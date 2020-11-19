Ижевчанка, вышедшая замуж за голландца: «Его родители сначала подумали, что я хочу его денег»

Фото предоставлены героями

История любви ижевчанки Анны и голландца Вильяма Имминка началась в Ижевске. Молодые люди участвовали в одном христианском проекте. О том, как они познакомились, как молодой человек сделал предложение и что его удивляет в России, ребята рассказали «Комсомолке».

При первой встрече Анна подумала, какой Вильям интересный парень. Да еще и говорит по-русски!

На первое свидание уехала в Казань

Ижевчанка Анна встретились с Вильямом летом 2016 года.

- Мы познакомились на набережной. Он просто подошел ко мне и сказал: «Привет, меня зовут Вильям». И первое, что я подумала - о, какой интересный парень, и оказывается он говорит по-русски! - рассказывает девушка.

Они добавились в друзья к друг другу в соцсетях, обменялись номерами телефонов и начали общаться. А потом Аня уехала в отпуск. Вернувшись через месяц, она поняла, что ей очень нравится Вильям. Они признались друг другу в симпатии.

- Первое наше свидание прошло в конце 2016 года, после 4 месяцев знакомства. Тогда я еще работала учителем начальных классов и на встречу отпрашивалась у завуча. На электричке доехала до Казани, потом поехала встречать Вильяма в аэропорт - он прилетал из Голландии. Это было очень волнительно! Остановились мы у наших друзей, тоже голландцев. Он у одних, я у других. И на первое свидание пошли есть роллы, - рассказывает Аня.

Вильям Имминк родился и вырос в Голландии. Долгое время жил в Казахстане, поэтому очень хорошо говорит по-русски и любит нашу страну. Он - журналист.

Вильям долгое время жил в Казахстане, поэтому языкового барьера у ребят нет

Сменил статус в соцсетях

Первый год знакомства ребята виделись всего 2 раза. Вильям ухаживал на расстоянии - через подругу Ани дарил цветы. Они созванивались, общались в «Вотсапе» и «Скайпе».

- У голландцев есть такая особенность: сначала они за девушкой ухаживают, проявляют знаки внимания, потом официально спрашивают согласия девушки на дружбу и оглашают это для родственников и друзей, обязательно меняют статусы в соцсетях.

А потом Аня оформила визу и первый раз поехала за границу, знакомиться с родителями Вильяма. Перед этой поездкой она не видела своего возлюбленного шесть с половиной месяцев!

«Она хочет денег?»

Сначала родители Вильяма настороженно отнеслись к девушке.

- Они спросили меня: «Ты точно уверен, что она не хочет твои деньги?» И я понял, что они думают, что все русские девчонки хотят деньги, - улыбаясь, рассказывает Вильям.

Но когда Анна приехала в Голландию знакомится с ними, быстро приняли ее в свою семью.

- Папа Вила, конечно, долго присматривался ко мне, но сейчас у нас очень хорошие отношения.

А вот родители Ани сразу приняли Вильяма: папа повел молодого человека в баню!

Сделал предложение в поле

Несколько дней Анна провела в доме родителей Вильяма. А после они все вместе отправились в путешествие в Чехию.

- В тот день мы много гуляли, забирались на холмы, были с экскурсией во дворце. К вечеру я уже очень устала, но Вильям предложил мне съездить в магазин, купить все для барбекю. Я нехотя, но согласилась.

На обратном пути молодой человек завез девушку в красивое поле и предложил сделать там несколько снимков.

- Случайно в траве я нашла камень с католической фреской. Конечно, я пошла на нее смотреть, - вспоминает Анна. - Поворачиваюсь, а Вильям стоит на одном колене и спрашивает, согласна ли я быть его женой. Конечно, я сказала «да»! Ведь мы оба верим в Бога, у нас одинаковые мечты и цели в жизни.

Две свадьбы

Зарегистрировали брак ребята в Ижевске, а отмечали свадьбу и здесь, и в Нидерландах.

Предложение Вильям сделал ровно через год их знакомства с Аней, в 2017 году

- Структура свадьбы в Голландии другая, нежели у нас в России. После регистрации брака и церемонии в церкви начинается сам праздник. Гости делятся на несколько видов: сначала приходят поздравлять коллеги, одногруппники, знакомые. На ужин остаются только самые близкие друзья и родные, а в 20 часов начинается вечеринка для друзей, продолжающаяся до самой ночи.

По словам Анны, в Голландии нет ведущего или тамады. Есть мастер церемоний - обычно это кто-то из друзей или близких. Он подсказывает, когда лучше поздравлять молодоженов, организует гостей. В Голландии не принято делать застолья: работает бар, официанты разносят закуски - можно брать только одну штучку.

Платье Аня выбрала здесь, в Ижевске: говорит, было такое красивое, что даже не стала думать о втором платье на торжество в Нидерландах. Подарок, который им запомнился - свадебный торт от подруги.

«В Голландии мужчины чувствуют себя, как женщины»

Анна говорит, что чувствует разницу с Вильямом лишь в менталитете.

- Голландцы прямолинейны, но это такая вежливая прямолинейность. Очень любят задавать вопросы: «А как ты себя чувствуешь? Что у тебя на душе? Что ты думаешь по этому поводу?». Они любят говорит о чувствах, проговаривать случившееся, думать, как они могли бы поступить. Мой муж научил меня задавать вопросы людям и больше открываться.

А вот Вильям признался, а, в Голландии мужчины чувствуют себя, как женщины. Ему не нравится феминизм.

- В Голландии девчата очень злятся, когда им дверь открываешь - мол, я сама умею! Они первые учатся на права, сами носят чемоданы, сумки из магазина. Я считаю, что это неуважительно по отношению к мужчинам. Они сильнее, они должны помогать - это же здраво! В России я могу быть мужиком, здесь отношение другое. Здесь можно быть джентльменами, а в Голландии женщины не дают ими быть.

Платье Аня выбрала и купила в Ижевске

Завтракает и обедает сэндвичами

Анна и Вильям сейчас живут в Ижевске, переезжать не планируют - они пришли к этому решению вместе, к тому же молодому человеку здесь очень нравится. Недавно у них родился малыш.

- Как у нас выстаиваются семейные отношения? - спрашивает Анна Вильяма.

- Я купил тебе робот-пылесос! - смеясь, отвечает молодой человек.

- Мы все делаем вместе. Конечно, я готовлю чаще, но если я устаю и прошу его, он без проблем соглашается - тем более, что он готовит очень хорошо!

Кстати, Вильям не ест кашу по утрам.

- Обычно он завтракает и обедает сэндвичами. А вечером - полноценный ужин с гарниром, мясом, обязательным салатом. И голландцы все стараются делать по расписанию. Проснулись утром - сразу завтрак, примерно в 12 часов обед, в 18 часов - ужин. И мы всегда ориентируемся на это время - такой режим тоже вошел у меня в привычку, - уверяет Аня.

Недавно у пары родился малыш

А в прошлом году ребята впервые в Ижевске отметили любимый голландцами семейный праздник. Говорят, 5 декабря к детишкам в Голландию приплывает Синтаклаасс (Святой Николай). Он с помощью своих слуг - Черных Питов - раздает малышам подарки. Праздник в Ижевске получился очень веселым!

Только в России «зимой чистят снег танками»

- Россия - это необычная страна, - говорит Вильям. - Тут есть очень сумасшедшие вещи. Например, мы ездили в Березняки, где целые районы могут провалиться под землю и там исчезнуть. Такие вещи могут быть только в России! Или были в Нижнем Тагиле. Там зимой чистят снег танками, для голландца это такое… крыша летает!

Говорит, что ему нравится гулять по центру Ижевска, где много исторических зданий. Изучать историю нашего города. Размышлять, как в Ижевске и вообще в России было до революции, какой была русская культура, не испорченная советским мышлением. Вильяму нравится, что сейчас меняется отношение к искусству, к культуре, что она возрождается.

Как покорить голландца?

- Я не знаю, чем я покорила его… У меня не было цели покорить иностранца. И нет такого отношения к нему, что он иностранец. Он просто человек, который мне понравился.

- Моя жена русская, и это совсем не важно. Важно, что она любит Бога, любит меня и любит моего ребенка. Все! Национальность не считается - мы же все люди.

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