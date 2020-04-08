Ижевчанка, вышедшая замуж за немца: «Муж побаивался славянских девушек»

Все немцы - скупые и излишне педантичные. Наверное, этот стереотип прочно сидит в головах большинства россиян. Вот и ижевчанка Вера Королева думала точно так же, пока не встретила будущего мужа - Андреаса Резльмайера. Девушка рассказала «Комсомолке», какие люди живут в Германии на самом деле, кто стоял на пути к их браку и почему она чуть не уехала домой, не прожив на чужбине и года.

Привлек красный цвет волос

Андреас Резльмайер приехал в Ижевск зимой 2010 года в гости к знакомой, которая преподавала немецкий язык. А Вера и ее подруга ходили к ней заниматься. В один из вечеров преподавательница устроила сюрприз - вечер с удмуртскими обрядами. На него она пригласила Андреаса, чтобы студенты смогли пообщаться с истинным носителем языка. К тому же, и мужчине было интересно познакомиться с местными традициями.

- Мы проводили обряд: парень обходит с подушечкой всех девушек и ту, которая ему понравится, выводит на середину круга, - вспоминает Вера. - Вместе они становятся на колени и три раза целуют друг друга в щеку. И считается, что именно эта девушка и станет женой молодому человеку. Я тогда подумала, хорошо бы и вправду стать его избранницей.

Мысль быстро материализовалась: Андреас выбрал Веру среди 12 девушек. Ижевчанка очень удивилась такому повороту событий.

- Позже он признался, что его во мне привлек красный цвет волос, - улыбается Вера.

Андреаса привлек в Вере красный цвет волос. ФОТО: Личный архив

Друзья отговаривали жениться

Тогда ижевчанка с немцем так и не заговорила - плохо знала язык. Но при следующей встрече, когда мужчина отправлялся в Мюнхен, передала ему письмо. Там она написала, что хотела бы продолжить общение и оставила свои контакты.

- Так мы и начали переписываться в скайпе и по электронной почте, - говорит Вера. - Вскоре начали встречаться и приезжать друг к другу в гости. Он побаивался славянских девушек. Был наслышан, что многие хотят найти себе заморских женихов, чтобы уехать за границу. По этой же причине и друзья Андреаса были против наших отношений.

Однако чувства оказались сильнее: в 2012 году немец сделал Вере предложение. Ижевчанка с радостью согласилась.

- Мои родители, конечно, были в шоке, - говорит девушка. - Они не верили в серьезность намерений Андреаса. Но мы смогли убедить их в искренности наших чувств. Когда они увидели наши горящие глаза, сомнения сразу отпали. А его родные очень хорошо меня приняли. У них не принято лезть в личную жизнь своего ребенка. Там в 18 лет дети становятся взрослыми людьми, ответственными за собственные решения.

В восторге от ведущего

Свадьба молодых прошла в Ижевске. На торжество из Германии приехали отец и брат Андреаса.

Свадебные гуляния удивили и восхитили Андреаса. ФОТО: Личный архив

- Муж и родственники остались в восторге от наших традиций, - говорит Вера. - Во-первых, их удивили катания по разным достопримечательностям - мы успели побывать даже в Лудорвае, где нас встречали гармонисты с песнями и танцами. Во-вторых, то, что на второй день свадьба продолжается. А от ведущего, который говорил на двух языках, они были в приятном шоке! Для них все это в диковинку. В Германии свадьбу обычно празднуют в тихом семейном кругу, без излишеств.

«Порывалась уехать домой»

Новоиспеченная семья Резльмайер улетела жить на родину Андреаса - в Мюнхен. Первое время Вере было очень тяжело. Она даже собиралась уехать обратно, в Ижевск!

Ночной Мюнхен. ФОТО: Личный архив

- Первый год был очень сложным, - грустно вздыхает девушка. - Я не раз порывалась вернуться домой. Был языковой барьер, я плохо на тот момент знала немецкий, везде ходила со словарем. Мы с Андреасом даже поругаться толком не могли, поэтому я просто обижалась и плакала, что он меня не понимает.

Влюбилась в Германию

Однако Андреас стал для Веры надежным плечом: помог выучить немецкий и стал проводником в удивительный баварский мир. Прошел год, и Вера смогла по-настоящему полюбить Германию.

В Мюнхене человек может почувствовать себя героем средневековой сказки: улочки города будто сошли со страниц книги. ФОТО: Pixabay

- Это уникальная страна, со своими порядками и традициями. Например, на каждый праздник немцы надевают национальные костюмы, танцуют народные танцы под живую музыку. А какое там пиво! В каждой области есть свой волшебный рецепт, - говорит Вера.

vera_roslmaier Баварские танцы

А еще в Германии очень трепетно относятся к окружающей среде. Например, на улицах редко можно встретить выброшенный фантик или окурок, а бездомных животных там и вовсе нет.

- Здесь нет разделения на богатых и бедных, каждый уважает личное пространство. Никто никогда не осудит, не покажет пальцем, даже если мужчина носит юбки и яркие колготки, - комментирует ижевчанка.

В восторге Вера осталась, когда впервые увидела празднование Дня Святого Мартина. Каждый год 11 ноября по всей стране зажигаются миллионы фонариков - в честь рыцаря, который не дал умереть в голоде и холоде нищему старику.

- Мне еще многое предстоит узнать о Германии, - уверена девушка.

Научил пунктуальности

Вера и Андреас смогли построить настоящую семью: Мюнхен стал для ижевчанки вторым домом. Незаметно девушка стала пунктуальнее и экономнее, а немец научился спонтанности.

- Немцы все планируют, они очень пунктуальные, я же была в точности наоборот, - смеется Вера. - Но, наверное, это и привлекло его во мне. Наша русская открытая и эмоциональная душа не дает скучать, я всегда держу его в тонусе, на что он мне говорит: «И как я раньше без тебя жил?».

За хозяйством молодые люди следят вместе. Андреас не отказывает Вере в помощи.

- Муж очень помогает мне в воспитании с нашими дочерьми, - делится девушка. - Здесь нет бабушек и дедушек, которые по первому зову прибегают посидеть с любимыми внуками. У пенсионеров свои дела, часто после выхода на заслуженный отдых у них только-только начинается жизнь.

Вера и ее дочь Ребекка на главный в Германии праздник - Октоберфест - надевают старинные народные платья. ФОТО: Личный архив

Вопрос ребром!

Как влюбить в себя немца?

- Если говорить о внешности, то это дело вкуса, - говорит Вера. - А если о качествах, то в приоритете у немецких мужчин девушка, успевающая все: и в хозяйстве, и на работе. Их точно привлечет покладистый характер. Думаю, что немцам попросту надоел агрессивный феминизм, когда женщина слишком самостоятельная и независимая карьеристка. Я до сих пор не могу привыкнуть, что немки отдают детей в полгода в ясли и выходят на работу. Думаю, именно поэтому мужчины в Германии часто берут в жены славянских и азиатских девушек.

Если же верить интернету, то немцы ценят в девушках прямолинейность: флиртовать они не привыкли, и от избранницы ждут того же. Таких мужчин точно привлекут эрудированные девушки, умеющие себя подать и ухоженно выглядеть.

- Я помню, когда меня впервые увидели его друзья и их подруги, то долго рассматривали, - смеется Вера. - И я тогда еще подумала, как можно так не следить совсем за собой! Увидеть немок на каблуках и накрашенных – вообще редкость! Но у них у всех огромные особняки и машины. Просто другие приоритеты у них, другие ценности.

Также следует поучиться не спускать зарплату в день выдачи: немцы - народ экономный.

Поэтому, если в ваши планы входит стать женой немца, научитесь готовить, не забывайте о манерах, много читайте и начните откладывать деньги. Хотя бы на путешествие в Германию.