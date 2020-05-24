Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе?

Владимир Сунгоркин: Мы не изменяем главному: «Комсомолка» была, остается и будет с нашим российским народом

24 мая "Комсомольская правда" отмечает юбилей - 95 лет! С праздником газету и читателей поздравил главный редактор Владимир Сунгоркин