Ижевчанин, похудевший на 67 кг: «Когда хотелось есть, я ложился спать»

Семь лет назад ижевчанин Виталий Ларионов почувствовал на себе, что такое «опуститься на дно». Он весил почти 150 кг, развелся с женой и потерял работу. К нормальной жизни его вернула… книга!

Фото Амир Закиров

«Жизнь изменилась после прочтения книги»

Наш герой был полным еще со школы, но тогда сбрасывать и набирать вес ему удавалось легко. Проблемы начались в 19 лет. Тогда Виталий пополнел: он не занимался спортом и ел буквально все, что попадалось под руку, причем в огромных количествах.

- Я не заметил, как цифра на весах перевалила за 100 кг. Но начал задумываться, что нужно что-то менять, когда девочки стали обращаться на «вы», говорили: «Здравствуйте». Чтобы подняться по лестнице, нужно было потратить много времени и сил, все это сопровождалось дикой отдышкой. Ботинки надевал и завязывал кроссовки только сидя, - вспоминает наш герой.

Судьба решила «подкинуть» мужчине еще несколько сюрпризов. Он развелся со своей первой женой и потерял работу.

- Все просто накопилось, получилось так, что я сел на самое дно, ниже не куда. Тогда я обратился за помощью к друзьям, мы обсуждали все это, и один из них посоветовал мне книгу по психологии Дейла Карнеги. С нее то все и началось, - улыбается ижевчанин.

После прочтения книги Виталий увлекся психологией, как он говорит: «Сначала я разложил по полкам все у себя в голове, а потом принялся за тело».

- Книга оказалась у меня в руках зимой, подошло время Великого поста, и я решил, что мне это нужно, я хочу попробовать. Перед началом пришлось изучать все принципы питания в пост в интернете, - рассказывает Виталий.

«Был злым, потому что хотел есть»

Организм Виталия оказался не подготовлен к резкому сокращению порций.

- Я приходил с работы и сразу ложился спать, потому что дико хотелось есть. Приходилось избегать всяких застолий, даже не ходил в гости. После того, как я держал несколько постов, стало легче относиться к еде. Но первое время я все равно приходил в гости, поздравлял, выпивал чай и уходил, - смеется герой.

По словам ижевчанина, первое время он был злым из-за голода, но позже привык, стало легче.

- Конечно, были срывы и в пост, и после него. Ел все, что попадалось на глаза. На следующий день возвращался к привычному рациону - очень хотел скинуть вес, - рассказывает мужчина.

Так Виталий прошел первый пост, второй, третий. Проблема была в другом - во время поста вес уходил, а после возвращался. Тогда он начал изучать принципы правильного питания, хотел понять, почему происходят срывы.

- Мне и сейчас интересно, я хожу на семинары, читаю книги по диетологии. В этом году буду поступать в медколледж, чтобы всю имеющуюся информацию разложить в голове, - рассказывает герой.

«Сам себе насобирал спортинвентарь»

Когда Виталий начал соблюдать пост, он решил, что нужно делать зарядку, хотя бы по чуть-чуть. Все началось с 2-минутной зарядки, потом 5 минут, 10 минут, дальше - больше.

- Моя первая зарядка была - я присел раза два, отжался несколько раз и то с коленок, с таким огромным весом не было сил ничего делать. Но я старался. Так как в то время у меня не было денег, я занимался дома, поднимал пятилитровые канистры с водой. Позже купил гантели (на самом деле, несколько я забрал со съемной квартиры, одну купил на металлоприемнике, гирю мне подарил друг) так и насобирал себе спортинвентарь, - смеется ижевчанин. - Потом я повесил дома турник, пытался подтягиваться, стоял в планке. Сейчас мне даже двух часов мало.

Сам Виталий не замечал, что становится меньше. Зато некоторые знакомые даже не здоровались с ним, потому что не узнавали.

- Да, одежда была свободнее, но я как-то не замечал, что уменьшаюсь. Однажды мама попросила меня надеть костюм со свадьбы, я в нем утонул! Для меня это было, как будто я уснул с весом 145 кг, а проснулся - уже 78 кг. Иногда со мной даже знакомые не здоровались, потому что не узнавали. Конечно, я был очень рад таким результатам, - поделился Виталий.

Ижевчанин занимался по программам из интернета. Одна из них - как за один подход отжаться 300 раз (каждый день добавлялось по несколько отжиманий).

- До 300 не дошло, но за подход я отжимался 100 раз, считаю, что это отличный результат, - рассказал Виталий.

«Стал работать на себя»

После того, как ижевчанин потерял работу, он устраивался в разные места, работал по найму и недолго. Однажды вторая жена Виталия - они поженились четыре с половиной года назад, когда мужчина уже похудел, подтолкнула его открыть свое дело - массажный салон.

- Мы давно с женой думали открыть что-то свое, но в то время, чтобы заниматься массажем, нужно было иметь высшее образование, на это ушло бы много лет. А вот два года назад все поменялось, теперь для СПА-услуг и нелечебного массажа достаточно было курсов, которые я прошел, - рассказывает Виталий.

Так герой открыл свой салон, в котором делает антицеллюлитный массаж, а его жена проводит СПА-процедуры. Помимо этого, мужчина рассказывает клиенткам, что такое правильное питание и как рассчитать свою норму калорий.

Фото: Архив

Обо всем понемногу

Размер - был 58-60-й размер, сейчас - 50-й.

Вес - 96 кг, цель - 80 кг

Питание - герой ест три раза в день

Запретные продукты - сахар

Родные - всегда пытались накормить, друзья сначала не верили

Вода - максимально выпивал по 7 литров воды!

Совет - чем больше попыток начать худеть, тем больше шансов измениться.