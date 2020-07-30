Жители и гости Удмуртии могут принять участие в уникальном краеведческом квесте

В Удмуртии стартует уникальный краеведческий квест (18+), в котором предлагают принять участием желающим жителям и гостям региона.

По правилам квеста участники в определенный период времени должны посетить максимальное количество точек из 100 главных достопримечательностей, которые отмечены на интерактивной карте на сайте «ДаУР!».

С каждой точки у участника должна быть фотография с достопримечательностью. Фотографию обязательно нужно выложить в соцсети с подписью «Участвую/-ем в #КвестДаУР @daur_100 (отметить соцсети проекта Instagram или Vkontakte). Посетил/-а/-и … И обязательно указать хештеги проекта: #КвестДаУР #Удмуртия100».

Квест пройдет в три этапа:

- с 30 июля по 11 октября – прием заявок и непосредственное прохождение точек;

- с 11 по 26 октября – обработка результатов;

- с 26 октября по 4 ноября – определение победителей.

Как сообщают организаторы, победителей наградят в торжественной обстановке 4 ноября 2020 года в день 100-летия государственности Удмуртии.

Кстати! Принять участие в квесте могут как индивидуальные совершеннолетние путешественники, так и семьи с детьми. За 25 собранных точек участники переходят на 1-й уровень, за 50 – на 2-й, за 75 – на 3-й, за 100 – на 4-й.

Регистрация участников и подробная информация о правилах мероприятия – на сайте Конкурса даур.рф