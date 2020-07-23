Фонтан с эффектом тумана, новые садики и 50-метровый бассейн: как изменится Ижевск к 2025 году

Каждый год в Ижевске строят новые объекты и реконструируют старые. Мы расскажем о самых крупных проектах, которые реализуют в нашем городе в ближайшие годы.

Центральная площадь

Срок сдачи: конец 2020

К концу 2020 года планируется завершить первый этап работ по реконструкции западной части Центральной площади, которая включает площадку между кинотеатром «Россия» и ДК «Металлург», а также спуск к монументу «Дружба народов» на участке от улицы Вадима Сивкова до Максима Горького. Здесь появится новый фонтан с эффектом тумана и перголой над ним, площадка для массовых мероприятий с амфитеатром, скамейки, арт-объекты, цветники, детские площадки, а в перспективе – и торговые павильоны.

50-метровый бассейн

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Срок сдачи: 2021

На улице Советской продолжается строительство 50-метрового плавательного бассейна. Сдать объект и ввести его в эксплуатацию планируется во II квартале 2021 года. Напомним: возводить бассейн начали еще в 2013 году, закончить стройку планировали в 2015 году, но из-за недостатка финансирования проект был заморожен.

Новое здание аэропорта

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Срок сдачи: 2024

Что построят: новое здание, гостиницу, подъездные пути и взлетно-посадочную полосу

В 8 километрах от границы Устиновского района располагается ижевский аэропорт, который должны полностью реконструировать к 2024 году. Напомним, что в 2018-м Удмуртия вошла в федеральную программу по реконструкции взлетно-посадочной полосы, а вот деньги на новое здание аэропорта, подъездные пути и гостиницу должна выделить республика.

Реконструкция Национальной библиотеки Удмуртии

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Срок сдачи: конец 2021

В следующем году завершится реконструкция Национальной библиотеки УР на улице Советской. От прежнего здания останется только классический фасад, остальное заменят. В библиотеке появится новая лестница и читальный зал с балконом, лифт для посетителей, пандусы. Также к зданию пристроят новый шестиэтажный блок с читальными залами и книгохранилищем. Возле Национальной библиотеки обустроят сквер с пешеходными дорожками, светильниками-торшерами и скамейками.

Театр юного зрителя

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Срок сдачи: 2022

Театр станет самым современным по звуковому, световому и материально-техническому оснащению учреждением искусства в республике.

Новые корпуса Республиканской клинической туберкулезной больницы

Срок сдачи: 2021

На Славянском шоссе, рядом с существующим зданием Республиканской клинической туберкулезной больницы, строятся новые лечебные корпуса, в которых разместятся взрослый и детский стационары, поликлиника, пищеблок и лаборатория.

Сквер им. Тарасова

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Срок сдачи: 2020

Сквер на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Металлургов преобразится до конца года. Здесь проложат пешеходные аллеи, создадут спортивную зону с уличными тренажерами и детскую зону. Центром сквера станет небольшая площадь «Искра» в виде солярного знака.

Новые садики и школы

Уже в следующем году в Ижевске откроют новые школы и детские сады. Так, в Устиновском районе появятся два детских сада на 220 мест каждый построят на улице Архитектора П.П. Берша – в 7-м и 8-м микрорайонах. Оба дошкольных учреждения обещают сдать в 2021 году. Два детских сада - на 150 и 220 мест - появятся в Ленинском районе. Оди из них будет открыт в пос. Машиностроителей, 35 (срок сдачи - 2021 год), второй - в жилом районе "нагорный" (срок сдачи - 2024).

Новые школы появятся в Ленинском, Первомайском и Устиновском районах.

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КСТАТИ!

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