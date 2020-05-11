Где в Ижевске на самоизоляции заказать продукты и готовую еду

Медиагруппа «Центр» запустила акцию #ИжевскВместе для поддержки владельцев малого и среднего бизнеса, по которым больно ударила текущая ситуация из-за коронавируса. В сегодняшней подборке расскажем о том, как, не выходя из дома, можно вкусно поесть: о доставке продуктов, воды, тортов и готовых блюд.

«Да-еда»

Сервис с лучшими доставками вкусной еды домой и в офис в Ижевске. На одном сайте собраны предложения разных сервисов по доставке суши, пиццы, фастфуда, горячего, десертов и т. д. Сравнивайте, выбирайте, заказывайте.

Сайт: da-eda.ru

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«Трапеза»

Бесконтактная доставка готовых блюд без ГМО и вкусовых добавок.

Сайт

Сеть ресторанов «Pasta»*

Доставка и заказ с собой. Заказы принимаются с 10:00 до 23:00.

Где: ул. Советская, 15, тел: (3412)78-28-55, ул. Молодежная, 87, тел: (3412)95-68-55, ул. Горького, 72, тел: (3412)78-38-56.

Телефон: (3412)50-50-50.

Сайт

Кафе «Турист»

Доставка блюд, выпечки и полуфабрикатов - бесплатная при заказе от 750 рублей. Бесплатная доставка торта при заказе от 1000 рублей. Прием заказов с 9:00 до 20:00.

Где: ул. Коммунаров, 291

Телефон: 312-688

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Доставка

Суши бар «Храм дракона»

Доставка японской кухни. При заказе от 450 руб. доставка бесплатно.

Телефон: 24-41-13

«Ёж бар»

Доставка бесплатно. Режим с 12:00 до 02:00.

Где: ул. 14-я, 56а (остановка «Зангари»)

Телефон: 8-982-836-98-96

Вкусные обеды

Доставим вкусные обеды. Низкие цены – комплекс от 120 рублей.

Телефон: 8-912-768-11-12

«Еда без вреда»

Магазин здорового питания, где вы можете приобрести: травяные чаи из Крыма, Кубани, Удмуртии, сыродавленные масла, урбечи, бездрожжевой хлеб на заквасках, овощи, фрукты, зелень, сухофрукты, орехи, кокосовую продукцию, веганскую колбасу, сыр тофу, продукцию из полбы, цельнозерновую муку, суперфуды, мед в ассортименте, специи, авторские сладости без сахара и выпечки, эко косметику.

Где: ул. Коммунаров, 197

Режим работы: 09:00-20:00, каждый день

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«Автофлот»

Доставка продуктов

Заказ

«АКТАУ»

Доставка питьевой воды на дом и офис в Ижевске.

Где: ул. 10 лет Октября, 60, оф. 727

Сайт

«Домашняя еда»

Доставка продуктов и готовой еды по Ижевску.

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Сюмсинский Мясокомбинат

Доставка собственной мясной продукции по оптовым ценам. Мясные продукты отменного качества!

Где: склад и фирменный магазин, проезд Дерябина, 3а.

Заказы по телефону: 8-912-750-33-84 (Ватсап, Вайбер)

Магазин «Для пекаря и кондитера»

Магазин для кондитера, где вы найдете необходимые товары для выпечки и десертов: кондитерский инвентарь, кондитерские ингредиенты, пищевые красители, кондитерская упаковка, украшения для выпечки. Бесплатная доставка от 1000 руб.

Где: ул. К. Маркса, 395, офис 105, пункт выдачи работает с 9:00 до 17:00, ежедневно.

Телефон: (3412)57-33-66, 8-912-852-27-00

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Торты

Торты, капкейки, рулеты, кейкпопсы из натуральных и полезных продуктов по хорошей цене на заказ. Повар-кондитер с 2016 года, есть медицинская книжка.

Заказ в личные сообщения

Деревенская картошка

Продажа деревенской картошки

Заказ в личные сообщения

Горно-алтайский мед и травы

Заказ в личные сообщения

«Он!бульон»

Производство сухих натуральных бульонов – отличная замена бульонным кубикам и бульонным порошкам с гулютоматом. 100% натуральный продукт.

Телефон: 8-904-312-32-40 (Юлия)

Кулинарный клуб «Облака»

Марафон любимых десертов. Вас научат готовить любимые десерты и экономить на доставке.

Группа «ВКонтакте»

Вы тоже хотите принять участие в акции медиагруппы «Центр» #ИжевскВместе?

Тогда расскажите о себе:

В группе «ВКонтакте» «Комсомольская правда»-Ижевск»

В группе «ВКонтакте» IZHLIFE

В группе «ВКонтакте» радио «Адам»

В группе «ВКонтакте» «Наше радио»

В специальном чате в Teлеграм от «Коммерсанта»

Напишите в комментариях, чем вы занимаетесь, какие услуги оказываете, и не забудьте хештег #ИжевскВместе. Все запросы и предложения будут собраны, отсортированы и опубликованы на сайте «Комсомолки».

Мы верим, что, объединившись, сможем помочь друг другу в непростой ситуации!

*Паста

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