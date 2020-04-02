Шьют маски и развозят продукты: как жители Удмуртии сплотились во время коронавируса

Вот уже несколько дней в республике действует режим самоизоляции. Теперь выходить из дома можно только при острой необходимости (в магазин, больницу, выгулять питомца). Однако жители Удмуртии не унывают и в этой трудной ситуации стараются помогать друг другу чем только можно. «Комсомолка» собрала несколько добрых историй.

РАЗВОЗЯТ ПРОДУКТЫ НУЖДАЮЩИМСЯ

Подключились ко всевозможной помощи и волонтеры. Как рассказал заместитель координатора штаба адресной помощи пожилым людям Евгений Фарина, их штаб функционирует уже с 24 марта.

- Сейчас у нас уже более 230 волонтеров - это студенты и граждане, которые на период нерабочей недели остались дома и хотят помочь остальным, - рассказал Евгений в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (12+). - Мы помогаем пожилым людям, многодетным семьям, маломобильным категориям граждан. Мы привозим продукты по списку, исключая алкоголь и сигареты. Их мы не доставляем. Нам уже поступило 105 заявок (на 14:00 1 апреля), успешно отработано 83.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Механика работы волонтеров простая. Как только поступает заявка, они связываются с человеком, уточняют корзину продуктов, магазин, в котором нужно совершить покупку, и адрес, куда все доставить. В свою очередь, волонтер сообщает имена и номера людей, которые привезут нуждающимся продукты. Ограничений по весу заказа нет. Можно заказать даже 20 кг картошки. Все волонтеры обеспечены на такой случай автомобилями.

Отметим, что покупка продуктов в случае необходимости осуществляется объединенным волонтерским штабом на возмездной основе. После получения продуктов и чека обратившийся возвращает деньги по чеку. У каждого волонтера есть пропуск и бейджик, чтобы они могли беспрепятственно передвигаться. Волонтеры обеспечены масками, антисептиками и перчатками.

Телефон федеральной горячей линии «Мы вместе 2020» 8-800-200-34-11.

СОЗДАЛИ СЕРВИС ДОСТАВКИ ЕДЫ ИЗ МАГАЗИНА

А еще в Ижевске появился сервис по доставке на дом продуктов питания. Услугу запустила служба такси «Автофлот», которая доставляет продукты из магазинов «Лента».

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Услуга работает следующим образом. Житель Ижевска заходит в чат-бот на удобном для него мессенджере - whatsapp или viber. Бот предлагает ему связаться с оператором напрямую по номеру телефона, либо самостоятельно собрать заказ на сайте магазина. В этот момент сотрудники «Автофлота» собирают заказанные продукты в торговом зале. После того как заказ сформирован, покупателю приходит счет на оплату. После оплаты водители такси «Автофлот» отвозят его по указанному в заказе адресу. Оплата бесконтактная, осуществляется с помощью сервиса Яндекс.Касса.

Продукция в сервисе доступна по ценам «Ленты» со скидкой и без наценок. Стоимость доставки фиксированная - 180 рублей в любую точку Ижевска

Как заказать продукты:

• Бот в whatsapp - https://vk.cc/arQNn3

• Бот в viber - https://watbot.ru/w/cNB

• По телефону: +7(922) 515 99 20

ШЬЮТ МАСКИ

Одна из острых проблем на сегодняшний день - отсутствие масок. Предприятия стараются наращивать объемы, но не все получается быстро. Поэтому жители республики подключились к этому вопросу сами. Так, например, юная жительница поселка Ува Варя Вершинина шьет защитные повязки для пожилых людей.

Фото: Марина Вершинина

- Моей дочке 13 лет. Сначала для любимой бабушки и дедушки сшила повязку, а потом Варя решила шить для знакомых: соседям, родственникам. Сейчас шьет для бабушек нашего микрорайона. Младшая дочь Маруся уже вовсю помогает сестре, - рассказала мама девочек Марина.

Не отстает от Увы и Можга. Там педагоги школы №7 за свой счет тоже шьют бесплатные маски для горожан.

Фото: https://vk.com/mozhgatoday

- 2 апреля мы отправим первую партию: 60 штук масок получат воспитатели и дети дежурных групп детских садов, которые работают во время карантина. Всего у нас в коллективе около 20 человек, включая водителей. Они у нас все развозят в масках и перчатках, с соблюдением всех правил,- рассказывает организатор акции Ольга Яппарова. - Сейчас нам звонят со всего города и предлагают резинки, нитки, ткань. Это очень приятно!

ПРИВОЗЯТ КОРМ И ГУЛЯЮТ С ЖИВОТНЫМИ

Не стоит забывать в такой период и о домашних животных. Например, в одном из ижевских клубов, специалисты предлагают всем нуждающимся бесплатно привезти корм и даже погулять с питомцем.

- У нас у самих есть пожилые родственники, которым мы запретили выходить из дома. Привозим им продукты и выгуливаем их питомцев. По сути, например, услугу выгула мы и так предоставляли, но она была платная. В связи со сложившейся ситуацией мы решили сделать ее на безвозмездной основе, - рассказал руководитель клуба, хендлер (специалист, занимающийся полноценной подготовкой и демонстрацией собак на выставках) Максим Гадлов. - На выезды я езжу сам, а также мне помогают жена, совершеннолетний сын и один тренер клуба.Мы не всесильны, и нас немного, но, возможно, сможем помочь! Приедем, бесплатно погуляем с собакой, привезем корм или другие необходимые товары для питомцев. Берегите себя и близких!

«УПРАВЛЯЙКИ» ТОЖЕ В ДЕЛЕ

Не остались в стороне и управляющие компании. ЖРП № 8 запустила проект «Добрососедство». В рамках проекта специалисты управляющей компании разместят в подъездах более 1500 листовок с информацией о мерах профилактики для пожилых людей с телефонами горячих линий.

Также с 31 марта круглосуточный телефон диспетчерской компании «ЖРП № 8» начал принимать заявки от пожилых жителей, которым нужна помощь. Оказывать поддержку, например, сходить за продуктами, лекарствами, вынести мусор, будут волонтеры из числа сотрудников компании.

Отметим, что к проекту уже подключилась и управляющая компания «Парус».

А ЕЩЕ!

Организаторы акции «Транспорт ветерана», которые обычно работаю на 9 Мая, сейчас тоже готовы оказать помощь.

- В данный период мы готовы выехать на вызов для помощи ветеранам. Мы уже обговорили этот момент с представителями министерства соцполитики и ждем их команды, чтобы оказать помощь. В группе у нас есть 35 авто, - рассказал один из организаторов акции Михаил Болтарев.

КСТАТИ!

Компания быстрого питания KFC* в течение 12 дней будет доставлять бесплатные обеды сотрудникам горячей линии Минздрава Удмуртии. Порядка 18 обедов в будни дни и 12 обедов в выходные.

*Ки эф си

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».