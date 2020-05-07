Спасли из цепей: брошенный пес из Ижевска ищет самых заботливых хозяев

Ижевский пес Гром, спасенный из страшного плена, ищет самых заботливых хозяев. О поражающей человеческим безразличием историю спасения собаки рассказала представитель АНО «Желтая бирка» Валентина Мартынова.

НЕДЕЛЯМИ НЕ ВСТАВАЛ

Пса обнаружили несколько месяцев назад. Девушка взяла в аренду складское помещение. Она даже не подозревала, что на территории кто-то есть.

- В углу площадки, в каркасе от холодильника, запутавшись в цепи и проволоке лежала кавказская овчарка. Без движения и звуков. Когда я его нашла, пес так сильно ослаб от голода, что не мог встать. Без слез было не взглянуть! - рассказала зоозащитница.

Фото: автора

Оказалось, Грома (так назвали собаку. – Прим.ред) просто оставил на складе предыдущий хозяин, территорию сдал в аренду и улетел в другую страну. Новая хозяйка стала подкармливать пса, а через неделю случилось чудо.

- Пес оживал на глазах. Вскоре он даже смог сам подниматься на лапы! Тогда встал вопрос о распутывании всей этой конструкции и освобождении Грома.

Тут пришлось вмешаться волонтерам «Желтой бирки». Дело было непростое – цепь, на которой сидел Гром и в которой в итоге и запутался, безнадежно заржавела.

- Кое-как мы сумели его высвободить, заржавели даже карабины цепи. Пес реагировал на все спокойно. Когда освободили, сделали ему длинную нормальную цепь, чтобы он мог ходить куда хочет, - объясняет Валентина.

СЕРЬЕЗНАЯ ПОРОДА

По словам зоозащитницы, порода собаки отпугнула не только хозяйку склада.

- Было страшно подходить и кормить, все-таки кавказская овчарка – очень серьезная порода. Чтобы понять, какой перед нами пес, агрессивный ли, добрый ли, мы призвали на помощь кинологов.

Фото: автора

Собаку согласились забрать на кинологическую передержку только с наличием прививок, и тогда волонтеры узнали о собаке кое-что новое.

- Мы поехали ставить прививки. Гром мужественно терпел, а после всего неожиданно затряс головой. Мы почувствовали неприятный запах. Оказалось, у собаки после пережитого остался страшный отит, уши были все в гное, - поделилась зоозащитница.

Грома начали усиленно лечить, сбрили всю шерсть (его ни разу не расчесывали), а заодно стали узнавать какой он по характеру. Результат лечения и доброго отношения не заставил себя ждать.

- Он очень изменился! Оказалось, Гром добрый и ласковый. Очень любит играть, гулять и любит, когда его гладят. Он иногда сам подходит к Роману (кинолог, у которого Гром сейчас находится на передержке. – Прим.ред) и тычется мордой, просит, чтобы его погладили! – признается Валентина.

МОЛОД И КРАСИВ

По словам ветеринаров, Грому около двух лет. Несмотря на проблемы с ушами, он молодой активный пес. И шикарный.

- Гром невероятный. Огромный, пушистый, игривый и тяжелый. В худшие свои времена он весил около пятидесяти килограмм. Сейчас отъестся и поправится килограмм на 10-15, - считает Валентина.

Уже в субботу Грома кастрируют, чтобы полностью подготовить его к переезду. Для пса уже начинают подыскивать заботливого хозяина, но Валентина предупреждает – просто так «малыша» не отдадут.

- Хозяин нужен самый ответственный и заботливый. Мы не просим для Грома золотых вольеров или коттеджей, главное – любовь к нему. Пес большой, поэтому отдадим только в частный дом. Подойдет вольер или цепь. Никаких «охранять производство» или «сторожить кафе» не допустим, хватит с него, натерпелся! – объясняет зоозащитница.

Это не все требования к хозяину. Грома нужно любить, выгуливать и регулярно водить к врачу – он почти ничего не слышит.

- Отит спровоцирован похолоданием, так что трудно заживает, собаку нужно регулярно показывать врачу, - рассказала Валентина.

По поводу Грома можно писать сюда или звонить позвонить Валентине Мартыновой – 89128591549.