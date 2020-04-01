Самоизоляция в Ижевске: как будут работать магазины и поликлиники, за что могут оштрафовать и будут ли проверять квартиры?

31 марта в Ижевск ввели режим самоизоляции. Он продлится до особого распоряжения. В каких случаях можно покидать свои дома? Могут ли оштрафовать за нахождение на улице или прийти домой с проверкой? Можно ли навещать пожилх родителей? «Комсомолка» собрала ответы на главные вопросы ижевчан.

В каких случаях можно покидать квартиру?

- В случае обращения за экстренной медицинской помощью;

- Если есть прямая угроза жизни и здоровью;

- Чтобы добраться до работы и обратно (если работа компании или предприятия не приостановлена);

- Если нужно купить продукты или товары первой необходимости, посетить банк или салон связи;

- Чтобы выгулять домашних животных (в этом случае нельзя отходить от дома на более 100 метро);

- Чтобы вынести мусор.

Словом, перемещаться по городу можно, однако причина должна быть уважительной. По возможности лучше оставаться дома.

Фото: Амир Закиров

Кто будет проверять, куда идет человек?

По данным пресс-службы МВД по Удмуртии, граждан могут остановить на улице, чтобы спросить, куда он направляется. Например, если он идет на работу, то его попросят предъявить справку от работодателя- пропуск, заполненный по установленной форме. А если окажется, что человек идет в поликлинику или магазин, то претензий к нему никаких не будет.

Могут ли задержать или оштрафовать за нахождение на улице?

- Если видно человек находится на улице без надобности, будет проведена беседа и будет настоятельно рекомендовано вернуться домой. Составлять протокол мы можем составлять только на те организации, которые не соблюдают режим карантина, - пояснил руководитель пресс-службы МВД России по Удмуртии Салимуллин Ильдар.

Тем не менее, на федеральном уровне сейчас рассматривается ужесточение административной отвесности за несоблюдение режима самоизоляции.

За что могут оштрафовать во время режима самоизоляции?

В данный момент оштрафовать могут лишь людей, которые приехали из-за рубежа и нарушили режим самоизоляции, будучи под наблюдением врачей. Пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора сообщает, что такие лица должны находиться дома 14 дней, если же они будут выходить из квартиры, то могут получить штраф от 100 до 1000 рублей.

Будут ли ходить по квартирам с проверками?

Нет, просто так проверяющие прийти домой не могут. В данный момент полицейские и сотрудники Роспотребнадзора проводят рейды, чтобы выявить тех, кто не соблюдает режим самоизоляции. И касается это лишь тех жителей, кто приехал из-за рубежа или контактировал с заболевшими и теперь находится под наблюдением.

Какие магазины будут работать?

Как распорядился глава Удмуртии Александр Бречалов, магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, должны приостановить свою работу, наряду с развлекательными учреждениями. То есть, работать останутся продуктовые магазины, аптеки, магазины детских товаров и кормов для животных. В торговых залах продуктовых магазинов уже появилась разметка, подсказывающая покупателем о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Каких-либо ограничений при посещении магазинов пока нет.

Фото: Амир Закиров

Будут ли действовать социальные проездные?

Действие льготных и бесплатных проездных билетов будет приостановлено 31 марта по 5 апреля, за исключением случаев следования к месту лечения и обратно. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. Также картой пенсионера или социальным проездным билетом можно воспользоваться при наличии справки установленного образца от работодателя.

Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, если жители уже пополнили электронный проездной, но не будут ездить по нему в апреле, то можно будет вернуть деньги или перенести период действия на май.

Правда ли, что закрыты границы Удмуртии?

- Информация о закрытии границ Удмуртии с другими регионами не соответствует действительности. На сегодняшний день какие-либо ограничительные меры по въезду и выезду из Удмуртской Республики официально не вводились. Границы нашего региона открыты, в том числе для внутреннего передвижения транспорта. В случае ужесточения мер по борьбе с коронавирусом вся информация будет размещена на официальных сайтах Правительства Удмуртской Республики и Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Фото: Амир Закиров

Почему на улицах слышно громкоговоритель? Есть ли повод для волнения?

Беспокоится не следует, эта мера – обычное напоминание, которое делается в целях профилактики и соблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республики.

Можно ли передвигаться по городу на машине?

Да, можно, если нужно добраться магазин или аптеку (если нет в пешей доступности), а также в больницу, на работу. Можно воспользоваться машиной и в том случае, если жизни и здоровью людей угрожает опасность - например, довезти родственника до больницы.

Можно ли привозить продукты пожилым родственникам?

Во время прямой линии глава республики Александр Бречалов отметил, что в условиях изоляции можно и нужно заботиться о своих пожилых родственниках – в том числе, доставлять им продукты и медикаменты, так как для людей 65 лет оставаться дома наиболее важно.

- Но нужно «знать меру». Если вы довезли продукты, оставили у двери и уехали – вы молодцы. А если вы с продуктами зашли – вот это неправильно, - сказал глава Удмуртии.

Как узнать, можно ли конкретной организации работать?

Перечень профессий, которые продолжают работать даже при режиме самоизоляции, опубликован на сайте Росминтруда. Также распоряжением правительства от 31 марта 2020 года утверждена форма справки, выдаваемой работникам ИП и организаций, на которые не распространяется режим нерабочей недели.

Фото: Амир Закиров

Как работают поликлиники?

Как сообщили в Минздраве Удмуртии, в период повышенной опасности распространения коронавирусной инфекции все поликлиники республики продолжат работать в штатном режиме, однако посещать их нужно только в случае крайней необходимости:

- При появлении симптомов вирусного заболевания (слезотечение, насморк, температура, ломота в теле, кашель, затрудненное дыхание) необходимо вызывать врача на дом.

- Если у вас другие жалобы – обращайтесь по телефону в регистратуру той поликлиники или к заведующей поликлиники, на территории обслуживания которой вы находитесь в режиме самоизоляции - вам объяснят дальнейший порядок действий.

Госпитализация в дневной стационар возможна только для проведения гемодиализа, химиотерапии. Госпитализация в стационар круглосуточного пребывания будет осуществляться для оказания экстренной медицинской помощи. Онкодиспансер продолжает принимать пациентов в обычном режиме.

Фото: Диля Ахмадишина

Как работают молочные кухни?

- Молочная кухня не закрыта, так как она является медицинским учреждением и занимается обеспечением молочной продукцией детей определенных категорий граждан, - сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии. - Если в период самоизоляции вы не будете посещать молочную кухню, просьба сообщить об этом на молочную кухню и написать заявление. Номере телефона для уточнения информации 8-963-547-32-47 (с 12.30 до 19.00).

Куда звонить, если появились симптомы простуды?

В первую очередь, нужно самоизолироваться. После чего позвонить в поликлинику, к которой вы прикреплены. Список поликлиник можно посмотреть на сайте.

Работает ли почта?

Почта работает, но максимально переходит на дистанционный режим обслуживания.

- В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом, сообщает пресс-служба Почты России. – Также по телефону контактного центра 8-800-1-000-000 жители Удмуртии могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости и оплату коммунальных услуг у почтальонов.

Фото: Сергей Грачёв

Работает ли такси и службы доставки?

Службы доставки и курьеры продолжают работу и могут передвигаться по Ижевску, об этом сообщил глава Удмуртии. Ничего не меняется и в работе такси.

Работают ли волонтеры?

Да, волонтеры в республике работают и постоянно ищут новых добровольцев, чтобы помогать людям из групп риска, в первую очередь, пожилым и многодетным мамам. Чаще всего, волонтеров просят сходить в магазин и купить продукты или лекарства.

Работают ли ветеринарные клиники?

Как сообщили в городской ветстанции, клиника работает для животных в экстренном состоянии, вызовы на дом пока приостановлены. Также работают некоторые частные ветклиники.

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