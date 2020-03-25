Какие дороги Ижевска попали в список, приоритетный для ремонта?

В Ижевске составили приоритетный список дорог города - в него попали 53 участка, которые, по мнению властей, сильнее всего нуждаются в ремонте. Проверять эти участник отправились представители общественной палаты Ижевска, Общероссийского народного фронта (ОНФ), организаций «Автомобилисты Удмуртии» и «Автомобильная Удмуртия». Общественники просмотрели около 12 улиц. К каким выводам они пришли, расскажет «Комсомолка».

К сожалению, отремонтировать сразу все дороги в городе невозможно. Поэтому необходимо было выбрать участки, которые более всего нуждаются в восстановлении. Объекты выбирали по следующим критериям: изношенность полотна, постановления ГИБДД, обращения жителей, близость к социальным объектам (школам, больницам и так далее).

Улица Песочная разбита, но на ней маленький трафикФото: Сергей ГРАЧЕВ

По части дорог - например, по улицам Нижняя, Ворошилова, Копровый проезд, Новоажимова, Гагарина и Новая - у проверяющих не возникло никаких вопросов. Эти участки действительно нуждаются в ремонте. Но были и другие дороги, на которые общественники обратили внимание. Например, улицу 40 лет Победы - там возник вопрос по поводу шлюзового проезда.

По нему много обращений от жителей.

- Его получится отремонтировать только за счет средств города, - прокомментировал Артем Корепанов, заместитель начальника по производству Службы благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (СБиДХ).

Еще один участок, который нужно привести в порядок - фрагмент улицы Ленина около собора Александра Невского. Общественники считают, что кольцо вокруг собора - лицо города, поэтому его нужно привести в порядок. Они отметили, что было бы хорошо отремонтировать весь квартал вокруг здания. Улицу Советскую сделают в 2020 году, улицу Горького уже сделали. Остаются Ленина и Красная. Стоимость работ на Ленина оценивают в 3 млн рублей.

Дороги вокруг собора Александра Невского предложили сделать полностьюФото: Сергей ГРАЧЕВ

А вот улицу Металлистов и улицу Песочную (вдоль парка Кирова к пруду) будут восстанавливать в рамках текущего содержания.

ИТОГОВАЯ ТРИДЦАТКА

По результатам объезда Общественная палата сформировала список, где дороги расставили в порядке, в котором их рекомендуют отремонтировать. На заседании общественники предложили включить в список Воткинское шоссе, ул. Зимнюю, ул. Новоажимова (от ул. Азина до ул. Голублева).

Председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова отметила, что утвердить решение о ремонте ул. Голублева нужно после согласования органами местного самоуправления Ижевска всех работ по ремонту и прокладке инженерных коммуникаций.

В конце заседания члены Общественной палаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать городу в 2021 году отремонтировать следующие улицы:

- пр. Копровый (от Автозаводской до Воткинского шоссе)

- ул. Нижняя

- ул. Ворошилова (от Автозаводской до ул. 9 Января)

- ул. 10 лет Октября (от ул. 9 Января до Удмуртской, северная сторона)

- дорога от трассы Ижевск - Сарапул до мкрн «Совхоз Медведево»

- ул. Новая (от Баранова до Зеленой)

- ул. Голублева

- ул. Ленина (от Карлутской набережной до Орджоникидзе, по ходу движения транспорта в центр)

- ул. К. Маркса (от Чугуевского до пер. Ястребовского)

- ул. Автозаводская (от ул. 10 лет Октября до Петрова)

- ул. Краноармейская (от Советской до ул. К. Либкнехта)

- ул. Революционная (от ул. 40 лет ВЛКСМ до Чугуевского)

- ул. Новоажимова (от ул. 12-й до ул. 8-й)

- ул. Восточная (от Промышленной до Краева)

- ул. Гагарина (от Областной до ж/д вокзала)

- ул. Новостроительная (от ул. Драгунова до Баранова)

- ул. Красная (от Советской до Ленина)

- ул. Ленина (от ул. Горького до Красной)

- ул. 9-я Подлесная

- ул. Совхозная (от Ленина до Тимирязева)

- ул. М. Горького (от Бородина до Ленина)

- ул. Олега Кошевого (от ул. Фалалеева до Баранова)

- ул. Фалалеева (от Областной до ул. О. Кошевого)

- Славянское шоссе

- пер. Спартаковский (от Совхозной до Халтурина)

- пр. Самолетный (от ул. Пойма до Самолетной)

- ул. Самолетная (от пр. Самолетного до ул. Ижовой)

- ул. Восьмая

- объездная дорога от ул. Гагарина до выезда на Можгинский тракт

- ул. Кирпичная

КСТАТИ

Если раньше многие дороги укладывали в Ижевске в один слой (благодаря чему удавалось ремонтировать сразу много объектов), то теперь нужно класть в два слоя. Это признают и общественники, и власти города. Это позволит избежать ситуации, когда дорога быстро разрушается после ремонта - так было с улицами 10 лет Октября, Ленина, Карла Маркса, Олега Кошевого и Маршала Фалалеева.

- Первый слой не является гарантией сохранения дорожного покрытия и должен быть как можно быстрее перекрыт вторым слоем. Мы оставили эти дороги в приоритетном перечне. Они практически все имеют серьезный магистральный характер. Не возникает сомнений, что это нужно сделать как можно быстрее, потому что потом затраты будут в разы выше, - пояснил Александр Бадица, председатель комиссии по экономическому развитию Общественной палаты города.