопросы можно решить без обращения в офис

Получить консультацию, передать показания, оплатить услуги, переоформить лицевой счет, разобраться в неточностях в квитанции, внести изменения в данные - поводов обратиться к специалистам «ЭнергосбыТ Плюс» - немало. А самый удобный способ сделать это только один: дистанционно, то есть с помощью любого гаджета - смартфона, планшета, ноутбука, на сайте компании или в приложении. И если молодежь и ижевчане среднего возраста эти сервисы уже освоили, пожилые люди по-прежнему за любым ответом идут в офис. Хотя, как показывает практика, 90% их обращений можно решить дистанционно. И чтобы в случае карантина закрытый офис компании не стал для бабушек и дедушек стрессом, в «Энергосбыте» объявили акцию.

90 % возникающих вопросов можно решить без обращения в офис «ЭнергосбыТ Плюс». Фото: ru.freepik.com

- В основном наши посетители - это люди преклонного возраста. Мы понимаем, что не все из них умеют обращаться с ноутбуками, смартфонами, пользоваться интернетом, поэтому сейчас мы проводим акцию «Помоги бабушке заплатить онлайн». И я бы хотел обратиться к молодым ижевчанам - просто расскажите вашим бабушкам, дедушкам, мамам или папам о возможностях сайта или мобильного приложения «ЭнергосбыТ Плюс» и объясните, как их использовать! - обратился к ижевчанам Валерий Шульмин, директор по продажам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

200 домов - в «плюс», 1300 - в «минус»

Прошедшая зима была гораздо теплее, чем отопительный сезон 2018-2019, и поэтому жители большинства ижевских домов получили перерасчет в сторону уменьшения платы за тепло. Но немало и таких домов, где за тепло придется доплатить. Логично, что у ижевчан возникнут вопросы. В «ЭнергосбыТ Плюс» советуют не ходить в офисы, а решать эти вопросы дистанционно. Кроме того, вопросы задать можно и своей управляющей компании, так как перерасчет по каждому дому согласовывался с УК. А если без очной консультации со специалистом «Энергосбыта» никак не обойтись, ходить каждому и по одиночке не стоит: перерасчет делается по всему дому, и ситуация во всех квартирах этого дома одинаковая, поэтому лучший вариант - собрать все вопросы и отправить в офис компании старшего по дому.

Кстати, на перерасчет влияет не только погода. Изменить ситуацию могут и сами жители.

- Многое зависит от состояния дома. Плохие окна, незакрывающиеся двери подъезда, открытые подвалы - это все общедомовые потери тепла. Посмотрите - какие есть пробелы в энергоэффективности вашего дома, что можно исправить? Рассмотрите вариант установки оборудования, регулирующего температуру в батареях дома в зависимости от погоды, - посоветовал в эфире Валерий Шульмин.

Он также напомнил, что не первый год в Ижевске идет обсуждение перехода на оплату тепла не по нормативу, а по факту. То есть предлагается оплачивать не норматив, разделенный на 12 месяцев с последующей корректировкой, а сумму по факту потребленного за 8 месяцев тепла. В этом случае цифры в расчетке будут не одинаковыми, а небольшими осенью и весной, и самыми внушительными - в декабре и январе. И, по словам Валерия Шульмина, решение о переходе на такую систему оплаты в Ижевске может быть принято уже в этом году.

Заочные каналы обслуживания

С их помощью можно:

Получить консультацию специалиста;

передать показания на сайте без регистрации;

оплатить услуги без регистрации и без комиссии. Необходим только адрес электронной почты;

Обратная связь.

«ОТКРОЙТЕ, ПРОВЕРКА ГАЗА!»

6 вопросов ижевчан о работе газовой службы

Все газовое оборудование, установленное в квартире, требует к себе внимательного отношения. О том, почему важно не пропускать визит газовой службы и как не попасться на удочку мошенников, рассказал на радио «Комсомольская правда» (107,6 FM, 12+) Сергей Шадрин - начальник отдела по работе с абонентами и обслуживанию ВДГО АО «Газпром газораспределение Ижевск».

Сергей Шадрин - начальник отдела по работе с абонентами и обслуживанию ВДГО АО «Газпром газораспределение Ижевск»Фото: Архив «КП» в Ижевске

АО «Газпром газораспределение Ижевск» и ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» информируют потребителей о том, что большую часть вопросов, связанных с газификацией, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования, расчетами за поставку газа, можно решить удаленно, без посещения офисов. В связи с этим газовые компании рекомендуют своим клиентам максимально использовать дистанционный метод взаимодействия со специалистами компаний, чтобы не допустить распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Вся контактная информация с указанием телефонов и адресов электронной почты опубликована в специальных разделах на сайтах организаций www.udmgas.ru и www.udmurtgaz.ru.

1. Как часто должны проходить проверки?

Жители должны осуществлять техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования не реже 1 раза в год. Узнать, когда будет проверка, можно на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Ижевск» в разделе «Услуги». Данная информация находится в открытом доступе, каждый может узнать, в какое время будут проводится работы.

Уведомление о конкретной дате и времени проведения работ специалистами газовой службы жители получают задолго до начала проверок. Не позднее, чем за 20 дней уведомление направляется в управляющую организацию (например, управляющую компанию или ТСЖ). Дополнительно за 3-5 дней до начала проведения технического обслуживания на информационных стендах каждого подъезда многоквартирного дома нашими сотрудниками размещаются объявления.

Уведомления абонентам, проживающим в индивидуальных жилых домах, направляются в счетах-извещениях поставщика газа ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» за 30 дней и дополнительно разносятся по почтовым ящикам за 3-5 дней до начала проведения работ.

Дополнительно узнать, когда проверят ваш дом, можно на сайте АО «Газпром газораспределение Ижевск» (для этого нужно зайти в раздел «Услуги» и выбрать вкладку «Техническое обслуживание газового оборудования»).

- Поверку прибора учета газа абонент должен провести не менее чем за месяц до окончания срока поверки установленного прибора учета газа, - комментирует Сергей.

2. В каких случаях могут приостановить подачу газа?

В случае негерметичности газового стояка, отсутствия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, пользования неисправным оборудованием и несанкционированного подключения к сети. Для определения специалистам газовой компании необходимо попасть во все квартиры. Однако некоторые абоненты доступ не предоставляют, несмотря на то, что это их обязанность.

- В большинстве многоквартирных домов заказчиком по договору технического обслуживания выступает управляющая организация. Поэтому именно «управляйка» должна найти собственника, определить время для повторного выхода наших специалистов и предоставить доступ в квартиру. Если же этого не удается, квартира вскрывается в судебном порядке, - рассказывает Сергей Шадрин.

3. Как часто нужно менять газовую плиту?

Как правило, срок эксплуатации газовых плит составляет 12-15 лет. Если срок вышел, житель должен заменить газовое оборудование или обратиться в специализированную организацию для проведения технической диагностики газового оборудования. Далее выдается заключение о возможности или невозможности эксплуатации плиты.

- Если абонент на выполнил данное требование, то исполнитель вправе приостановить подачу газа с предварительным письменным уведомлением заказчика, - добавляет Сергей.

4. В какие сроки и кто должен устранять неисправность?

Устранение утечек газа, локализация аварийных участков сети газораспределения, предупреждение аварий и другие работы выполняются круглосуточно аварийно-диспетчерской службой газораспределительной организации (тел. 04, с сотового 104). Специалисты выезжают незамедлительно с момента поступления информации без согласования времени и даты с заказчиком.

Для локализации аварий на внутридомовом и внутриквартирном газовом оборудовании при необходимости привлекаются сотрудники полиции и/или сотрудники подразделений территориальных органов Министерства чрезвычайных ситуаций.

Ремонт (замена) газового оборудования либо замена отдельных деталей газового оборудования осуществляется по заявкам потребителей газа за отдельную плату.

5. Как отличить мошенника от настоящего проверяющего?

Специалист, пришедший на проверку газового оборудования, обязан быть в спецодежде с фирменным логотипом и предъявить удостоверение. Информация о номерах контактных телефонов, фотографии фирменного логотипа и форменной одежды сотрудников размещены на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Ижевск».

Если позвонить по номеру аварийно-диспетчерской службы по телефону 04 или с сотового – 104, там сообщат, идет проверка в вашем доме или нет.

О недобросовестных предпринимателях по возможности надо уведомить свою УК и обратиться в отдел полиции.

6. Нужно ли платить за проверку?

В прошлом году в платежках появилась строка за проверку оборудования. Тарифы на услуги АО «Газпром газораспределение Ижевск» по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, оказываемые населению, проживающему в многоквартирных домах и частных домовладениях Удмуртской Республики, размещены на сайте в разделе «Услуги» во вкладке «Техническое обслуживание газового оборудования». Общая стоимость этой услуги, для удобства потребителей, проживающих в частных домовладениях, делится на 12 частей.

«РОБОТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЗАМЕНА 40 КМ ТЕПЛОТРАСС»

ДИРЕКТОР «УДМУРТСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ» РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ НА 2020 ГОД

Директор компании «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов также принял участие в ЖКХ марафоне на радио «КП»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+). Он подвел итоги прошлого года и рассказал о планах на ближайшие месяцы.

Директор компании «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав БалобановФото: Архив «КП» в Ижевске

- Отопительный период еще не закончился, мы должны завершить его плавно и корректно, без отклонений. Вторая задача - войти в ремонтную программу. У нас все готово, за лето должны справиться. Работы начнутся после окончания отопительного сезона, - рассказал Ярослав Викторович.

О роботе и отключениях воды

В 2020 году компания будет использовать новый способ диагностики труб.

- В прошлом году у нас летал вертолет, и проводили проверки с помощью тепловизора. В этом году будем использовать робота, - отметил директор «УКС». - Его можно будет запустить в трубу диаметром от 300 до 1200 мм, он на гусеницах будет по ней ползти, диагностируя целостность с помощью ультразвука. Это позволит найти повреждения там, куда не могут попасть специалисты. Например, на пересечении Удмуртской и Кирова - благодаря роботу «вскрывать» улицы не придется.

Это, однако, не отменяет гидравлические испытания. Они начнутся 6 мая и продлятся до конца августа.

- В этот период отключения горячей воды стараемся минимизировать, перерывы максимально на две недели. Но при реконструкции теплосетей, когда меняем трубы большими участками, ресурс будет отсутствовать дольше. Очень прошу жителей потерпеть - мы поменяем систему, проложим новые трубы, и после этого каких-либо отклонений от нормальной работы уже не будет, - заключил Ярослав Викторович.

Энергетики начнут работы на теплосетях сразу после окончания отопительного сезона.Фото: Архив «КП» в Ижевске

О перекрытиях дорог

Когда начнутся работы по замене и ремонту теплосетей, для этого будут перекрывать и некоторые дороги.

- Так, будут ограничения движения на улице Дерябина, возле набережной, где будем менять тепловыводы ТЭЦ-1. Также будут работы на улице Максима Горького - напротив Летнего сада, по улице Советской - в районе пересечения с улицей Орджоникидзе и на улице Восточной - у здания управления госэкспертизы, - рассказал руководитель компании. Всего в 2020 году запланирована реконструкция 40 км теплотрасс. А также будут обновлены 10 тепловых пунктов.

О работе с УК и благоустройстве

Директор «УКС» отметил, что в сезоне 2019/2020 во многих случаях удавалось оперативно решать адресные проблемные вопросы благодаря взаимодействию с управляющими компаниями.

- Если есть факты некачественной поставки тепловых ресурсов по обращениям жителей, мы спокойно выясняем причину. В зависимости от того, в чьей она зоне ответственности - нашей или управляющей компании, исправляем ситуацию. Если наша - регулируем работу ЦТП, ремонтируем сети. Если причина во внутридомовой системе - ее отрабатывает управляющая компания, - пояснил Ярослав Викторович. В заключение директор компании рассказал, что все территории после зимних работ на теплосетях обязательно будут приведены в порядок. Чистовое благоустройство должно выполняться по всем правилам и технологиям - уже в условиях устойчивого весеннего тепла. Поэтому восстановление территорий, по многолетним погодным традициям, начнется в 20 числах мая. А если погода позволит, то раньше.

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ: КОМУ НУЖНА И КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Трудно представить безопасность жилища или офиса без системы видеонаблюдения. Она выполняет сразу несколько функций:

Фото: Pixabay

1. Превентивную (профилактика правонарушений), само наличие камеры психологически отпугивает злоумышленника.

2. Реакционную. Помогает установить личность правонарушителя и задержать его по горячим следам.

О том, как выбрать систему, сколько она стоит и кому нужна, рассказал генеральный

директор компании SkyNet Александр Тамакулов.

Генеральный директор компании SkyNet Александр ТамакуловФото: Амир Закиров

Для автомобилистов и родителей

Видеонаблюдение обеспечивает безопасность самих жильцов, а также их имущества - автомобиля и недвижимости. Например, установив камеру на фасад дома, человек сможет следить за своим ребенком на детской площадке или машиной на парковке в реальном времени. А установив видеодомофон на даче, можно будет проследить, кто к вам заходил, даже если никого не было дома.

- Цены тоже варьируются, - добавляет Александр. - Есть системы эконом, среднего и премиум сегмента. Например, средняя камера для квартиры с микрофоном и динамиком обойдется в 2990 рублей. А комплект из трех камер для загородного дома - в 7990 руб.

Для предпринимателей

Защитит система и имущество предпринимателей. Более того, она способна увеличить эффективность производства!

- Важно понимать, мы защищаем собственность не только от злоумышленников, но и недобросовестных сотрудников компании. Здесь наряду с видеонаблюдением используются системы учета рабочего времени, которые позволяют повысить контроль за работой персонала, что в свою очередь дисциплинирует и повышает эффективность труда, - комментирует Александр Тамакулов.

Куда обращаться?

В компанию SkyNet по телефонам 8(3412) 47-15-37 либо 8912-877-90-90.

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ИП Тамакулов А.С. На правах рекламы.

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