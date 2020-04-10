«Песни нашей Победы»: ижевчане и жюри выбирают первых финалистов проекта

Прямо сейчас в проекте «Песни нашей Победы» проходит первый полуфинал – сегодня, 10 апреля, слушатели радио «Адам» и профессиональное жюри выбирают нескольких участников проекта, достойных выхода в финал. «Комсомольская правда» выяснила, как устроено голосование, кто вошел в состав жюри и как можно поддержать участников конкурса.

Напоминаем: организаторы проекта «Песни нашей Победы» – Корпорация «Центр» и радио «Адам» (12+) при поддержке Правительства Удмуртской Республики.

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Как проходит полуфинал конкурса?

С понедельника и по четверг на этой неделе слушатели радио «Адам» голосовали за участников проекта в официальной группе радиостанции ВКонтакте, выбирая лучших исполнителей. Всего за участников было отдано больше двух с половиной тысяч голосов! По итогам этого отбора те, кто набрал больше всего голосов, прошли в полуфинал проекта, стартовавший сегодня, 10 апреля, в эфире радио «Адам».

Всего участников полуфинала восемь, по два от каждого конкурсного дня. Борьба среди них сегодня разворачивается по двум направлениям:

Народное голосование. Оно стартовало в 8 часов утра в группе радио «Адам» ВКонтакте и продлится до 20:00 сегодняшнего дня. Проходите по ссылке, слушайте выступления участников и отдавайте им свои голоса. Также проголосовать можно по номеру телефона 945-044, набрав добавочный номер, совпадающий с порядковым номером участника. Эти голоса будут суммироваться с результатами голосования в группе.

Фото: скриншот

В этом году полуфиналы проекта проходят онлайн – в эфире радио «Адам»

Выбор профессионального жюри. Они также отслушают каждое исполнение и выберут лучшего участника, который пройдет в финал. Таким образом, мы совсем скоро узнаем имена двух финалистов – если мнение жюри совпадет с результатами голосования слушателей, – либо трех. По такой же схеме пройдут остальные три полуфинала: 17 и 24 апреля и 1 мая.

А судьи кто?

Анастасия Харитонова – директор сети магазинов Корпорация «Центр».

Анастасия Власова – директор Медиагруппы «Центр», председатель Общественной палаты города Ижевска.

Евгения Сундукова – помощник руководителя Администрации Главы и Правительства УР.

Геннадий Юсим – директор Детской школы искусств №2, заслуженный работник культуры Удмуртской Республики.

Наталья Макарова – заместитель директора радио «Комсомольская правда» в департаменте спец.проектов города Москва, режиссер и один из организаторов десяти сезонов проекта «Песни нашей Победы».

Артем Князев – победитель и лауреат городских и республиканских конкурсов, чемпион Удмуртии по караоке, победитель проекта «Песни нашей Победы», руководитель отдела рекламы ресторанного холдинга.

Мария Толстухина – заслуженный работник культуры Удмуртской Республики, режиссёр массовых праздников, актриса, певица, ветеран труда.

И немного об участниках первого полуфинала

Иван Ласков, юрист, исполняет песню «Журавли». Иван принимает участие в проекте «Песни нашей Победы» уже в третий раз! Ему важно, чтобы новое поколение понимало ценность Дня Победы и не забывало о тех страшных событиях, которые произошли с нашей страной и всем миром. Проголосовать за Ивана можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 1.

Краева Лиза и Судариков Стас исполнили песню «На всю оставшуюся жизнь». Лиза – воспитатель в детском саду, Стас –доброволец волонтерского центра ИжГТУ им. Калашникова. Проголосовать за Лизу и Стаса можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 2.

Екатерина Васина, врач, выбрала для проекта песню группы «Любэ» «Комбат» и спела ее очень достойно несмотря на то, что этот хит традиционно считается мужским. Проголосовать за Екатерину можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 3.

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Голосуйте за участников полуфинала в группе радио «Адам» ВКонтакте.

Евгения Дюпина, домохозяйка, спела композицию «Вальс расставания». Впервые она ее услышала в 14 лет, а потом часто пела ее, аккомпанируя себе на фортепиано. Проголосовать за Евгению можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 4.

Анна Гаевская, бухгалтер, исполнила одну из самых трогательных военных композиций – «Журавли». Анна давно хотела принять участие в проекте и попробовать свои силы, чтобы быть причастной к этому великому празднику. Проголосовать за Анну можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 5.

Диана Шишкина, участник в номинации «Семья», исполнила для проекта песню «Рисуют мальчики войну». Кстати, вокалом Диана занимается уже 10 лет, а когда ей было 12, она уже принимала участие в проекте. Проголосовать за Диану можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 6.

ВИА «Снова вместе» исполнили авторскую песню «Рядовой». Музыкальный руководитель ансамбля Минекаев Ринат рассказал, что песню «Рядовой» он написал, чтобы восстановить справедливость, ведь про рядовых солдат обычно не пишут песен. Проголосовать за ВИА «Снова вместе» можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 7.

Азалия Хаметова, менеджер по туризму, выбрала для исполнения «Балладу о матери». Азалия рассказала, что эта композиция ей наиболее близка, больше всего цепляет и даже заставляет каждый раз плакать – ей было сложно записывать припев, потому что от проникновенных слов баллады у нее срывался голос. Проголосовать за Азалию можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 8.

Подробности участия в проекте – на официальной странице проекта «Песни нашей Победы».

Генеральный партнер проекта «Песни нашей Победы» – Корпорация «Центр». Корпорация «Центр» 30 лет – уважаем прошлое, смотрим в будущее

Генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр» (ИП Ощепков Константин Сергеевич). Сроки проведения конкурса: 16.03.20 – 25.04.20. Организатор – ООО «МЕДИАГРУППА ЦЕНТР». Полная информация о проекте – в официальной группе радио «Адам» «ВКонтакте», на сайте или по тел. 945-045. Реклама

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