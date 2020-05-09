Бизнес в режиме самоизоляции: как кафе, спортклубы и театры Ижевска переживают карантин?

Вот уже несколько недель в Удмуртии действует режим самоизоляции. Так, начиная с марта в республике перестали работать большая часть магазинов и торговых центров, спортивных залов и кафе. Как бизнес переживает эти непростые времена, расскажет «Комсомолка».

ГЛАВНОЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ

Первые ограничения для бизнеса в Удмуртии ввели еще в марте. На период с 28 марта до 5 апреля закрывались ночные клубы, детские центры, фитнес-клубы, спа, сауны, кинотеатры, фудкорты, бассейны. Полностью отменили любые мероприятия с массовым пребыванием людей. Закрылись кафе, бары и рестораны, торговые центры и розничные магазины – если только они не продавали продукты.

В апреле часть ограничений перестала действовать – стоматологиям, автомастерским, службам доставки и некоторым другим компаниям разрешили работать. С 27 апреля ограничения сняли с автошкол, парикмахерских, салонов красоты, микрофинансовых организаций и ломбардов, а также для компаний, занимающихся наружной рекламой.

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ БУДУТ ЗАКРЫВАТЬСЯ

Кафе, ресторанам и кондитерским разрешено работать на вынос и доставку. Чтобы хоть как-то минимизировать траты, компаниям пришлось оперативно перестраиваться.

- Мы научились быстро запускать сервисы, доставку, новые продукты. За этот месяц сделали столько, сколько раньше делали за год. Команда хорошо поработала над решениями, но в любом случае оборот значительно снизился. Около 30% сотрудников потеряли. Очень тяжелая ситуация с ликвидностью. Если бы мы падали медленно, то успели бы подготовиться, — рассказал владелец крупной ресторанной сети Welcome Group Максим Коновалов.

Не упасть в большой минус позволило доверие клиентов, выстроенное годами. Однако, по ожиданиям ресторатора, оборот сети может вновь снизиться еще на 30% после снятия ограничений.

- Почти со всеми арендодателями уже удалось договориться по оплате, но две точки могут быть закрыты. Если падение будет более серьезным, закрытий будет больше, - отметил он. - В любом случае количество заведений общепита сократится, так как не у всех имеются ресурсы для продолжения работы после столь длительного простоя. При этом страдают и те направления бизнеса, которые зависимы от общепита — поставщики продуктов питания, оборудования и различных сопутствующих услуг. Пока мы на месяц вперед думаем. Но надо открыться, чтобы понять, на какое дно мы упали.

А вот руководитель сети заведений «Горячий пельмень» Дмитрий Кононов не стал дожидаться окончания режима. Он уже закрыл половину заведений в Ижевске – 3 из 6.

- Самое страшное не сама пандемия, а то, что последует за ней. Все считают, что у нас сразу вал людей пойдет, но это не так, потому что все равно будут и ограничительные меры, и люди напуганы, и потратили деньги. Потребительская способность будет очень низкой, - считает Дмитрий.

- Сейчас мы, по сути, копим убытки, копим долги перед поставщиками, контрагентами. Они пока не требуют оплаты, понимая, что происходит, но самое веселое начнется, когда откроют. Потому что все подрядчики скажут: Вам же разрешили работать, давайте начинать платить. И вот в этот

момент, думаю, очень много заведений посыплется. Конец лета-начало осени – очень много закрытий будет, не все переживут, - добавляет Максим Коновалов.

СПОРТ НА ДИСТАНЦИОНКЕ

Спортклубы, которым также пока запрещено принимать клиентов, перестроили работу. они перешли в онлайн-формат и начали проводить тренировки через экран компьютера бесплатно. Все это делается для сохранения лояльности клиентов.

- Мы открылись примерно за месяц до введения ограничений, и конечно, нам они даются тяжеловато. Поддерживаем отношения с нашими тренерами и клиентами, привлекаем сейчас и новых, чтобы через онлайн-тренировки увеличивать клиентскую базу, — рассказала владелец и руководитель центра спортивной подготовки «Эверест» Юлия Авдеева. – Конечно, сейчас мы надеемся на поддержку власти и пытаемся договориться с арендодателем.

По словам Юлии, большинство участников рынка смогут пережить кризис. При этом больше шансов у крупных спорткомплексов.

КАРАНТИН С ПОЛЬЗОЙ

Некоторые представители бизнеса используют время карантина с пользой: проводят ремонтные работы и продумывают новые продукты для клиентов.

- Ничего не поделаешь с принятыми властями решениями. Возможно, без каких-то из них можно было обойтись, но нам приходится сейчас ждать времени, когда заболеваемость значительно сократится или установится теплая погода, некоторые эксперты говорят, что она не способствует распространению этого вируса. Нынешней ситуацией нужно пользоваться, чтобы что-то улучшить, а не плакаться. Мы не считаем, что все пропало. Просто надо потерпеть, — отметил руководитель «Ижевских терм» Юрий Бычков.

В целом, по его словам, рынок сохранится, несмотря на то, что специфика банного бизнеса не позволяет запустить дополнительные услуги на время самоизоляции.

ОНЛАЙН СПЕКТАКЛИ

Большое количество концертов и спектаклей отменилось из-за запрета на проведение культурно-массовых мероприятий. Но и здесь продумывают новые форматы: Филармония, например, организовала онлайн-трансляции концертов. Некоторые же театры наоборот заявили о досрочном окончании сезона. 27 марта последний спектакль был проведен в Центре современной драматургии и режиссуры.

- Мы этот месяц провели благополучно и интересно — провели первую онлайн-читку. Доступ к прямому эфиру был открытый, но мы предложили тем, кто хочет поддержать нас, приобрести билеты за 200 руб. В итоге она набрала около 20 тыс. просмотров. На следующей неделе провели еще две онлайн-читки. Затем показали в прямом эфире спектакль «Хлебозавод» в зале без зрителей, при этом адаптировали его для съемки не статичной камерой — оператор был на сцене. Сюда билеты мы уже продавали на прямой эфир,— рассказал основатель центра, главный режиссер театра Les Partisans и театра-студии Ижевского радиозавода Павел Зорин.

Таким образом, по его словам, удалось собрать сумму больше, чем было необходимо для содержания театра. Также Павел Зорин отметил, что практика онлайн-читок продолжится и после снятия запретов, что позволит привлечь новую аудиторию и привлечь зрителей из-за пределов Ижевска.

ОФИЦИАЛЬНО

Тем временем, представители власти говорят, что главная задача сейчас – помочь бизнесу минимизировать потери.

- Бизнесу пришлось пережить большие усилия, чтобы остаться на плаву в новых условиях, - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов журналистам «Коммерсант» - Удмуртия». - У многих состояние неопределенности от того, что непонятно, когда они смогут открыться. Но даже когда им, наконец, разрешат работать, не факт, что покупательская способность позволит им получить выручку, сопоставимую с тем же периодом прошлого года. Наша задача минимизировать такие потери. Поэтому нужно поддерживать и бизнес, и стимулировать рост покупательской способности. Необходимо на федеральном уровне пересмотреть перечень отраслей, пострадавших от пандемии и режима самоизоляции, и расширить возможности для получения предпринимателями поддержки. С другой стороны, новые реалии заставили бизнес осваивать новые направления и подстраиваться под текущую ситуацию. Потребители услуг в свою очередь больше стали пользоваться возможностями онлайн-магазинов и доставки.