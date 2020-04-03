Где в Ижевске купить продукты и готовую еду во время самоизоляции?

В Ижевске ввели режим самоизоляции. Это значит, что выходить из дома можно только в случае острой необходимости, например, в ближайший магазин. Но что, если закончились продукты, ассортимент магазинов у дома не устраивает, а семья просит чего-то вкусненького?

Воспользуйтесь возможностями сайта da-eda.ru. Чтобы не тратить время на поиск, мы предлагаем вам воспользоваться подборкой вариантов, которые вызвали наибольший интерес у редакции.

Продукты с доставкой на дом

Мясо, рыбу, овощи, крупы – любые необходимые продукты привезут прямо до квартиры. Вы можете собрать продуктовый набор на свой вкус и «кошелек» либо выбрать один из готовых наборов. Например, «Смарт-меню на неделю», который рассчитан на семью из 3 человек. Ознакомиться, что входит в состав спецнабора, можно по ссылке.

Обратите внимание, что минимальный заказ продуктов от 1 500 руб.

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Комплексные обеды

Для тех, кто усиленно работает на «удаленке» и не успевает приготовить что-нибудь вкусненькое своей семье, в помощь комплексные обеды от 200 рублей.

Выбрать подходящий можно в «Пропорции» или «Сальса-баре». Во втором, кстати, рекомендуют попробовать комплекс №3: овощной крем-суп, филе пангасиуса в сливочном соусе и картофельное пюре.

Шашлык заказывали?

Что делать если хочется шашлык, но на дачу пока нельзя? Мы нашли способ полакомиться этим блюдом, не выходя их дома. Опытные шашлычники банкетного комплекса «Эрмитаж холл» готовы приготовить вам ароматный шашлык из свинины! Также обратите внимание на доставку "Три поросенка". Сейчас, кстати, там действует акция: закажете 4 порции, пятая будет в подарок!

Также шашлык, шаурму, люля-кебаб и многое другое можно отведать в «Сальса-баре». Кроме этого в баре сейчас несколько выгодных предложений. Например, при заказе на 500 рублей – десерт в подарок, а при заказе на 1000 рублей – не только десерт, но 0,5 литра морса! При заказе на 1500 рублей – сытная пицца Баварская в подарок!

Акции на роллы

Многие компании сейчас запускают большое количество акций! Мы нашли варианты на всю семью всего за 550 рублей

Сет «Пионер» (1 450 граммов) В составе сета: филадельфия лайт, чикен ролл, классика огурец, классика лосось, горячий ролл с курицей, горячий ролл с крабом.

Сет «Наслаждение» (1 440 граммов) В составе сета: ролл с жареным тунцом, чикен с омлетом, калифорния с крабом, горячий ролл с беконом, горячий ролл с крабом.

Сет «Чикаго» (1 300 граммов) В составе сета: чиз ролл, запеченный ролл Бонито, запеченный ролл Шанхай, чикен ролл, бамбук ролл.

Сет «Якитория» (1 550 граммов) В составе сета: калифорния с крабом, чикен в кунжуте со спайси соусом, запеченный ролл с курицей, горячий ролл с крабом, горячий ролл с курицей, классический ролл с крабом.

Ценителям бургеров!

А вот настоящим американским бургером всего за 350 рублей вас готов порадовать «Котлета бар». Приятным бонусом станет бесплатная порция картофеля Айдахо (акция действует до 5 апреля).

Еще больше вариантов на сайте da-eda.ru

Спасибо, что остаетесь дома. Берегите себя и своих близких

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ИП Власова Анастасия Сергеевна. ОГРНИП 314184009300017, ул. Авангардная, 4Б. Информация действительна на момент публикации.