Ижевчане смогут проводить собрания жильцов и принимать решения, касающиеся жизни дома, онлайн

25 мая этого года был опубликован и вступил в силу Федеральный закон №156-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Это должно существенно облегчить жизнь всем собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. Каким именно образом?

Многие ижевчане, особенно жильцы новостроек, знают, насколько удобно обсуждать жизнь дома в общем чате или группе – в мессенджерах или социальных сетях. Однако ни один чат не может заменить «оффлайновые» мероприятия, такие как общее собрания жильцов или голосование с помощью бумажных бюллетеней, в случае, когда нужно принять официальное решение – например, сменить управляющую компанию или одобрить сбор средств на нужды дома. Теперь же, с принятием закона, проводить собрания и голосовать можно онлайн – при помощи информационных систем, таких как ГИС ЖКХ (ссылка https://dom.gosuslugi.ru/).

Важно, что все принятые таким образом решения будут иметь юридическую силу, подчеркивает Александр Евсеев, председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР», член Общественной палаты России. Также он отмечает, что даже при выборе электронного голосования, у всех желающих останется возможность голосовать по-старому – с помощью бюллетеней.

– Новая система, во-первых, очень удобна, так как для принятия решения, влияющего на жизнь дома, больше не нужно искать жителей вживую – проголосовать можно из квартиры, с работы или даже находясь в отпуске. Во-вторых, дистанционное участие в жизни дома более безопасно сейчас, в период пандемии, – говорит Александр Евсеев. – Я уверен, что первыми новую систему в Ижевске опробуют новостройки, где традиционно высок процент молодежи, активно пользующейся Интернетом и всеми его сервисами

Как перевести свой дом на систему электронного голосования?

1. Жильцы выбирают платформу, которую будут использовать. Это может быть Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства – ГИС ЖКХ – или иная система. Например, платформа для проведения собраний «Домонлайн», запущенная в рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя».

2. Затем нужно выбрать администратора, который будет организовывать онлайн-мероприятия: размещать в системе уведомление о проведении общего собрания, принимать и загружать в систему решения собственников, которые не имеют возможности голосовать онлайн, формировать протокол общего собрания и также размещать его в системе. В качестве администратора чаще всего выбирается управляющая компания или ТСЖ.

3. Если нужно провести собрание, его инициатор собрания должен уведомить о нем остальных жильцов не позднее, чем за десять дней. Он размещает информацию о дате собрания и его повестке в системе, при необходимости формирует голосование. В течение установленного времени собственники могут обозначить свою позицию по

вопросам повестки дня – также через систему. Те, у кого нет возможности проголосовать онлайн, заполняют бумажные бюллетени, а администратор загружает их в систему. На основе этого принимается общее решение.

О чем еще важно знать?

- Теперь принимать участие в общем собрании в режиме онлайн через ГИС ЖКХ можно сразу, так как исключена необходимость проводить обычное голосование перед переходом к электронному.

- Срок электронного голосования, согласно новому закону, составляет от 7 до 60 дней.

- Администратор отвечает за достоверность результатов общего собрания – за нарушения предусмотрена административная ответственность, а за подделку протокола – вплоть до уголовной.

Справка «КП»

Ранее в Жилищном кодексе уже была предусмотрена возможность проведения общего собрания через систему ГИС ЖКХ и иные информационные системы. Однако на практике она не использовалась в связи с усложненным порядком проведения такого собрания и нестабильности в работе системы. Федеральный закон от 25 мая 2020 года №156-ФЗ упрощает эти процессы.

Обо всех особенностях проведения собраний с использованием государственной системы ГИС ЖКХ и иных электронных систем можно прочитать в статье 47.1 Жилищного кодекса РФ.

Также в Объединении советов домов Удмуртии действует горячая телефонная линия по онлайн-собраниям: (3412) 56-36-09.