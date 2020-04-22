7 YouTube-каналов, с помощью которых ижевчане смогут научиться готовить перепечи, икеевские фрикадельки и «Наполеон»
«Комсомолка» собрала 7 YouTube-каналов, с помощью которых можно научиться готовить перепечи, торт «Наполеон», икеевские фрикадельки и многое другое.
«Готовим дома»
В видеоблоге Олеси можно найти самые вкусные доступные и оригинальные рецепты домашней кухни, которые всегда получаются! Простым и доступным языком хозяйка объясняет, как приготовить кулич, гаспачо, чизкейк, пельмени, драники, запеканку из фарша, фаршированные перцы.
Где: канал https://www.youtube.com/user/gotovimdoma/featured
ВК https://vk.com/gotovimdomaru
16+
«Рецепты бабушки Эммы»
Творожный «Наполеон», шашлык в кастрюле, торт «Пломбир» без выпечки, плов с фрикадельками, баклажаны по-корейски - на канале бабушки Эммы вас ждет теплая домашняя атмосфера, простые рецепты блюд разных стран и множество лайфхаков. В роликах, помимо бабушки Эммы, периодически появляются ее сын Леонид и внучка Даниэла.
Где: канал https://www.youtube.com/user/videoculinary/featured
сайт https://www.videoculinary.ru/
16+
«Спасибо Шеф SPASIBOCHEF»
Суп из копыта, норвежский салат - убийца «Оливье», сердечный суп на изоляции, горящая рыба - известный повар Илья Лазерсон, который много лет работал на телевидении, теперь выкладывает видео на своем канале. Оригинальные рецепты и специфический юмор прилагаются.
Где: https://www.youtube.com/spasibochef
18+
Телеканал «Еда»
Здесь можно найти видеорецепты блюд для любого повода: обычный обед или романтический ужин, утренний кофе или завтрак в постель, праздничный фуршет или вечеринка, пикник или праздник для детей. Готовят профессиональные шеф-повара.
Где: https://www.youtube.com/user/EdaHDTelevision/featured
16+
«Обломоф»
На одном из самых крупных русскоязычных кулинарных каналов с интересным и харизматичным ведущим Олегом Григорьевым можно найти множество кулинарных мастер-классов. Рецепты - от самых простых, которые могут приготовить те, кто только учится готовить, до сложных. Олег очень любит готовить мясо: фирменные икеевские фрикадельки, свиные ребрышки по-китайски, сырный кебаб в лаваше и др. Бонус - веселые обзоры на продукты.
Где: канал «Оblomoff» https://www.youtube.com/channel/UC5hcH25pD-rgIlQvzErgE7A
18+
«Ритина Полка»
Жареное мороженое, перепечи, паста «Карбонаре», торт «Сникерс» или «Птичье молоко» - эти и другие рецепты вы найдете на канале у ведущей ижевского радио «АДАМ» (12+) Маргариты Поповой. Она не только подробно описывает, как приготовить то или иное блюдо, но и ведет задушевные беседы с известными людьми Ижевска. Единственный минус - последние видео были сделаны год назад.
Где: канал «Ритина Полка»
https://www.youtube.com/channel/UCiEV3PIld_VykbVTVZJPWvg
12+
Bubaila
Мама-блогер Юлия Балобанова из Ижевска выкладывает у себя на страничке в «Инстаграме» рецепты вкуснейших блюд. В постах и в закрепленных сторис можно найти вкусные и полезные бутерброды с авокадо и микрозеленью, утку с апельсинами и яблоками, жареные и сырные грибочки, которые «улетают» вмиг, сырники из кедровой муки, овсяный суп, лазанью и многое другое. Бонус - подача блюд такая, что готов съесть телефон.
Где: страничка в «Инстаграме» https://www.instagram.com/bubaila/
12+
*Ютуб, спасибошеф, бубайла
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ИСТОЧНИК KP.RU
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