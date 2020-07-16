Как очищают воду перед отправкой в дома Ижевска

В Ижевске обновляют оборудование по очистке воды. После многочисленных фильтров она поступает в дома жителей города. «Комсомолка» выяснила, какие технологии используют, чтобы сделать воду качественной и можно ли ее пить.

Зачем в воду добавляют реагенты?

Новое оборудование появилась на станции подготовки воды (СПВ) «Кама-Ижевск» в этом году за счет лизинга и инвестиционной программы. Благодаря модернизации теперь за всеми процессами очистки воды следит техника, а не человек.

- Одна из приоритетных задач, поставленных перед нашим предприятием, - постоянное повышение качества воды, подаваемой ижевчанам, - говорит директор Ижводоканала Александр Пономарев. - Установка станций автоматического дозирования реагентов способствует достижению этой цели. Работа по улучшению подготовки воды будет продолжена в рамках инвестиционной программы предприятия.

Сначала мы идем в помещение, где готовятся реагенты, которые добавляют в воду. На данном этапе это известковое молоко и сода. Раньше дозировку производили только вручную. Но для каждой «порции» воды нужны разные параметры и нужно было исключить человеческий фактор. Теперь оператор вводит в компьютер нужные данные и все происходит автоматически.

Главный технолог Ижводоканала Елена ЛагутинаФото: Амир Закиров

- Реагенты нужны по нескольким причинам. Во-первых, камская вода кислая, то есть агрессивная. Поэтому она разъедает металлические трубы. Мы добавляем в нее щелочь - известковое молоко, чтобы снизить ее воздействие на металл. Во-вторых, в воде много мелких частиц, которые не задерживаются в фильтрах. А еще они отталкиваются друг от друга. Поэтому мы добавляем коагулянты, которые скрепляют частицы в хлопья, - рассказала главный технолог Ижводоканала Елена Лагутина.

Здесь готовятся коагулянты - два реагента, которые помогают воде избавиться от «цветности» и кислотностиФото: Амир Закиров

После известкового молока и соды в воду добавляют коагулянты. На Ижводоканале недавно стали применять бинарную систему дозирования. Это значит, что на станции используют два коагулянта. Один - кислый, он помогает воде избавиться от цвета. Но в то же время из-за него и так агрессивная вода становится еще более кислой. Поэтому в нее добавляют щелочной регант.

Дальше в воду добавляют сульфат аммония, дозировка также полностью автоматизирована. Оператору нужно только положить в камеру четыре мешка вещества, чтобы сделать концентрированный раствор.

После приготовления всех реагентов их отправляют в смесители. А оттуда - в отстойники, которые состоят из камер хлопьеобразования (здесь мелкие частицы объединяются в более крупные, чтобы и потом отфильтровали. - Прим. ред.) и «бассейна» для воды. Вода здесь движется медленно, чтобы осело как можно больше хлопьев. После этого происходит процесс фильтрации и отправка к жителям Ижевска.

Здесь вода смешивается с реагентамиФото: Амир Закиров

- Вода поступает из отстойников, а потом фильтруется сверху вниз через песок. Дальше идет железобетонный канал, и оттуда уже очищенная вода поступает в фильтрат. Она идет в резервуар чистой воды, а оттуда через насосы в город. То есть это последняя стадия очистки, - говорит начальник цеха водозаборных и очистных сооружений Андрей Трефилов.

Здесь вода отстаивается, пока хлопья оседают на дноФото: Амир Закиров

Можно ли пить воду в Ижевске?

Специалисты водоканала отмечают: переход на систему автоматического дозирования реагентов помогает улучшить качество воды.

- У нас повысилась стабильность, мы обеспечили резерв по качеству. Вода и так соответствовала нормам, но теперь показатели еще лучше, - отмечает главный технолог Елена Лагутина.

- У меня дома нет фильтров, и мы употребляем воду из-под крана. Мы в своей продукции уверены. Но на всякий случай ее, конечно, стоит прокипятить, - говорит Андрей Трефилов, начальник цеха.

Сейчас оборудование меняют за счет лизинга и инвестиционных программ. Но уже в этом году получится задействовать тарифный источник: с 1 июля изменились тарифы на холодную воду, при этом они остались самыми низкими среди городов Удмуртии.

- Здания и оборудование Ижводоканала нуждаются в реконструкции, - говорит Олег Бушмакин, руководитель строительной компании «Ресурс». - Технологическое оборудование здесь было введено в эксплуатацию более 40 лет назад и имеет немалый срок обслуживания. Несмотря на финансовые сложности, предприятию удается постепенно заменять устаревшие инженерные сооружения новыми установками, что, в первую очередь, влияет на качество предоставляемых населению услуг.

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