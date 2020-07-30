Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев проверил ход благоустройства двух скверов

29 июля глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил, как идет благоустройство двух новых общественных пространств: территории у монумента Слава ВДВ у Дворца пионеров и сквера на территории Национальной библиотеки.

На территории Монумента Славы ВДВ в сквере у Дворца детского и юношеского творчества еще ведутся работы, но уже сейчас здесь гуляют много горожан, а дети рисуют на брусчатке. Установку объекта приурочат к 90-летию Воздушно-десантных войск России. Открытие памятника планируют провести 15 сентября (15 сентября 2010 года был установлен рядом стоящий памятник воину-интернационалисту).

Фото: Шилова Мария

На установку памятника и благоустройство территории направили 1,5 млн рублей средства представителей Союза десантников Удмуртии, а еще 2,5 млн рублей по национальному проектам “Жилье и городская среда” и “Инициативное бюджетирование”.

- Пришла наша очередь увековечить память родных и земляков, кто в трудные для России времена помогал ковать победу, - говорит председатель Союза десантников Удмуртии Алексей Лебедев.

Фото: Шилова Мария

Памятник состоит из двух частей: на первой можно увидеть героя Советского Союза, старшего лейтенанта, служившего в подразделении ВДВ в период Великой Отечественной Войны. На второй половине герои периода современной России - уроженец Глазова Антон Ушаков, первый герой Российской Федерации на территории Удмуртии. Всего на памятнике увековечено семь фамилий. Портреты выполнены фотографиям и описанию героев. На торжественном открытии будет озвучена каждая фамилия с биографией уроженцев Удмуртии.

Рядом с монументом появятся пешеходные дорожки, светильники, скамейки и урны. Также десантники своими силами установили систему видеонаблюдения.

- Объект необходим городу, но в первую очередь - людям, в том числе и самим ветеранам. Ижевск - это родина многих героев, которые участвовали во внутренних и приграничных военных конфликтах. Пока люди помнят- такие места нужны,- прокомментировал новый объект депутат Гордумы Игорь Стыценко.

Будущий сквер на территории Национальный библиотеки находится на начальной стадии благоустройства, он может получить название Литературный сквер. При осмотре пространств главе города задали вопрос о его наполнении. Среди возможных вариантов: полки для буккроссинга.

Кстати, убрать забор вокруг строительной площадке обещают к концу августа, а сдать сквер должны к 30 сентября.

Фото: Шилова Мария

- Главное, что мы услышали - сохранится живая изгородь между проезжей частью и сквером. Появится тихое и уютное место для отдыха с книгой. Оценивать работу на данном этапе еще рано. Пусть лучше это сделают горожане, когда территория будет сдана, - поделился председатель комиссии по развитию культурно-образовательной городской среды Общественной палаты Ижевска Алексей Ткаченко.

Также Олег Бекмеметьев отметил, что в 2020 году стартовало благоустройство 16 общественных пространств.

Например, это лесопосадка за ТРК “Столица”, парк “Тишино”, третья очередь Центральной площади (между кинотеатром “Россия” и бывшим кинотеатром “Ижсталь”), а также в сквере Оружейника Драгунова откроется Тропа здоровья протяженностью 1,8 км. А уже в следующем году масштабные изменения ждут сквер на Заречном шоссе и в Березовой роще.

- С точки зрения горожан важно появление таких мест не только в центре, но и в других районах города. Здорово, что зоны отдыха становятся тематическими, объединяя людей с общими интересами, - отметил Антон Жиляев, представитель электромеханического завода «Купол».

К реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» подключается и бизнес. В этом году девелопер благоустраивает берег реки Подборенки в Октябрьском районе. На следующий год уже есть планы по благоустройству лесопосадки на перекрестке 40 лет Победы - 10 лет Октября. Там по инициативе застройщика может появиться тропа здоровья с дорожками из щепы, с освещением, малыми архитектурными формами и информационными табличками.