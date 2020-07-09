Заели комары: почему в Удмуртии стало так много гнуса?

В последние дни ижевские дачники стали все больше жаловаться на обилие комаров и другого гнуса.

- У нас огород на Лудзинке, по Можгинскому тракту - там эти «звери» совсем замучили. Хоть днем, хоть вечером: пауты, комары, мухи, мошки. В выходные покусают, потом всю неделю чешешься, - рассказывает ижевчанка Татьяна.

Много комаров в садоогородных товариществах «Петушки», «Сосновый» и «Нефтяник Прикамья». В чем же причина такой активности?

Жужжит и кусает

Проблема действительно имеет место быть. 47% опрошенных* ижевчан пожаловались на то, что от гнуса в этом году совсем нет спасения, и лишь 11% признались, что в этом году их еще комары не кусали.

Фото: Алсу Фахруллина

О причинах такого количества гнуса рассказал старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский.

- В этом году сброс воды с Воткинской ГЭС привел к большому разливу Камы, - говорит он. – Многие прибрежные территории были подтоплены. Сейчас Кама вернулась в свои берега, но стоячие водоемы, расположенные рядом с ней, напились водой. При благоприятных температурах там начали массово развиваться личинки комаров. А, к примеру, в районе Забегалово в этом году огромное количество мошек.

За счет прикамских районов количество кровососов по Удмуртии значительно увеличилось, но вдали от Камы комаров мало. Например, владельцы огородов по Славянскому тракту наоборот говорят о небольшом количестве гнуса. Мало комаров и в поселке Игра.

О большом количестве комаров говорят не только дачники, но и ижевчане, выбирающиеся в походы. Фото: Алсу Фахруллина

Маленький комарик

Как рассказал специалист, в Удмуртии встречается четыре основных рода кровососущих комаров, самый обширный из которых – комары-кусаки. Встречаются и малярийные комары, но их мало, отличить их можно по посадке: питающийся малярийный комар держит брюшко под углом к поверхности. Впрочем, жителям Удмуртии в комаров можно не всматриваться – малярии в нашем регионе все равно нет. Точное количество видов комаров в нашей республике до сих пор никто не сосчитал – всего их около 20-25.

Кстати, большие комары долгоножки и звонцы с пушистыми усами – совершенно безопасны для человека, первые питаются растительной пищей, а вторые не питаются во взрослом состоянии вообще.

Мошкара

Другое семейство двукрылых кровососов – мошки. Их личинки развиваются в ручьях и мелких речках, так что близ таких водоемов мошек больше всего. Их в Удмуртии тоже порядка 15 видов, но неспециалист не отличит один от другого. Пик активности мошек придется на июнь, а в июле идет на спад.

- Мокрецы мельче мошек, но тоже кусаются. По сути, их замечают, только когда укус уже состоялся, - говорит Дмитрий Адаховский. - Кстати, в отличие от комариных, укусы мошек и мокрецов более болезненны. Все дело в устройстве ротового аппарата. У комара он колюще-сосущий, то есть делает в коже человека аккуратный прокол, а у мошек и мокрецов режуще-лижущий – эти насекомые «состригают» верхний слой кожи, нанося более серьезные повреждения.

Особенно досаждают комары на природе – спрятаться от них можно только в палатке Фото: Анастасия Савина

Слепни, оводы или пауты?

Тяжеловесами среди кровососущих насекомых можно назвать слепней, в просторечии «паутов». Их в Удмуртии около 20 видов – от гигантских бычьих слепней до изящных златоглазиков с треугольно расположенными узорчатыми крыльями. Серые слепни с удлиненным телом – дождевки, наиболее активны в пасмурную погоду.

Интересно, что слепней часто путают с оводами, хотя последние в Удмуртии встречаются крайне редко и не кусаются вообще. Овод похож больше не на муху, а на пушистого шмеля. Коварны только его личинки, паразитирующие в коже или в желудке копытных животных. Для человека оводы, обитающие в России, не опасны.

Кусаются ли мухи?

Обычно мухи не кусаются, но есть исключения. Например осенние жигалки - они очень похожи на комнатных мух, но питаются исключительно кровью. Активизируются они, как видно из названия, в осеннее время.

Есть также лесные мухи-кровососки, но с ними мало кто встречался. Похожи кровососки на клещей – тоже имеют толстые кривые лапки и округлое тело, однако в отличие от клещей у них есть крылья. Правда летуны это неважные.

Чем опасны укусы

Укусы мошек, комаров и слепней сильно чешутся и даже болят. Это происходит из-за аллергической реакции на слюну насекомых. У кого-то такая реакция может быть выражена сильнее, у кого-то слабее. Кроме того, остается вероятность попадания в ранки микробов, поэтому не стоит трогать укусы, особенно немытыми руками. Если насекомые искусали сильно, у человека может начаться лихорадочное состояние, которое врачи лечат симптоматически – антигистаминными и противовоспалительными средствами.

Самцы комаров и слепней питаются нектаром, «кровожадными» являются только самки - они могут отложить яйца, только основательно напившись крови Фото: pixabay.com

А вот вероятность заразиться после укуса комара какой-либо опасной инфекцией в Удмуртии минимальна.

- Во всем мире комары переносят огромное количество природно-очаговых заболеваний, но в Удмуртии, к счастью, такой ситуации нет. По сравнению с теми же клещами комары и другие кровососущие двукрылые гораздо мене опасны. Комары и мошки могут переносить туляремию, но у нас она крайне редко встречается. Лихорадка западного Нила в Удмуртии тоже не фиксируется. Слепни – основные переносчики сибирской язвы, но в Удмуртии также нет вспышек.

Как от них спастись?

Вещества, помогающие нам защититься от кровососущих насекомых, делятся на две большие группы: репелленты и яды. Первые представляют собой химические соединения, отпугивающие комаров и мошек. К ним относятся некоторые эфирные масла – насекомые не любят резких запахов. Из народных средств чаще всего используют березовый деготь, камфару и скипидар. Ну а самый древний способ отпугивания гнуса – это окуривание дымом.

- Можно еловые ветки жечь, они хорошо отпугивают комаров, запах ромашки кровососы тоже не любят, - делится ижевчанка Мария.

Если репелленты можно распылять в помещениях и наносить на тело, то яды наносят строго на одежду. Насекомые при контакте с ними гибнут или становятся вялыми и перестают кусаться.

Если же нет возможности использовать противокомариные средства, старайтесь не выходить на улицу в пик активности кровососов – ранним утром и вечером. Одеваться при этом нужно так, чтобы как можно меньше участков тела оставались открытыми. Для прогулок по лесу

можно приобрести специальный костюм, он также защитит от клещей. Помните: гнус особенно охотно впивается в места, имеющие интенсивное кровоснабжение, например, в голову и шею, кисти рук.

Кстати!

Кровососущие насекомые хорошо улавливают тепловое излучение и запахи. Именно так они находят свою жертву. Комаров больше всего привлекают активно двигающиеся люди, выделяющие много пота и углекислого газа. Кроме того, ученые выяснили, что на людей в темной одежде комары садятся чаще.

*Опрос проводился в группе «ВКонтакте» «Я люблю Ижевск», проголосовали 462 человека