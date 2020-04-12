Коронавирус вместо отпуска: ижевчанка не может вернуть 80 тысяч за путевку в Турцию

В майские праздники ижевчанка Кристина планировала отправиться в Турцию с мужем и ребенком. Путевку семья купила еще в январе, отдав 88 тысяч рублей. Однако через пару недель после этого стали появляться сообщения о коронавирусе.

- В феврале мы хотели вернуть путевки, но нас убедили, что все успокоится. Мы решили не торопиться. На днях мы решили, что даже если к маю все успокоится, мы никуда не полетим и лучше вернем деньги. В договоре прописано, что мы якобы можем расторгнуть его по собственной инициативе, но сроки возврата, суммы, обязательства – не прописаны, - рассказывает Кристина.

Кроме того, по договору клиент может отказаться от брони путевки, однако в этом случае он должен заплатить турфирме штраф за отказ. В договоре Кристины эта сумма фиксированная - 80 евро с человека. Семья готова заплатить эти деньги, главное - вернуть основную сумму.

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Отметим, что в договоре девушки есть пункт о том, что «агентство освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение произошло вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы». Пандемия, как известно, таковым является.

Однако до сих пор Кристине не удалось вернуть путевку назад.

– Но тур наш аннулировали, насколько я понимаю, все равно. И вот возникают вопросы – насколько вообще сейчас реально ждать своих денег, и могут ли они так тянуть и отменять платежи, хотя договоры аннулируются? – спрашивает Кристина.

Возвращать деньги девушке, в общем-то, и не отказываются. Но конкретных механизмов не проговаривают. Менеджеры уверяют, что все хорошо и средства вернутся, но Кристина переживает – вдруг это просто уловка, чтобы дождаться, когда сработает тот самый пункт договора. А куда и с какими заявлениями обращаться – не знает.

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ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО?

Кристина и ее семья не одиноки - из-за пандемии коронавируса сотни ижевчан остались без долгожданного отпуска. Еще в марте многие страны просто закрыли свои границы для туристов.

Некоторым путешественникам без проблем удалось вернуть деньги за путевки.

- Еще в феврале-марте мы брали путевку в Гоа. Однако в марте Индия прекратила выдачу виз и отозвала все уже выданные. Наш тур аннулировали. Представители турфирмы предупредили нас, что сумма вернется «в порядке очередности», и из нее могут вычесть расходы туроператора. Ждать денег пришлось около двух или трех недель, однако сумма вернулась в полном размере, - рассказала ижевчанка Софья. - Представители турфирмы рассказали, что возвращают деньги не всем, зависит от туроператора. Некоторые компании оставляют деньги на своем счету и клиенты могут воспользоваться суммой позже, купив на нее путевку в другие даты.

Такие «перебросы» денег законодательством не запрещены. По крайней мере, так турфирмы могут спасти себя от банкротства. Но если клиент все-таки решит вернуть деньги – закон будет на его стороне.

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– При расторжении до начала путешествия договора о реализации туристского продукта в связи с наступлением обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг, – говорится в ст. 14. ФЗ №132 «Об основах туристической деятельности в России».

Проще говоря, если в стране, в которую куплена путевка, возникла ситуация, угрожащая здоровью или жизни, то клиент вправе расторгнуть договор и вернуть средства. При этом турфирма может удержать сумму, которую уже потратила на оказанные услуги.

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Отметим, что по словам адвоката Максима Белоковыльского, вернуть деньги можно вне зависимости от того, что написано в самом договоре. Если турфирма не идет навстречу, то можно подавать в суд. Он будет на вашей стороне.

– Если вы планировали съездить, например, только в мае, а в июне для вас это уже не актуально, то можете смело требовать назад свои деньги. Если же вам без разницы, когда ехать – в июле, августе или зимой – то, если доверяете туроператору, можете оставлять деньги, – говорит Белоковыльский.

В любом случае, советует адвокат, если вы решили оставить деньги на счету организации, внимательно читайте новый договор и смотрите, что подписываете. И помните, что предложить задепонировать средства турфирма может, а навязать это как единственный выход – нет. Впрочем, если все станут требовать у компании свои деньги назад, и она обанкротится, то процесс возврата может затянуться на несколько лет.

А ЧТО С АВИА И ЖД БИЛЕТАМИ?

Да. Как отмечает юрист, билеты с зарубежными перелетами можно вернуть на тех же самых условиях, что и путевки. Список контактов основных авиаперевозчиков расположен на сайте Ростуризма.

Вернуть билеты Ижавиа тоже можно, однако в этом случае сбор все-таки удержат. С подробностями по возврату можно ознакомиться здесь.

Вернуть можно и жд билеты. Так, компания РЖД позволяет вернуть даже невозвратные билеты до 1 июня. Также при возврате всех билетов не будет взиматься так называемый сбор. Подробности о возврате ж/д билетов можно прочитать здесь.