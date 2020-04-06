Матрица Эйзенхаура, рабочая одежда, танцы: советы ижевчан, как работать на «удаленке»

«Удаленка» вместо работы в офисе – это реалии нашего времени, когда все находятся на вынужденной самоизоляции во время пандемии коронавируса. Как организовать работу дома, как не сдаться в плен дивана и котика, как не впасть в панику, читая советы про новые возможности развития и самообразования – «Комсомолка» собрала советы и лайфхаки от ижевчан, которые испытали на себе «удаленку».

НЕ СТОИТЬ НАЧИНАТЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО НОВЫХ ДЕЛ!

- Прежде чем воспользоваться чьими-то рекомендациями, которых сейчас в интернете и соцсетях очень много, выясните: 1. Вы интроверт или экстраверт? Просто ответьте на вопрос: когда мне хорошо и приятно, я представляю себя в одиночестве или в шумной компании? 2. Вас перемены в жизни драйвят или пугают? Представьте, что к вам неожиданно пришли гости – вы этому больше рады или встревожены? Тогда все советы сводятся к двум простым вещам: либо вам нужно организовать максимально привычный ритм жизни, либо все те советы про новинки и начинания – действительно для вас! – говорит ижевский психолог Астхик Абовян.

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По ее словам, в первом случае важно сохранять привычный график во всем – сон, прием пищи (даже само меню не стоит сильно менять), перерывы в работе на чашку чая и т.д. Нужно обязательно выделять время на «побыть в одиночестве».

- Для тех же, кого перемены драйвят – вот это да, ваш случай, когда стоит впустить в жизнь много нового: освоить новые навыки, попробовать новые блюда и т.д. Но и этим людям стоит помнить об информационном и эмоциональном «переедании»: если броситься претворять в жизнь все отложенные планы сразу, может и «стошнить», - уверяет психолог. - В день можно начинать не более 1-2 новых дел и это должно занимать у вас всего 1-2 часа, если вы продолжаете работать из дома. Если карантин для вас – это полностью безработные выходные, можно увеличить время новых занятий в 2 раза.

Астхик Абовян, психолог:

- Стресс от внешних перемен подтачивает наше душевное равновесие, как бы мы ни пытались «крепиться» или оставаться оптимистами. И только тогда, когда ваши силы будут своевременно восполняться (душевные ресурсы), вы сможете пережить время карантина легко. Потому что именно вы, только ваша семья знает, как и что вам нравится делать вместе, а что нет. И из массы советов в интернете вы обязательно сможете выбрать те, что подойдут вашей семье.

РАБОТАТЬ В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ

- Работать удаленно нелегко. Разграничение дома и работы как таковое отсутствует. Есть несколько хитростей. Никакой домашней одежды. Ты одеваешься так, будто идешь на работу. Заканчиваешь работать - хоть без трусов ходи дома. Отруби файрволлом все лишние сайты. Только работа. Только хардкор. Не работай лежа. Тебе НУЖНО рабочее место. Чистое. Чтобы ничего не мешалось, - делится советами Сергей.

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- Говорят – домашний режим расхолаживает. Но это не так, если соблюдать рабочий режим. Если в офисе я работаю с 8:30, то и дома за компьютером уже в это время. Разница в том, что поспать удается на час-полтора больше. Экономия за счет дороги на общественном транспорте и утренних сборов. Телевизор не включаю – отвлекает очень. Постоянно проветриваю комнаты. Я могу за работой часами сидеть. Хорошо, что есть дочь, которая напоминает про перерыв. А еще вечером вместе с ней встаем перед ноутбуком и танцуем, - рассказывает Татьяна, которая работает удаленно с 27 марта.

Дарья, учитель русского языка и литературы:

- Очень важно не испытывать чувство вины, если не посвящаешь все свое время семье, поскольку жизнь на карантине не останавливается, правильно следовать своему обычному плану. Важно не нагружать себя отрицательной информацией отслеживать всю поступающую информацию.

- Самое главное, когда ты работаешь дома – поддержка семьи. Чтобы родные серьезно отнеслись к вашему «домоседству». Например, мои близкие сначала не воспринимали такой рабочий процесс. Были даже слезы. В итоге мы сели, поговорили, обозначили границы, - рассказывает специалист по СММ Юлия. - В первое время вообще сложно себя заставить сесть и работать. Голова не понимает, что ты дома, поэтому начинаешь готовить, стирать, убирать. А потом говоришь себе: стоп, сначала работа, а затем домашние дела. Я советую делать перерывы – чтобы «мозги не закипели», да и глаза отдохнули от компьютера и телефона. Нужен для мыслей и глоток свежего воздуха, сейчас «гуляю» на балконе. А чтобы не превратиться в «неприглядное нечто», обязательно купите себе красивую домашнюю одежду, всегда делайте макияж, держите в порядке волосы. Сейчас дом – это рабочее место! Вы же не придете некрасивой в офис?!

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- Я работаю два дня на «удаленке», работа творческая – нужно много писать. К тому же мы недавно переехали, у нас дома нет даже дверей! А дома 3-летний ребенок и муж, которому надо тоже чем-то заниматься. Что делаю я? Надеваю наушники, включаю специальную музыку для работы (она без слов, но не расслабляющая, замиксованная) и не обращаю внимания на ребенка. Первый день он постоянно ко мне подходил, что-то просил, требовал, плакал. А сейчас смирился. Да, жестко, но после работы я компенсирую ему себя, играю, читаю, тискаю его, - рассказывает Мария.

РАСПИСАТЬ ПЛАНЫ В МАТРИЦЕ ЭЙЗЕНХАУЭРА

Коуч-тренер Вера Трефилова в 2013 году ушла на «удаленку».

- Первый совет: начать день с активности, чтобы разбудить заряд энергии в теле. Второй совет: расписать планы, включить туда как мелкие (выложить пост, позвонить), так и крупные дела. Третий совет: составьте дела так, чтобы их было немного, но они были важными для вашего развития и продвижения. Сейчас мне здорово помогает расставить приоритеты Матрица Эйзенхауэра*, - говорит Вера.

Матрица Эйзенхауэра

А ижевчанка Анастасия, которая занимается разработкой планеров, советует следовать тому же режиму дня, который был в офисе.

- А время, которое тратили на дорогу до работы, занять играми с детьми либо делами, на которые обычно не хватает времени – уборка, творчество, саморазвитие, обучение, чтение книг, расхламление, - подчеркивает Анастасия.

ИНТЕНСИВНАЯ УБОРКА, ХОДЬБА С ЛЕСЛИ САНСОН И МНОГО ВОДЫ

Фитнес-тренер Ирина Колесникова рассказывает, как не набрать лишних килограммов во время изоляции.

- Если есть кардио тренажер – 50 минут в день. Делайте простые тренировки, например, табату*. Советую найти ходьбу с Лесли Сансон – так и наберите в поисковике. У нее есть тренировки на 1, 2, 3, 4 мили. Обычно ходить на месте скучно, но тут время пролетает быстро. Магия Лесли! Займитесь уборкой! Поверьте, энергозатратность уборки существенная! Наведите порядок там, куда давно не доходили руки. По мнению тренера, если вы более-менее активны, то в питании почти ничего менять не надо.

- Если решаете немного отдохнуть, что в условиях стресса это порой даже к лучшему, то просто снизьте калорийность. Если вы считаете калории, пересчитайте с коэффициентом активности 1,2. Кто не считает, то уберите сладкое (оно, кстати, снижает иммунитет!), алкоголь и мучную продукцию. Облегчите ужин, оставьте только легко усваиваемый белок и клетчатку в виде овощей. Не забывайте о норме воды: 0,033*на ваш вес в кг*. И помните, сейчас главное – душевное спокойствие. И не стоит терзать себя из-за отсутствия зала. Этим вы лишь усугубляете положение, - подчеркивает Ирина Колесникова.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ

- Соблюдаем режим, который был на работе

- Утром делаем зарядку

- Снимаем пижаму, надеваем удобную, но рабочую одежду

- Организуем рабочее место

- Четко говорим домашним, что работаем (повторять при необходимости)

- Строго планируем рабочий день

- Не хватаемся за все дела одновременно

- Не начинаем учиться всему и сразу

- Хотя бы на 20 мин/30 мин/час остаемся наедине с собой

- Делаем перерывы, встаем со стула (целуем мужа/жену, тискаем кота/ребенка)

- Проветриваем комнату

- Гуляем на балконе

- Домашними делами занимаемся до или после «удаленки»

- Пьем достаточное количество воды

- Уменьшаем мучное, облегчаем ужин

- Тренируемся, танцуем, хоть как-то двигаемся

И… спокойствие, только спокойствие – это когда-нибудь закончится!

Мы все нашли!

*Матрица Эйзенхауэра – один из вариантов тайм-менеджмента. Его создал американский военный и политический деятель Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. Принцип ее работы заключается в разделении всех дел по четырем группам, в зависимости от степени их важности. По сути – это квадрат, разделенный на 4 части, в которых имеются 2 оси важности и столько же осей срочности. В каждый из них вписываются дела и задачи, что помогает наглядно увидеть приоритетность каждого составляющего: что делать в первую очередь, что во вторую и т.д.

*Табата – это система коротких высокоинтенсивных тренировок японского профессора Табата. Основная формула - 20 секунд работы, 10 секунд отдыха, цикл повторяется от 6 до 8 раз (всего упражнение занимает 3-4 минуты). Пример можно посмотреть здесь.

*Тренировки с Лесли Сансон

Смотрите на Ютуб.

*Норма воды

0,033*50 кг = 1,65 литров

0,033*55 кг = 1,8 литров

0,033*60 кг = 1,98 литров

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