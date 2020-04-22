Ижевское производство ООО «Локомотив»: «Изготавливаем до 8% медицинских масок в России»

Новый коронавирус, нежданно-негаданно обрушившийся на Удмуртию, уже нанес огромный ущерб - людям, экономике, бизнесу. К счастью, в республике есть предприятия, которые не только с готовностью встали на передовую, включившись в борьбу с распространением инфекции, но и обеспечили рабочими местами десятки новых сотрудников. Одно их таких предприятий - ООО «Локомотив». Его отличительная особенность в том, что на производстве, в основном, трудятся люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Вместе поднимали компанию»

ООО «Локомотив» появилось в 2010 году при учредительстве Всероссийского общества инвалидов и сразу же выбрало приоритетным направлением деятельности производство одноразовых расходных медицинских материалов. К 2017 году предприятие уже имело собственный бренд «Локомед» и контракты с крупными аптечными и торговыми сетями, а к концу 2019 года вошло в число ведущих компаний по выпуску медицинских расходных материалов.

ООО «Локомотив» имеет собственные запатентованные и запущенные в производство разработки. Фото: Дмитрий Селезнев

Трудоустройство людей с инвалидностью - социально значимое направление, поэтому удмуртские власти всегда оказывали предприятию поддержку, выделяя субсидии. Тем не менее, у компании бывали сложные времена. Так, в 2018 году начался ряд серьезных экономических трудностей. Именно тогда на помощь пришел Денис Передериев, ныне занимающий пост заместителя директора ООО «Локомотив».

Денис Передериев. Фото: Дмитрий Селезнев

- Я являюсь помощником депутата Госдумы Валерия Бузилова, - поясняет Денис Передериев. - В феврале 2019 года компания обратилась к нему за поддержкой, и я был направлен в качестве консультанта по решению финансовых вопросов. Я смог предложить компании свой многолетний опыт в бизнесе, быстро влился в коллектив и был принят на работу. Так вместе с директором Сергеем Лосиным мы стали поднимать компанию.

Испытание на прочность

В начале 2020 года в мире случилось то, чего никто не ожидал - началась пандемия. И внезапным дефицитом стали… обычные медицинские маски. В конце марта, благодаря главе Удмуртии Александру Бречалову, который помог компании получить регистрационное удостоверение, в Ижевске на базе «Локомотива» оперативно открыли производство средств индивидуальной защиты.

- Действовать требовалось быстро, - говорит Денис Передериев. - Мы всегда были в медицинской тематике - производили бахилы, салфетки, пластиковую продукцию - и поэтому смогли сразу сориентироваться. Маски мы прежде не изготавливали, а лишь упаковывали, но запустили их производство в рекордные сроки - буквально за полторы-две недели. Сначала маски делали из заготовок: 40-50 человек трудились в две смены, изготавливая по 80 тысяч штук в сутки. Еще через неделю при поддержке главы региона Александра Бречалова и министра промышленности и торговли Удмуртии Виктора Лашкарева мы закупили оборудование, начав изготавливать маски полностью и выйдя на объемы 150 тысяч штук в сутки. Кроме того, мы начали шить защитные костюмы для медработников, а совсем недавно приступили к изготовлению защитных экранов для лица.

Фото: Дмитрий Селезнев

Сейчас ООО «Локомотив» изготавливает до 7-8% медицинских масок в России. СИЗы отгружаются региональному оператору ФГУП «Госаптеки», который распределяет маски среди больниц и социальных учреждений.

Люди работают для людей

- Я скажу без ложной скромности, - говорит Денис Передериев, - мы делаем большое дело! Мы даем людям с инвалидностью не просто возможность работать, а трудиться на благо общества. Мы оказываем помощь в социальной адаптации тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Сейчас, в такой непростой период, особенно важно, чтобы люди работали для людей. Кстати, у нас на предприятии трудятся не только инвалиды. За последнее время к нам пришло много тех, кто потерял работу. Потребность в нашей продукции сейчас так велика, что мы продолжаем принимать людей, более того, стараемся предложить им достойную зарплату.

Всего на предприятии занято более 200 человек с инвалидностью, причем некоторые из них ездят из районов - специальный автобус отвозит их каждый день на работу и домой.

С заботой о природе

ООО «Локомотив» уникально тем, что смогло освоить безотходное производство. На предприятии перерабатывают ПЭТ-бутылки, которые везут сюда со всей Удмуртии.

Фото: Дмитрий Селезнев

- Мы занимаемся профессиональной переработкой ПЭТ, - рассказывает Денис Передериев. - Участвуем в организации раздельного сбора мусора по всей республике, тесно сотрудничаем с экологами. Организация «Зеленый паровоз» - наши стратегические партнеры. В конце февраля этого года цех по переработке ПЭТ переехал в новое помещение. Оборудование еще устанавливается, но часть его начала работать, и мы можем выпускать упаковку для собственных товаров, например, капсулы для бахил. Также выпускаем «ЛОКО-ПРОФ» - профнастил, полностью сделанный из вторичного ПЭТ. В ближайшее время мы планируем расширять ассортимент выпускаемых товаров и верим, что у нас все получится!

Кстати

В 2018 году ООО «Локомотив» принимало участие в организации Вторых международных парадельфийских игр в Ижевске, а в 2019 году получило субсидию из бюджета Удмуртии по программе «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях». В том же 2019 году ООО «Локомотив» получило награду в номинации «Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» на Российском инвестиционном форуме.

«Всю жизнь что-то мастерю!»

Умелые руки и светлая голова - так говорят коллеги об инженере-конструкторе Салавате Бакиеве. Салават является автором многих изобретений, которые способны облегчить жизнь и труд людям с ограниченными возможностями.

Салават Бакиев. Фото: Дмитрий Селезнев

- По образованию я не инженер, а техник-строитель, но так получилось, что всю жизнь что-то мастерю. Сейчас я оперативно делаю ультразвуковые станки полуавтоматы для припаивания ушек к маскам, - рассказывает изобретатель, демонстрируя свою работу. - Вернее, переделываю фабричные аппараты для ручной запайки. Для чего? Чтобы облегчить и ускорить человеческий труд. При использовании ручного аппарата человек должен прилагать свою силу, а полуавтомат прижимает ушки сам, нужно только нажимать на педаль. Это гарантирует увеличение производства в два раза. С ручными аппаратами делали 2-2,5 тыс. масок за смену, а с полуавтоматами делают 4-4,5 тыс. Причем такой полуавтомат раз в пять дешевле импортного аналога. Саму идею мне подал руководитель - спросил, смогу ли я сделать чертеж. Потом я сделал первый образец, который благополучно сломался. Мы его доработали, и сейчас появился стабильно работающий аппарат, который будет поставляться на производство. И сделан он из самых простых и доступных материалов. По сути это «конструктор» из стойки для дрели, пневмоцилиндра и стабилизатора. Переходник для ультразвукового излучателя я выточил из пластиковой трубы на токарном станке и пружины тоже скатал сам. Здесь все очень просто. Пять станков уже запущено, а всего будет десять. На сборку одного полуавтомата я сейчас трачу один день.

«Мы справимся!»

Самое главное в сложившейся ситуации - сохранять позитивный настрой, в этом уверена руководитель отдела продаж Софья Малых.

Софья Малых. Фото: Дмитрий Селезнев

- Я работаю на нашем предприятии не так давно, около полутора лет, - рассказывает она. - Приехала из Глазова, устроилась в ООО «Локомотив» по специальности. Сначала работалось спокойно. Уровень продаж был не так высок, как сейчас, но без работы мы никогда не сидели. Работали с торговыми сетями и различными клиниками - в основном в Ижевске, но были компании и из других городов. Сейчас же все резко и кардинально изменилось. 12 часов в день не хватает, чтобы все успеть. А я такой человек: если мне дали задание, я ответственно к нему подхожу, знаю, что должна выполнить все от и до. Поэтому отдохнуть сейчас не удается даже в выходные. Нужно ежедневно обрабатывать очень большой объем информации и следить за огромными объемами отгрузок. При этом у нас появилось много новых позиций, которыми мы раньше никогда не занимались: комплект врача-инфекциониста, антисептики, комбинезоны. Все это нужно было оперативно вводить в производство, а чтобы это сделать, пришлось досконально разбираться в новых продуктах, строить диалог с работниками и покупателями. Ежедневно я решаю миллион разных задач, на это действительно уходит очень много времени, нервов и сил, но ничего, мы справимся!

Информация от партнера.