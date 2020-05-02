День Победы 2020 в Удмуртии: какие праздничные мероприятия пройдут 9 мая

9 мая в Ижевске состоится! Несмотря на перенос парада и шествия «Бессмертного» полка, праздничную атмосферу создадут другие мероприятия. «Комсомолка» собрала полную программу праздника.

Празднование Дня Победы начнется с 10:00* – с возложения цветов к Вечному огню. А с 9:00 до 19:00 участники ветеранских организаций будут нести Вахту памяти у городских мемориалов города. Детей до 18 лет в этом году к акциям привлекать не будут.

На протяжении всего праздничного дня в Ижевске из громкоговорителей будут звучать песни военных лет, а в 11:00 все жители смогут посмотреть онлайн-обращение Президента России Владимира Путина.

С 12:00 до 19:00 представители силовых структур пройдут строевым маршем перед окнами ветеранов. Также для ветеранов организуют персональные поздравление в виде театрализованных представлений и концертов (участвовать будут не более 4 человек). Праздничное действо охвтит 90 дворов Ижевска, где живут ветераны.

Фото: Константин Ившин

С 12:00 до 21:50 пройдет акция «Поем двором». Принять участие сможет каждый, для этого нужно выбрать песню и ответственного за проведение акции и видеозапись от своего двора. Запись и видео в формате слайд-шоу с фотографиями участников нужно разместить в соцсетях в хэштегами #добрососедство18 и #поющийдвор. Кроме того, жители могут вывесить флаги и георгиевские ленты на своих балконах и окнах.

Минута молчания состоится в 19:00, а после нее жителям предлагается выйти на балконы или встать у окна, держа в руках традиционные штандарты или фотографии своих воевавших родственников, чтобы всей семьей исполнить песню Давида Тухманова «День Победы».

Также запланировано:

Онлайн-забег «Эстафета мира»

Памятный забег пройдет в Удмуртии ч 7:00 до 19:00). Он состоится в режиме онлайн - участники смогут пробежать желаемую дистанцию в любое удобное время в любом месте. Принять участие смогут все жители республики, достигшие на момент регистрации 18-ти лет. Дети старше 9 лет смогут участвуют в забеге с письменного согласия родителя или опекуна.

Для участия в эстафете нужно:

1. Зарегистрироваться на сайте, нажав кнопку «Принять участие» (после регистрации придет персональный номер);

2. Установить на смартфон бесплатное приложение STRAVA;

3. 9 мая совершить пробежку (в зачет принимается дистанция, превышающая 3 км);

4. Загрузить свой результат (зафиксированный в приложении STRAVA) в личный кабинет сайте до 23:59 09.05.2020.

Участие в онлайн-забеге бесплатное. Для самых креативных участников организаторы подготовили призы!

- Приз за самый креативный номер: изготовь свой номер из любых материалов, оформив в тематике празднования 75 лет Великой Отечественной войне. Загрузи фото с ним в личный кабинет на сайте;

- Приз за самый креативный видеоролик: сними на свой смартфон видео с передачей эстафеты. Опубликуй его на своей личной странице «ВКонтакте», добавив хэштег #ОнлайнЭстафетаМира (профиль участника должен быть открыт).

Фото: Константин Ившин

Всероссийская акция «Окна Победы»

Родители могут вместе с ребенком выполнить в любой технике рисунок, отражающий участие семьи в Великой Отечественной войне. Также можно просто сделать рисунок на военную тему, либо по мотивам художественных произведений, посвященных ВОВ. Рисунок размещается на окне дома. Можно также использовать трафареты.

Акция «Звезда Победы»

А еще любой желающий может сделать красную звезду из бумаги и написать на ней самые добрые и искренние пожелания для ветеранов. Затем ее нужно сфотографировать и разместить фото или видео процесса изготовления в социальные сети с хэштегами #ЗвездаПобеды, #ЗдоровьяВетерану, #газетаживи и #утрорсм.

Проект «Песни нашей Победы»

Радио «Адам» (12+) и Корпорация Центр совместно с Правительством Удмуртии продолжает проект «Песни нашей Победы». В этом году запустили масштабный флешмоб – «Песни Победы всем миром».

Как принять участие?

1. Запишите на видео, как вы поете (один или с домочадцами);

2. Выложите это видео на свою страничку в любой соцсети;

3. Передавайте эстафету своим друзьям.

Не забудьте поставить хэштеги: #адампеснипобеды #песнипобедывсеммиром

Акция «Сад памяти»

27 млн деревьев высадят 9 мая в Удмуртии в память о погибших в Великой Отечественной войне. Из-за сложной эпидемиологической ситуации у акции «Сад памяти» появились новые временные форматы.

Принять участие можно:

- На даче. Самоизолированные в деревне или на даче жители могут высадить дерево на собственном участке, после чего разместить фотографию в социальных сетях с одним общим хештегом #СадПамятиДома. Зафиксировать посадку можно на сайте садпамяти2020.рф.

- Дома. Тем, кто находится на самоизоляции дома, предлагается поучаствовать в акции «Сад памяти – онлайн». Участники могут нарисовать дерево, сделать поделку или аппликацию и посвятить ее своим героям. Затем фото своего «Сада памяти» нужно разместить в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома, рассказав историю подвига своего героя.

Фото: Диля Ахмадишина

Онлайн-акция «Рекорд Победы Удмуртии»

В память о Великой Отечественной войне, продлившейся 1418 дней и 34032 часов, пройдет акция «Рекорд Победы Удмуртии». 9 мая будут запущены два исторических счетчика - количество дней и количество часов. Они будут пополняться вашими спортивными победами и остановятся при показателе 1418 подтягиваний на перекладине и 34032 отжиманий от пола.

Как принять участие?

1. Нужно подтянуться на перекладине или отжаться от пола возможное для вас количество раз;

2. Опубликовать видео с отжиманиями или подтягиваниями на своей личной странице «ВКонтакте»;

3. Указать лозунг акции: «Дорогие ветераны, Ваша Победа в наших сердцах!»;

4. Добавить хэштег #РекордПобедыУдмуртии с точным количеством (числом) отжиманий или подтягиваний;

5. Отметить аккаунт Акция «Рекорд Победы Удмуртии!» и передать эстафету двум друзьям, отметив их в своём посте; следить за «историческим» счетчиком в группе Вконтакте.

Ежедневно информация на счетчиках будет обновляться; по итогам акции все видео будут собраны в два общих видеоролика.

Бессмертный полк

Как принять участие в акции «Бессмертный полк-онлайн»?

Все просто: нужно заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте «Бессмертный полк России». Фотография ветерана и ваше фото попадут в видеоряд. Трансляция акции пройдет на сайте «Бессмертный полк России», на медиаэкранах, площадках онлайн-кинотеатров Okko**, «Море.тв», телеканалах СТС, «Победа», в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на различных онлайн-платформах.

По всем возникнувшим вопросам можно звонить по телефону специальной горячей линии 8-800-201-94-50. Загрузить фотографии необходимо до 7 мая включительно.

Будут ли раздавать Георгиевские ленточки?

В связи с эпидемиологической ситуацией акция изменит формат.

Онлайн режим уже представлен челленджем в социальных сетях. Он стартовал с 28 апреля. Для участия необходимо дома сделать фотографию с Георгиевской лентой и выложить ее в социальных сетях с хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. В описании к фото рекомендуется передать эстафету еще 5 друзьям. Если настоящей ленточки нет, не возбраняется воспользоваться электронной фоторамкой «Георгиевская ленточка» в личном аккаунте через мобильное приложение Instagram и функцию «История».

Кроме того, с 4 мая Георгиевские ленты будут размещены в общественных местах: продуктовых магазинах, аптеках, на АЗС и так далее. Также их будут распространять у среди своих сотрудников органы государственной власти, полиция, заводы и другие работающие организации. Выдача Георгиевских лент будет проходить с обязательным соблюдением установленных правил безопасности.

Будет ли салют?

Да, он начнется в 22:00. Из-за режима самоизоляция большая часть жителей не сможет его посмотреть, но салют будут транслировать СМИ.

Полную афишу мероприятий можно найти на сайте.

* Указано местное время

** Окко

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