«Чужак», «Ты», «Видоизмененный углерод»: какие сериалы посмотреть ижевчанам

Самоизоляция вроде бы есть и вролде бы ее нет. Поэтому продолжаем рассказывать, чем заняться дома. «Комсомолка» выбрала для ижевчан самые стильные, необычные и заставляющие задуматься – от сериала о проблемах подросткового секса до детектива с налетом хоррора и мистики по Стивену Кингу.

«Чужак» (18+)

Фото: kinopoisk

Новый американский сериал по роману Стивена Кинга.

О чем?

В небольшом городе происходит убийство мальчика. Улики доказывают, что это сделал тренер бейсбольной команды, но у мужчины стопроцентное алиби — во время убийства он был за сотню километров от города, доказательство — видеозапись.

Чем хорош?

Если вы предпочитаете размеренные детективы в жанре неонуара с налетом хоррора и мистики с меланхоличной музыкой, вам понравится!

Трейлер.

«Ты» (16+)

Фото: kinopoisk

Американский сериал Netflix, третий сезон которого выйдет в 2021 году.

О чем?

История ведется от лица маньяка-управляющего книжного магазина, в подвале которого оборудована пыточная. Встретив однажды сексапильную блондинку, он крадет ее телефон, взламывает все социальные сети и устраивает веселенькую жизнь.

Чем хорош?

Несмотря на некую предсказуемость и мелкие недочеты, сериал смотрится на одном дыхании. В нем нет четко положительных и четко отрицательных героев. Все как в жизни – никто не идеален. И иногда твоя симпатия – на стороне маньяка…

Трейлер.

«Видоизмененный углерод» (18+)

Фото: kinopoisk

Научно-фантастический американский сериал от Netflix.

О чем?

В будущем появилась возможность оцифровывать свое сознание и загрузить его в новое тело, чтобы продолжать жить. Влиятельный аристократ Бэнкрофт нанял бывшего спецназовца Такеши Ковача, чтобы расследовать убийство одного из своих тел. Так как резервное копирование его сознания произошло за несколько часов до его кончины, он совершенно не помнит, как пришла его смерть. Бэнкрофт убежден, что его убили, несмотря на то, что полиция считает это самоубийством.

Чем хорош?

Снято уже 2 сезона, в которых есть все: искусственный интеллект, виртуальная реальность, страшные проститутки и роковые красотки, приносящие проблемы. Это нуар в мире киберпанка, отсылающий зрителя к фильму «Бегущего по лезвию» (16+). Красивый сериал для любителей фантастики.

Трейлер.

«Банды Лондона» (18+)

Фото: kinopoisk

Реалистично снятый, захватывающий и весьма кровавый криминальный сериал.

О чем?

После смерти главы одного из преступных семейств его сын решает найти убийцу отца и развязывает войну между всеми крупными бандами в Лондоне.

Чем хорош?

Первая серия первого сезона идет полтора часа, остальные восемь — по часу, но сериал смотрится на одном дыхании, настолько он хорошо сделан. Чем-то напоминает «Игру престолов» (18+). Здесь плетутся кровавые интриги и сталкиваются интересы нескольких семейств, члены которых довольно жестоки. Рекомендуем всем, кому нравятся умные и захватывающие боевики с хорошо поставленными драками и внятным сюжетом.

Трейлер.

«257 причин, чтобы жить» (18+)

Фото: kinopoisk

Российский сериал.

О чем?

Три года Женя потратила на борьбу с раком и, наконец, вышла победителем. Но оказалось, что здоровая Женя никому не нужна: парень ей изменяет, сестра наживается на благотворительных сборах, а боссу не нравится ее лысая голова. Случайно в старых вещах девушка находит ярко-желтый дневник, где когда-то записала 256 причин, чтобы продолжать жить. Женя добавляет 257-ю — «найти любовь» — и отправляется на поиски своего счастья.

Чем хорош?

Сериал состоит из 13 серий, каждая по 30 минут. Он получился очень добрым, легким, с нотками юмора, и, главное, дающим надежду в этом странном самоизоляционном мире.

Трейлер.

«Почему женщины убивают» (18+)

Фото: kinopoisk

Американский сериал (уже продлен на второй сезон) от создателя «Отчаянных домохозяек» и «Коварных горничных» Марка Черри.

О чем?

История про трех женщин, которые живут в одном и том же доме, но в разное время – в 60-е, в 80-е и в наше время. У каждой – неудачный брак, и каждая решает свои проблемы по-своему.

Чем хорош?

Не смотрите сериал на ночь – затягивает моментально. А еще интригует и радует яркими красками, красивыми и продуманными костюмами, прическами и декорациями. Умная история с классным и местами черным юмором.

Трейлер.

«Любовь, смерть и роботы» (18+)

Фото: kinopoisk

Американский анимационный сериал Netflix от Дэвида Финчера и режиссер первого «Дэдпула» (18+) Тима Миллера. Продолжение уже анонсировано.

О чем?

Короткометражные фильмы на фантастические темы.

Чем хорош?

В сериале 18 серий по 5-17 минут и каждая в своей стилистике (научная фантастика, фэнтези, киберпанк, ужасы и черная комедия). Эдакие мультики для взрослых – там есть кровь, насилие, любовь и секс. По настроению и неординарности напоминает «Черное зеркало» (18+). Сюжет не повторяется. Просто иногда зрителям задают вопросы – на часть ответы даются, а часть остаются открытыми. И тебе приходится думать, понял ты или нет то, что до тебя хотели донести создатели.

Трейлер.

«Половое воспитание» (18+)

Фото: kinopoisk

Британский сериал Netflix, в следующем году выйдет третий сезон.

О чем?

История о подростке-девственнике Отисе, который объединяется с одноклассницей Мэйв и начинает давать консультации на тему секса и отношений другим подросткам. Консультации у парня удаются, потому что его мама (которую играет Джиллиан Андерсон) — сексолог.

Чем хорош?

Смешной и очень милый сериал, который почти откровенно рассказывает и показывает все про секс, и заставляет переживать за персонажей как за родных. Аккуратнее — есть риск посмотреть все серии за один присест!

Трейлер.

«Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» (16+)

Фото: kinopoisk

Американский фантастический телесериал совместного производства BBC America и Netflix 2016-2017 года.

О чем?

История про приключения частного детектива Джентли и его помощника Тодда. Они расследуют какую-то безумную тайну и сталкиваются со странными и опасными персонажами. В каждой серии они приближаются к разгадке на несколько шагов, хотя иногда их расследование страдает от недостатка логики.

Чем хорош?

Легкий и смешной сериал. Сюжет развивается быстро, при этом большую часть сериала непонятно вообще ничего. А в конце все, что происходит, складывается в понятную картинку. Это как в паззлах. Смотрится запоем.

Трейлер.

«Мыслить, как преступник» (16+)

Фото: kinopoisk

Американский телесериал, который начали снимать еще в далеком 2005 году. Вышло уже 15 сезонов.

О чем?

О работе следователей ФБР, способных понять ход мыслей маньяков, предугадать их дальнейшие поступки и тем самым предотвратить преступления.

Чем хорош?

Каждая серия – новое дело, но в тоже время есть общая линия, проходящая через весь каждый сезон. Герои – просто конфетка! Сериал с реалистичными технологиями, цепляющий, иногда его даже жутко смотреть. И еще там классная музыка!

Трейлер.