Курьер из Ижевска: «Из-за пандемии коронавируса нас штрафуют за передачу заказа в руки»

Кондукторы общественного транспорта, кассиры, курьеры, журналисты – все они продолжают работать в Ижевске в прежнем или даже усиленном режиме, поскольку не могут уйти на самоизоляцию и обезопасить себя от коронавируса. Как сейчас работают те, кто не может уйти на «удаленку» и как они защищают себя и близких от вируса?

«Штрафуют, если передаем посылку в руки»

Фото: Pixabay.com

Михаил (имя изменено по просьбе героя. – Прим. ред.) работает в службе доставки недавно, курьером. Теперь мужчина буквально на «передовой» - заказов столько, что ни перекусить, ни отдохнуть некогда.

– Люди ленивые, люди не хотят готовить и заказывают себе еду, – шутит Михаил. – На самом деле заказов стало очень много – нормально не посидеть, не отдохнуть, не поесть. Все время гоняют туда-сюда. Иногда адрес доставки буквально «через дорогу». При этом, у нас ужесточили правила доставки – ни в коем случае нельзя передавать заказ из рук в руки, иначе – штраф. Нужно оставить заказ на сумке перед дверью, но так, чтобы нельзя было этой дверью его сбить, а потом еще сфотографировать. Если не сделаешь, будут большие штрафы.

На улице курьеров теперь останавливают полицейские, проверяют справки. Кстати, и сами горожане, по словам мужчины, начали относиться к курьерам с подозрением.

- Есть бабушки, которые, когда видят курьеров, пугаются – думают, что это какой-то дезинсектор пришел или авария случилась, ЧС, - делится Михаил. – Но такая ситуация сейчас в мире. Мы к этому с пониманием относимся.

«Выходим на работу внеурочное время»

Фото: pixabay.com

Еще один ижевчанин на передовой – Алексей, он работает кассиром в одном из супермаркетов Ижевска и каждый день, так или иначе, контактирует с сотнями горожан.

- Действительно, страшно заразиться. Ты же не знаешь, кто стоит у кассы и где он был, - делится Алексей. – Но работа есть работа. Стараюсь по-максимуму защитить себя, на работу теперь прихожу только в маске и перчатках. Руки и нос обрабатываю антисептиками. Ограничиваю себя в прогулках, лишний раз на улицу стараюсь не выходить. Родителей тоже заставляю меры предосторожности соблюдать.

График работы у ижевчанина «два через два», но из-за пандемии иногда приходится выходить чаще – чтобы разгружать товар.

- Увеличились поставки, увеличился поток людей. Поэтому приходится иногда выходить в выходные, чтобы помочь коллегам, - продолжает Алексей. - Из-за коронавируса резко вырос спрос на крупы, макароны, овощи и… алкоголь.

«Объясняем бабушкам, почему надо оставаться дома»

Фото: Амир Закиров

Альфия Кугуракова много лет работает кондуктором трамвая. Признается: когда объявили режим самоизоляции, работы на транспорте стало немного меньше.

– С одной стороны, число рейсов у нас осталось прежним. Никто не отменял обход вагонов, принятие вагонов, – рассказывает кондуктор Альфия Кугуракова. – Но пассажиров стало намного меньше. Видимо, люди все правильно поняли. Есть, конечно, бабушки, которые продолжают ездить, но кондуктор объясняет, почему лучше не стоит. И есть случаи, что бабушки разворачиваются и бегут домой!

Сами кондукторы по поводу коронавируса особо не беспокоятся. К тому же, Альфия работает давно, и застала эпидемии гриппа и других болезней, поэтому не паникует. Но меры предосторожности она, конечно, соблюдает.

- Нам выдали маски, антисептики. Некоторые люди стали сами прикладывать карты к терминалу, но, если что, всегда можно обработать руки, - рассказывает Альфия. – Есть и правила для домашних. Дома у меня – дочь и маленькая внучка. И они четко знают, что, прежде, чем здороваться и обниматься, нужно вымыть руки и переодеться. И все к этому привыкли.

– Мне хочется, чтобы все заулыбались. Нельзя сидеть такими удрученными, – говорит Альфия. – Если постоянно думаешь, что можешь заразиться, то и на людей будешь смотреть как на потенциальных врагов.

Журналист. От автора.

Журналистам тоже приходится часто бывать «в полях». Общаться с людьми, участвовать в брифингах и пресс-конференциях. Мне за время пандемии пришлось проводить трансляции из аэропорта, с вокзала, бывать в рейдах. В момент работы ты не чувствуешь опасности. Ты осознаешь все потом, в изоляции, когда прослушиваешь записи и пишешь текст.

Кто и волнуется, так это родственники и друзья, которые то и дело интересуются твоим здоровьем. Родители со словами «А тебе точно сегодня нужно куда-то ехать?! Ты уверен?!» подсунули в карман несколько спиртовых салфеток. На всякий случай.

В этих условиях работает еще множество людей. Врачи, строители, почтальоны, повара, полицейские и другие. Некоторые из них из-за внезапно нахлынувшего объема работы даже не смогли найти время, чтобы пообщаться. Они все выполняют важную работу, чтобы мы, оставаясь дома, могли чувствовать себя максимально комфортно.