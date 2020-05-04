Нарисуйте дом своей мечты и выиграйте сертификаты в популярный детский магазин

Давайте проводить карантин с пользой! «Комсомольская правда» - Ижевск» совместно со строительной компанией «Железно» запускает новый конкурс детских рисунков – «Дом моей мечты!»

Принять в нем участие могут дети до 14 лет. Для этого нужно нарисовать дом, в котором вам хотелось бы жить. Он может любым – высоким и красивым, маленьким и уютным, сказочным и удивительным – таким, каким его видит ваш ребенок, это может быть даже двор дома мечты с детскими площадками, на которых хочется играть вашему ребенку!

Готовый рисунок нужно отправить нам одним из способов: или загрузить в нашу группу в контакте (ссылка на альбом), или выслать на почту kp@mgcentr.ru или отправить в личные сообщения нашего сообщества (ссылка). Прием работ продлится до 24 мая.

25 мая на сайте izh.kp.ru стартует голосование за лучший рисунок. Оно продлится до 31 мая. Два участника, набравших больше всего голосов, получат сертификаты на покупки в популярный детский магазин (первое место – сертификат на 3500 рублей, второе – на 3000 рублей). Еще одного победителя выберет партнер конкурса, компания «Железно» - этот участник также получит сертификат на 3500 рублей.

ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА «ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ»:

Сроки проведения конкурса: с 04.05.2020 по 31.05.2020

С 04.05.2020 по 24.05.2020 редакцией «Комсомольской правды» принимаются рисунки желающих принять участие в конкурсе.

В 23:59 по местному времени 24.05.2020 прием работ завершается.

25.05.2020 все рисунки выгружаются на сайт izh.kp.ru в специальный раздел конкурса, начинается голосование за рисунки.

31.05.2020 (в 23:59 по местному времени) голосование завершается. По количеству набранных голосов определяются два победителя. Третьего победителя определяет партнер конкурса – компания «Железно».

Победители получат сертификаты в популярный детский магазин общим номиналом 10 000 рублей.

Участник, занявший первое место, получит сертификат номиналом 3500 рублей. Участник, занявший второе место, получит сертификат номиналом 3000 рублей. Победитель, который будет выбран партнеров, получит сертификат номиналом 3500 рублей. Денежный эквивалент призов не выплачивается.

01.06.2019 информация о завершении конкурса и победителях публикуется на сайте izh.kp.ru, и в группе vk.com/izhkp.

C 03.06.2019 победитель может забрать приз в удобное для него время в редакции «Комсомольская правда» - Ижевск». Режим работы: пн-пт, с 9.00 до 18.00. Адрес: ООО фирма «Ариго»: ул. Авангардная, 4Б. Призы будут вручаться законным представителям детей, чьи рисунки победили в конкурсе. При себе обязательно иметь документы, удостоверяющие личность.

Накрутка голосов запрещена! В случае ее определения участник, чья работа была уличена в накрутке, будет дисквалифицирован. В этом случае приз перейдет следующему участнику, набравшему наибольшее количество голосов.

К участию в конкурсе допускаются дети до 14 лет, проживающие на территории Удмуртии.

Участвуя в конкурсе, конкурсант дает согласие на обработку его персональных данных, а также данных его ребенка-автора рисунка, а также на публикацию рисунка и ФИО ребенка во всех СМИ «Комсомольская правда» - Ижевск».

Организатор оставляет за собой право менять условия акции без предупреждения.

Телефон редакции «Комсомольская правда»-Ижевск»: 8 (3412) 94-50-05

Организатор акции – ООО фирма «Ариго».

Генеральный партнёр акции - специализированный застройщик «Железно Ижевск».

Сроки акции – с с 04.05.2020 по 03.06.2020. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам (3412) 90-20-20, 94-50-61.

Организатор не несет ответственности за:

Неполучение, в том числе в установленный срок от призов, по техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора;

Ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством телефонной связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи, используемых при проведении конкурсов

Неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;

За качество призов, предоставляемых партнерами конкурсов.

Организатор вправе отказать в участии в конкурсах без объяснения причин.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ:

Призы вручаются лично по адресу: Ижевск, ул. Авангардная 4б, в дни и время, указанное сотрудником организации, либо в ином месте и в сроки, указанные в положении для конкретной игры/конкурса/викторины.

Победитель (или представитель победителя) при получении приза обязан предъявить документ, удостоверяющий личность.

Победитель имеет право получить свой приз в течение 2 недель с момента выигрыша, если иное не указано в правилах проведения конкретной игры/ конкурса/викторины.

В случае отказа от приза, его денежный эквивалент не выплачивается.

Организатор оставляет за собой право изменять правила проведения игр/конкурсов/викторин. Участник обязан самостоятельно ознакомиться с правилами проведения конкретных игр/конкурсов/викторин до участия в указанных мероприятиях.

Налоги и сборы, подлежащие уплате при получении призером, уплачиваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ о налогах и сборах.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:

Факт участия конкурсе означает, что участник даёт свое согласие на обработку своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, уничтожение Организатором персональных данных исключительно для целей проведения конкурса публикации их результатов, выдачи призов, уплаты НДФЛ и рекламных целей в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Обработка персональных данных участников производится в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

Принимая участие в конкурсе участники соглашаются на обработку таких персональных данных, как фотография, фамилия, имя, контактный телефон, адрес электронной почты, город, дата рождения, а также на то, что в целях реализации конкурса. Организатор вправе отправлять участнику сервисные, технические, рекламные или иные сообщения.

Организатор уполномочен передавать персональные данные третьим лицам, которых он привлекает для проведения акции, в том числе, лицам, уполномоченным отправлять и доставлять Призы. Принимая Правила проведения конкурса, участник предоставляет Организатору право осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными данными. Организатор гарантирует, что персональные данные участников будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом. Указанное согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных и может быть отозвано участником в любое время путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением.

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