Закроют или нет: что будет с детским садом №232 в Ижевске?

Недавно в соцсетях появилась информация о том, что детский сад №232 в Ижевске могут закрыть и продать.

— Родители детей получили уведомление о прекращении договора с 7 августа. Сотрудники — с 10 августа о сокращении в связи с выставлением объекта на торги, - рассказала ижевчанка, чей ребенок посещает сад №232. — Педагоги очень расстроены информацией о закрытии учреждения, всего там около 17 сотрудников, они все не знают — искать им работу или нет. Этот садик мы всей душой любим, родители за него горой, за каждого воспитателя. Здесь лучшее отношение к детям, и нам очень жалко это терять.

Так что же все-таки будет со зданием детского садика, его сотрудниками и ребятами, которые его посещают?

Фото: Екатерина Ардашева

САДИК В РАССРОЧКУ

Детский сад находится на балансе АО «Ижевский механический завод-2» (входит в структуру Ростеха). Он рассчитан на 200-240 мест. Учатся здесь не только дети сотрудников предприятия, но и дошколята со всего города. Почему же встал вопрос о продаже садика? По словам руководителя аппарата регионального отделения Ассоциации юристов России, зампредседателя Общественной палаты Ижевска Наталья Машинникова, скорее всего, предприятие сейчас не может держать детский сад как самостоятельную структуру и тратить деньги на его обслуживание. Тем более, что дохода от него предприятие не получает.

Однако садик не пропадет – выкупить его собирается город. Муниципалитет уже вел переговоры с Госкорпорацией Ростех для приобретения здания.

- Детский сад собственник намерен продавать, мы неоднократно обращались к руководству Ростеха, и у них есть добрая воля продать его нам. У нас запланированы средства для того, чтобы осуществить платежи в тот срок, который мы сейчас пытаемся согласовать, - отметил глава города Олег Бекмеметьев.

Фото: Екатерина Ардашева

По словам Олега Бекмеметьева, власти понимают необходимость сохранения дошкольного учреждения. На данный момент в Ижевске не хватает порядка 6000 мест для детей.

— Мы просим рассрочку на 3 года, это самый главный камень преткновения. Объект стоит не один десяток миллионов рублей, но учитывая ситуацию с муниципальным бюджетом (на сегодняшний день казан города недополучила порядка 246 миллионов рублей в связи с пандемией коронавируса. – Прим. ред.), нам эта рассрочка очень важна. Мы подготовили письмо к Главе республики с просьбой подписать наше обращение к руководству Ростеха, где просим согласовать нам трехлетнюю рассрочку с оплатой равными платежами каждый год.

15 июля стало известно, что городу удалось договориться с Госкорпорацией о приобретения здания в рассрочку. На данный момент идет подготовка документов к сделке. Общая сумма покупки составит 70,436 млн рублей.

Таким образом учреждение удастся сохранить.

- Мне кажется, это по-человечески, что они не закрыли детский сад и передают его по возмездной сделке городу,— отметила Наталья Машинникова.

Она также отметила, что было бы хуже, если АО «ИМЗ-2» закрыло учреждение и здание бы пустовало несколько лет, после чего его нельзя было бы использовать без капитального ремонта.

Также неблагоприятным исходом события для города была бы продажа объекта некой коммерческой структуре.

Как отметил депутат Гордумы Ижевска Вадим Глухов, детский сад нужен Ижевску, и он поддерживает решение о покупке.

— Но есть следующий вариант. В связи с проблемным бюджетом города, Ростех мог бы передать этот детсад безвозмездно. Закон это позволяет. Это был бы прекрасный жест со стороны Ростеха. Сейчас время такое, что любой бизнес должен быть социально ориентирован, — рассказал Вадим Глухов.

ЧТО БУДЕТ С ДЕТЬМИ И СОТРУДНИКАМИ?

Главный вопрос, который терзает родителей и сотрудников - что их ждет после смены собственника.

- Мы понимаем, что при переходе в собственность муниципалитета, сюда придут правила муниципального садика, группы станут больше. Мы все это с родителями обсуждали. Сделать мы с этим ничего не сможем, но мы будем настаивать, заключать, если потребуются, дополнительные договоры, чтобы все специалисты дополнительного образования просто перешли на другую основу работы, но, чтобы детей не лишили той образовательной базы, что они имеют сейчас. Чтобы в бассейне был инструктор по плаванию, чтобы в театральном кружке был человек с соответствующим образованием, - отметила ижевчанка, чей ребенок посещает сад №232.

Однако как уточнили в администрации города, все дети, которые ранее ходили в этот детский сад останутся в нем. У сотрудников учреждения сменится работодатель, ранее это был АО «ИМЗ-2», теперь муниципалитет.