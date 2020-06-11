2020-06-11T12:21:47+03:00
Общество

Фоторепортаж: акция «Триколор в граните» проходит в Ижевске

Мероприятие приурочено ко Дню города
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей СуворовФото: Сергей Суворов

В Ижевске ко Дню города подготовили много интересных мероприятий, но чтобы их посетить, жителям даже не придется выходить из дома. Одно из таких – «Триколор в граните». На значимых зданиях города 11 и 12 июня будут включать подсветку Российского флага.

Специально для всей читателей «Комсомолка» подготовила фоторепортаж. Помните, что здоровье важнее и важно, выходя на улицу, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Так подсветка появилась на зданиях Правительства Удмуртии, Нацмузея имени Кузебая Герда, Института нефти и газа (7 корпус УдГУ) и монументе "Навеки с Россией".

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

ИСТОЧНИК KP.RU

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