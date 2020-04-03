«Песни нашей Победы»: как принять участие в проекте, не выходя из дома?

Весь мир оказался в непростой ситуации, и сегодня нам как никогда нужно поддерживать друг друга, помогать друг другу и помнить о том, что даже самые тяжелые испытания когда-нибудь закончатся. Совсем скоро мы будем отмечать 75-летие Великой Победы, и это как раз тот случай, когда мы можем сплотиться и сделать что-то важное в память о наших дедах и прадедах. Давайте вспомним о их подвигах и скажем им спасибо – в рамках проекта «Песни нашей Победы», который в этом году проходит в онлайн-формате.

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Организаторы проекта «Песни нашей Победы» – Корпорация «Центр» и радио «Адам» при поддержке Правительства Удмуртии

Для кого этот проект?

Абсолютно для всех! Да, участвовать в основном конкурсе могут только те, кому уже есть 18 лет, но это не касается номинации «Семья», где вместе с взрослыми вполне могут петь и дети. Кроме того, к участию во флешмобе «Песни Победы всем миром» также можно привлекать самых юных членов семьи.

Фото: Архив

Нужно ли быть хорошим вокалистом, чтобы спеть для проекта? Это совершенно не обязательно. Главное – выбрать песню, которая вас по-настоящему трогает, и исполнить ее искренне, от всей души.

Если же вы не любите петь, есть и другие способы стать частью проекта. Например, вы можете рассказать в социальных сетях истории ваших родных, воевавших на фронте в годы войны или трудившихся в тылу. Или отправить в «Виртуальный музей» снимок связанного с войной артефакта, хранящегося у вас дома. Подробности – дальше.

Как стать участником «Песен нашей Победы»?

Вариант 1. Запишите песню для «Адама»

На официальном сайте проекта опубликован список песен и даты их звучания в эфире радио «Адам». Выберите песню из списка и запишите ее исполнение под музыку («минус» к каждой песне вы найдете там же, в списке). Записать песню можно, например, с помощью диктофона в вашем смартфоне.

Фото: Архив

Отправьте запись сотрудникам радиостанции «Адам». Это можно сделать через форму заявки на сайте, в Вайбере по номеру телефона 8-912-007-08-05 или отправив сообщение в группу радио «Адам» ВКонтакте. Не забудьте указать свои имя, фамилию, возраст и контактный телефон.

В этом году в проекте есть специальные номинации:

- «Семья». Песню можно исполнить вместе с родными. Главное, чтобы самый маленький участник семейного ансамбля был старше 6 лет

- «В списках не значится». Вы можете исполнить любую песню о войне, в том числе собственного сочинения.

Затем будут организованы полуфиналы, в рамках которых профессиональное жюри отберет лучших исполнителей для участия в гала-концерте. Безусловно, ради безопасности всех участников, полуфиналы пройдут онлайн.

На первом этапе команда радио «Адам» прослушает все заявки от участников и отберет тех, кто проходит дальше. С 6 по 30 апреля за тех участников, кто прошел отбор, будут голосовать уже слушатели - в группе радио «Адам» ВКонтакте. Те, кто наберет больше всего голосов, пройдут в полуфинал. Всего полуфиналов будет четыре: 10 апреля, 17 апреля, 24 апреля и 1 мая 2020 года. Из полуфиналистов слушатели и профессиональное жюри отберет 10 финалистов. Ну а проведении финала конкурса мы сообщим позже. Следите за новостями проекта в группе радио «Адам». Также все вопросы можно задать, позвонив по номеру 945-045.

Вариант 2. Расскажите о своих родных – героях войны

В группе радио «Адам» ВКонтакте опубликован альбом «Лица Победы». Туда можно заливать снимки ваших родных – ветеранов, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Там же можно (и нужно!) рассказывать их истории, чтобы они затем прозвучали в эфире «Адама».

Фото: скриншот

Там же, в группе «Адама», есть альбом «Виртуальный музей». Загружайте туда фотографии семейных артефактов, связанных с войной. Это может быть солдатская ложка вашего прадеда, письмо с фронта, медаль, похоронка – любое свидетельство той эпохи.

Вариант 3. Участвуйте во флешмобе «Песни Победы всем миром»

Снимите на видео исполнение любой песни о войне или Победе. Это можно сделать сольно, с семьей, друзьями или коллегами. Камеру телефона располагайте горизонтально, костюмы и креативный подход приветствуются. Выложите ролик в любую социальную сеть на личную или корпоративную страницу и обязательно поставьте хештег #адампеснипобеды. В описании к видео отметьте, кому вы передаете эстафету – это могут быть ваши друзья и родные из другого города или даже другой страны.

Песни Победы всем миром!.

Мы ждем ваших заявок для участия в проекте! Записывайте аудио и видео того, как вы исполняете знакомые с детства, любимые военные песни, благодарите героев войны, подаривших нам мир, и помните: вместе мы можем справиться с чем угодно.

Генеральный партнер проекта «Песни нашей победы» – Корпорация «Центр». Корпорация «Центр» 30 лет – уважаем прошлое, смотрим в будущее

Генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр» (ИП Ощепков Константин Сергеевич). Сроки проведения конкурса: 16.03.20 – 25.04.20. Организатор – ООО «МЕДИАГРУППА ЦЕНТР». Полная информация о проекте – в официальной группе радио «Адам» «ВКонтакте»: vk.com/radio_adam, на сайте pobeda.izhlife.ru или по тел. 945-045. Реклама

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