2020-04-14T12:41:31+03:00
Общество

Тест: Что общего у вас с главой Удмуртии?

Сравните свою биографию с фактами из жизни Александра Бречалова
Дмитрий Бикин
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Тест: Что общего у вас с главой Удмуртии?Тест: Что общего у вас с главой Удмуртии?Фото: Архив «КП» в Ижевске

Вот уже три года Александр Бречалов руководит Удмуртией – в апреле 2017 года он был назначен временно исполняющим главы республики. Мы вспомнили самые необычные факты из его биографии и предлагаем вам сравнить себя с ним. На сколько процентов вы – Александр Бречалов?

Тест состоит из 10 карточек, каждая из которых содержит в себе факт о главе Удмуртии. Отвечайте коротко – «да» или «нет», и запоминайте количество утвердительных ответов.

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Результаты:

0-3 «да» — Менее 30% сходства. С главой Удмуртии у вас почти ничего. Это не плохо и не хорошо, возможно, вы еще слишком юны или пошли в жизни другим путем.

4-6 «да» — Ваше сходство с главой Удмуртии примерно на уровне 50%. Неплохо, но ведь многие люди похожи друг на друга. А уж тем более, если они живут в одной республике.

7-9 «да» — Вы похожи с Александром Бречаловым более чем на 70%. У нас есть подозрение, что вы из Команды Удмуртии и регулярно посещаете заседания кабмина Удмуртии. Нет? Тогда признавайтесь, вы определенно поддерживаете главу республики во многих вопросах!

10 «да» — Результат 100%?! Александр Владимирович, закройте, пожалуйста, наш тест!

ИСТОЧНИК KP.RU

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