Бездомные животные в Ижевске: кто и как занимается отловом уличных собак?

Если вы увидите на улице людей, крадущихся с огромными сачками, не удивляйтесь – это один из гуманных способов отлова собак. Так, в марте в Удмуртии начали действовать новые правила по работе с безнадзорными животными. Теперь действует принцип «ОСВВ» (Отлов, Содержание, Вакцинация, Возврат в прежнее место обитания - Прим. ред.). Подробности выяснила «Комсомолка».

Фото: Людмила Куликова

ПОЙМАТЬ И СПАСТИ

Поиск одной собаки может занимать как несколько часов, так и несколько лет.

— Бывают собаки, которые сами подходят. Бывают животные, которых подкормили местные жители, поэтому они не боятся людей. Но бывают такие, к которым на 10-20 метров не подойти, дикие, — рассказывают волонтёры «Желтой бирки».

Именно эта организация начала работать с безнадзорными животными. Сейчас отлов ведется на волонтерских началах, однако в городе проводится конкурс по выбору подрядчика, который продолжит начатое.

- Три года не можем поймать огромную самку алабая, живущую в Строителе, - продолжает одна из девушек-волонтеров. – От постоянных родов она в очень плохом состоянии. Этой зимой она родила на территории ЦТП, и мы ловили ее там. Собака настолько сильная, что легко выбивала дыры, которые мы закрывали.

Фото: Людмила Куликова

В арсенале волонтеров немало приспособлений: сачки, безопасные петли, специальные клетки-собаколовки. Есть и «тяжелая артиллерия» - ружье, стреляющее дротиками со снотворным. Этот способ используют редко - он позволяет безопасно госпитализировать животное.

— Снотворный препарат и действует не сразу. Собака, после того как в нее попало дротиком, может от шока просто убежать и все, поэтому действуем очень осторожно, — поясняет волонтер.

Фото: Людмила Куликова

КАЖДОЙ СОБАКЕ - ПО «ЖЕЛТОЙ БИРКЕ»

После того, как собака поймана, ее везут в клинику.

— Как правило, многие пойманные собаки клинически здоровы. Об этом говорит отменный аппетит. Но все равно каждую собаку внимательно осматриваем, после чего она отправляется на стерилизацию, вакцинацию и находится у нас на передержке еще какое-то время. Также каждой собаке устанавливают свою «желтую бирку», — рассказывает ветеринарный врач-анестезиолог ветеринарной клиники Наиль Мухаметов.

Фото: Людмила Куликова

Процедура эта болезненна и проводится под наркозом. С уха собаки (как правило, правого) сбривается шерсть, поверхность дезинфицируется и после этого специальным приспособлением устанавливается желтый «значок». Он указывает, что животное стерилизовано и привито.

Фото: Людмила Куликова

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Власти Ижевска в скором времени планируют выбрать подрядчика, с которым заключат договор и вся процедура «отлова, содержания, вакцинация и возврата в прежнюю среду обитания» будет оплачиваться из средств городского бюджета.

Фото: Людмила Куликова

— По результатам конкурса будет выбран победитель, который в рамках закона будет реализовывать принцип «ОСВВ». Из республиканского бюджета выделена субвенция в размере 1,43 миллиона рублей на отлов собак, — рассказал Сергей Губарев, начальник службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска.

Фото: Людмила Куликова

Отметим, что Глава Удмуртии Александр Бречалов в качестве одной из мер профилактики распространения коронавирусной инфекции призвал уделить вопросу обращения с безнадзорными животными особое внимание. Из регионального бюджета будут выделены дополнительные средства на их отлов и содержание.