Перепечи, удмуртская окрошка и сладкий хворост: 5 удмуртских блюд, которые можно приготовить дома

В 2020 году Удмуртия отмечает столетие государственности. Прекрасный повод познакомиться поближе с культурой и традициями родного края. Начать предлагаем с национальной кухни! Сочные перепечи из печи, сытная каша с мясом, освежающий летний суп и сладкий хрустящий хворост – будет вкусно!

ГОТОВИМ ПЕРЕПЕЧИ

ФОТО: Дмитрий Горбушин

Небольшие открытые пирожки, похожие на маленькие пиццы, знают и любят далеко за пределами республики. Они могут быть мясными, с яйцом и луком, грибами и рыбой, капустой и творогом, кашей и ягодами – начинку можно подобрать на свой вкус.

Для теста необходимо замешать пресное бездрожжевое тесто: соединить 1 стакан воды, 2 яйца, добавить щепотку соли, и немного топленого сала. После в равных пропорциях добавить ржаную и пшеничную муку и тщательно перемешать наши ингредиенты. Дать тесту «подремать» примерно 30 минут.

Поделить получившееся тесто на небольшие порции. Накатать «жгутики» и поделить каждый на кусочки. Раскатать их, но не очень тонко. Вылепить корзиночки, приподнимая края и формируя бортик. Выложить форму на противень, смазанный растительным маслом, и наполнить начинкой (она, как правило, полужидкая). Выпекать до готовности при температуре 200 градусов примерно 15-20 минут.

Приятного аппетита!

ГУБИЕН СЮКАСЬ – ХОЛОДНАЯ ПОХЛЕБКА

ФОТО: lifehacker.ru

Губиен сюкась – это удмуртский аналог окрошки. Тот же сытный освежающий холодный суп, разве что ингредиентов требуется намного меньше:

- холодный квас;

- 400 г свежих грибов;

- 1 луковица;

- 2 ст. ложки хрена;

- соль по вкусу.

Грибы перебрать, вымыть и сварить, откинуть на дуршлаг и дать стечь воде. После их нужно порубить или мелко нарезать. К грибам добавить нашинкованный лук и тертый хрен. Все тщательно перемешать и залить холодным квасом.

Приятного аппетита!

КАША С МЯСОМ

ФОТО: Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел

Наверняка, каждый ижевчанин на городских праздниках пробовал томленую в печи кашу с мясом. Ароматное, сытное и к тому же очень полезное блюдо придется по вкусу любому гурману.

Большое количество клетчатки, содержащееся в ячневой крупе, способствует очищению желудочно-кишечного тракта, а мясо обеспечит организму необходимое количество белков.

Нам понадобятся:

- Крупа ячневая 70 г

- Бульон мясной 200 г

- Мясо отварное 110 г

- Животное сало 5 г

- Соль по вкусу.

Готовим бульон из любого мяса. Крупу промываем и вводим в кипящий бульон. Солим и варим на слабом огне. Отварное мясо режем на куски и подаем к столу отдельно от каши.

Приятного аппетита!

ЗАПЕЧЕННЫЙ В СМЕТАНЕ КАРП

ФОТО: Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел

Рыба, запеченная в фольге, - вкусное и полезное блюдо с нежным, но в то же время терпким вкусом. Отлично впишется в диетическое меню: количество калорий на порцию – 140 на 100 грамм.

Понадобятся:

- Карп 1 шт

- Сметана 25 гр.

- Соль/перец по вкусу

- Масло растительное 10 гр.

Рыбу промываем, очищаем от чешуи, потрошим. Солим и перчим нашего карпа, оборачиваем фольгой, смазанной маслом и кладем на противень. Отправляем в разогретую до 180-200 градусов духовку и запекаем до полуготовности. После чего смазываем рыбу сметаной и отправляем запекаться вновь, то готовности.

Готово! Подаем с зеленью и свежими овощами.

ХВОРОСТ

Фото: 1000.menu

Хворост – печенье с удивительной текстурой: оно хрустящее снаружи, но мягкое внутри. Золотистые хворостинки станут украшением любого стола. Особенно такому десерту будут рады дети!

Понадобится:

- Мука пшеничная 320г

- Сахар 25г

- Масло растительное 250мл

- Яйца 6 шт

- Вода 25 мл

Взбить яйца, добавить сахар, соль и воду. Замесить не очень крутое тесто. Готовое тесто раскатать на круглые тонкие лепёшки и разрезать ножом посередине. Через отверстие протянуть один край лепёшки, выворачивая её наизнанку. Аккуратно опустить в кипящее растительное масло наши хворостинки, и когда они станут золотого цвета, вынуть. Положить на салфетку, чтобы она впитала лишнее масло. По желанию – остудить.

Приятного аппетита!

КСТАТИ!

В 2020 году Удмуртия отмечает 100-летие государственности. В честь этого в республике запустили туристический проект «ДаУР!» (6+), по итогам которого определят лучшие достопримечательности региона. И вы можете в нем поучаствовать!

1. До 17 мая подавайте заявку, приложив фотографию и описание любимого места в Удмуртии. Предложить достопримечательность можно двумя способами:

1. Через сайт даур.рф.

2. Через соцсети. Достаточно опубликовать во «ВКонтакте» или Инстаграм пост следующего содержания: «Участвую в Конкурсе «ДаУР!»». К нему необходимо приложить фото и описание достопримечательности и обязательно указать хештеги проекта #ДаУР100 #ОткрываемУдмуртиюВместе.

2. До 25 мая голосуйте за понравившийся вариант на том же сайте - даур.рф. Места, набравшие больше всего голосов, попадут в ТОП-100 достопримечательностей Удмуртии.

Откроем Удмуртию вместе?