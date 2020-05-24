Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе?
Наступает последняя неделя весны, еще немного и лето! «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на ближайшую неделю.
Так, по данным сервиса Яндекс погода, 25 мая, в понедельник ожидается +13…+16 градусов, ночью +7…+10 градусов, днем небольшой дождь, вечером облачно с прояснениями.
26 мая, во вторник, днем +18…+19 градусов, ночью +13…+14 градусов, пасмурно.
27 мая, в среду, синоптики прогнозируют днем +21…+25 градусов, ночью +13…+14 градусов, облачно с прояснениями.
28 мая, в четверг, днем +19 градусов, ночью +9…+11 градусов, облачно с прояснениями.
29 мая, в пятницу, днем ожидается +20 градусов, ночью +9…+11 градусов, облачно с прояснениями.
В выходные в Удмуртию вернется по-настоящему летнее тепло. 30 мая, в субботу, днем будет +22…+23 градусов, ночью +10…+12 градусов, облачно с прояснениями.
31 мая, в воскресенье, днем +20 градусов, ночью +11…+12 градусов, облачно с прояснениями.
ИСТОЧНИК KP.RU
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