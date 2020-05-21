«Жизнь после увеличения груди превратилась в ад»: ижевчанка несколько лет ходила с разорванным имплантатом

- Хотела быть красивой. А вместо этого - вот… - Сидящая передо мной девушка выкладывает на стол субстанцию в целлофановом пакете. - Это была моя грудь.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ

В 2017 году двадцатидевятилетняя ижевчанка Дарья решила увеличить грудь. Вполне нормальное желание для девушки, чьи формы несколько пострадали после родов. Что греха таить, многие женщины об этом задумываются, но далеко не все решаются на такие изменения внешности. А Дарья подошла к делу со всей ответственностью: долго выбирала клинику, хирурга. Читала отзывы, общалась. Откладывала деньги. Часть суммы взяла в кредит.

- Я решила оперироваться в Ижевске, - начинает свой рассказ Дарья. - На первой консультации хирург мне рассказал, что это простейшая и абсолютно безопасная операция, после нее даже антибиотики пить не надо, а уже через два дня я смогу выйти на работу. Ни о каких последствиях он меня не предупредил.

На фото целый имплантат и разорванный Фото: предоставлено героиней материала

Она начала собирать анализы, проходить обследования. Оплатила стоимость операции, пребывание в стационаре и наркоз. Кроме того, девушка выкупила грудные имплантаты марки Siltex*. И ее не смутило, что в чеке стояла не та сумма, за которую она их покупала, и даже не ее фамилия! Сверила идентификационный номер имплантатов в чеке - совпадают с тем, что у нее на руках, и слава богу.

ГОВОРИЛИ, ЧТО ВСЕ ХОРОШО

24 октября 2017 года девушку прооперировали и выписали через два дня. После операции она чувствовала себя хорошо, грудь немного болела, но этого и следовало ожидать. Хирург сказал, что пока ей можно носить обычный спортивный топик, даже не бандажное белье.

Еще через два дня девушка приехала на осмотр. Ее насторожил отек левой груди. Врач сделал прокол, откачал кровь… Через несколько дней снова повторил процедуру. Пациента приезжала в клинику 4 раза и каждый раз ее убеждали, что с ней все в порядке, просили не ездить постоянно в больницу, и так все заживет. Сказали, что ужасные синюшные шрамы после операции можно впоследствии откорректировать лазером.

Фото: pixabay.com

Через месяц Дарье разрешили купить обычное нижнее белье на ее грудь теперь уже 3-го размера и жить в обычном ритме.

«ЧУВСТВО, ЧТО ПО ВЕНАМ ТЕЧЕТ КИСЛОТА»

Вот только никакой счастливой жизни у девушки не получилось. Уже через три недели после операции ее жизнь превратилась в ад.

- Изначально я пошла к врачу, потому что у меня заболела спина, - рассказывает Дарья. Так бывает, потому что увеличивается вес груди, смещается центр тяжести. - Мне выписали какие-то лекарства, витамины. И тогда у меня и случился первый отек Квинке (тяжелейшее проявление аллергической реакции - местный отек подкожной клетчатки и слизистых оболочек, возникает внезапно и стремительно развивается, может приводить к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода. - Прим. ред.). Скорая тогда меня «откапала». Иду на рядовую процедуру к стоматологу, мне ставят укол - и снова отек Квинке. Снова скорая. В организме болело абсолютно все: кости, желудок, голова, селезенка… Я покрывалась страшными пятнами. Не могла спать. Зуд был невыносимым! Краснела от любого прикосновения, одежду не могла на себя надеть! Ни с того ни с сего начинался жар изнутри, могло сжаться горло. Я уже знала симптомы, сразу вызывала скорую. Мне постоянно кололи гормоны.

Дарья перестала есть все продукты, кроме гречки. Не пользовалась духами. Мылась гипоаллергенными детскими средствами и только холодной водой. Если попадала капелька горячей - кожа моментально распухала.

ЛЕЧИЛИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, КОТОРЫХ НЕТ

Девушка начала свой поход по врачам. В первую очередь, конечно, обратилась к аллергологам. После каждого приступа сдавала анализы, но выявить аллерген не удавалось. Врачи разводили руками: отеки и крапивница по результатам анализов были неаллергического происхождения.

Заключение аллерголога – диагноз неясен Фото: предоставлено героиней материала

- У меня редкая группа крови, - объясняет Дарья. - И я уже очень много лет сдаю кровь для детей, больных лейкемией. То есть за своим здоровьем всегда очень строго следила. Практически никогда не болела. И вдруг что-то необъяснимое. Лицо как шар. Головокружения. Такое чувство, что от кончиков пальцев до макушки по венам течет кислота. Я уговаривала врачей взять еще какие-нибудь анализы, вдруг что-нибудь обнаружится.

Девушке сказали, что все ее проблемы «из головы». Психосоматика, мол. Еще пять месяцев ее лечил психотерапевт от болезней, которых нет. На лекарства, которые он ей прописал, развилась обратная реакция: начались панические атаки, девушка боялась выйти из дома.

ИМПЛАНТАТ ПОВРЕДИЛИ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ?

Проблемы со здоровьем Дарья никак не связывала с прошедшей имплантацией. Все это время она регулярно ходила на осмотр к врачу. И хотя понимала, что в левой груди есть какой-то провал, своему хирургу, утверждающему, что он несет полную ответственность за пациентов, верила. Раз он говорил, что все в порядке, значит, так оно и есть.

Задуматься ее заставила случайная статья в интернете. У девушки за границей были похожие симптомы на протяжение трех лет: ломота в костях, головные боли, панические атаки, высыпания на коже… Причиной этому оказался порванный имплантат, который она продолжала носить в теле.

Дарья бросилась на УЗИ.

- Миленькая, так у тебя имплантат порван, от него ничего не осталось! Быстро на компьютерную томографию, - сказали ей в клинике, куда она обратилась за помощью. На КТ диагноз подтвердился.

КТ подтвердила опасения Фото: предоставлено героиней материала

Было принято решение о срочной операции по удалению. Но перед этим Дарья решила пообщаться со своим хирургом и руководством клиники, где производили имплантацию.

- Производители обещают пожизненную гарантию на эти имплантаты! - со слезами в голосе рассказывает Дарья. - В клинике меня обвинили в том, что я сама упала. Но это мне на нож надо было упасть! Или будто бы часто летаю на самолетах. К слову, вообще не летаю.

Все, то смогли предложить в клинике - это «поменять» одну грудь, при этом снова выкупив имплантат. Ни о какой бесплатной операции или компенсации и речи не шло. Но Дарья уже знала, что у нее в груди множество воспалений, увеличены лимфоузлы. В таком состоянии снова ставить имплантат было противопоказано.

19 декабря 2019 года девушку прооперировали лучшие хирурги другой клиники и удалили имплантаты. Оперировали не под наркозом, все время операции держали ее под усыпляющим газом. Очень боялись аллергических реакций.

- Я на операционном столе начала рыдать, боялась не проснуться, - признается Даша. - Всю операцию по моему согласию снимали на видео. К счастью, все прошло очень хорошо. Вот только теперь у меня атрофия молочной железы. Вырезали все пораженные ткани. Постоянно немеет рука. А потом мне принесли вот эти вынутые имплантаты. Посмотрите, в каком виде один из них!

РЕШИТ ТОЛЬКО СУД?

История не закончилась. Пожалуй, она еще только начинается. Дарья намерена узнать правду. Девушка хочет выяснить причину повреждения: был ли имплантат прорезан во время операции, или это заводской брак. Ну, а дальше требовать от виновников компенсацию за нанесение тяжкого вреда здоровью. Она подала заявление в РОВД и Росздравнадзор, а также за свой счет провела одну экспертизу, которая доказала, что имплантат разрушился в силу внешнего воздействия. Если считать операцию по имплантации, лечение, удаление имплантатов и экспертизу, то в общей сложности девушка потратила почти 600 тыс. рублей.

Как сообщили в Росздравнадзоре, проверка не выявила каких-то серьезных нарушений, кроме недочетов по оформлению и ведению первичной медицинской документации. Что за имплантаты устанавливают пациентам в клинике, Росздравнадзор также проверил: сертификаты на продукцию оказались в порядке. По утверждению ведомства, других обращений по данному направлению в предыдущем периоде не поступало.

- По вопросам ответственности медицинской организации за установленные имплантаты, проведению повторной бесплатной операции и выплате компенсации за некачественно оказанные услуги необходимо обратится к руководителю медицинской организации или в судебные органы, - отметил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Удмуртии Дмитрий Быстрых.

Результат первой экспертизы: Фото: предоставлено героиней материала

Как утверждают другие эксперты, насторожиться следовало еще на этапе, когда сама пациентка обнаружила непорядок с документами.

- Существуют правила предоставления медицинскими организациями платных услуг, - объясняет Ольга Жуланова, главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Удмуртии. - Если информация в договоре или бланке строгой отчетности, подтверждающем оплату услуги, не советует действительности, будь то сумма, реквизиты, серийный номер изделия или фамилия клиента, вопрос необходимо урегулировать на месте. Это может быть как техническая ошибка, так и какое-либо сознательное нарушение со стороны клиники. Гражданин может написать претензию и разобраться в досудебном порядке, если же клиника так и не предоставит корректную документацию, то вариант один - обращаться в суд. Если же медицинская услуга уже оказана и оказана некачественно, клиент в свободной форме пишет заявление в адрес клиники с требованием устранения выявленных недостатков, повторного выполнения работ или же уменьшения цены оказанной услуги, а при невыполнении - возврата денег. Однако клиника также имеет право не согласиться с претензиями, и тогда дело может решить лишь суд.

Обращаться в суд советует и Максим Белоковыльский, адвокат Первомайской коллегии адвокатов горда Ижевска.

- Операция по имплантации груди платная, соответственно, регламентируется законом о защите прав потребителей, - говорит он. - Если причинен вред здоровью, потребитель может выбирать, где подавать иск - по своему месту жительства, по месту причинения вреда или по месту нахождения организации. Можно попробовать доказать причинение тяжкого вредя здоровью, для этого заявление нужно подать в следственный комитет. Скорее всего, в возбуждении уголовного дела откажут, но, по крайней мере, пострадавшая получит заключение эксперта, показывающего, насколько серьезный вред здоровью был причинен. Можно попытаться настаивать на возбуждении уголовного дела либо тщательно ознакомиться с материалами и подать иск уже в гражданском порядке. После этого исход будет на 99% зависеть от судебно-медицинской экспертизы. Причем делать ее лучше в другом регионе, чтобы исключить влияние корпоративности медицинского сообщества. В рамках уголовного дела она будет проведена за счет бюджетных средств, а при гражданском разбирательстве оплачивать ее, скорее всего, придется самостоятельно. Если дело будет выиграно, стоимость экспертизы можно возместить за счет ответчика.

СТАТИСТИКА И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

К сожалению, нам так и не удалось получить информацию по количеству проведенных в Удмуртии операций по установке имплантатов молочных желез и проценту осложнений. В территориальном органе Росздравнадзора, а также в Управлении Роспотребнадзора по Удмуртии сообщили, что сбор подобных сведений не входит в компетенцию данных ведомств. Республиканское министерство здравоохранения также не смогло предоставить подобную статистику, так как большинство подобных операций в Удмуртии проводят частные клиники. В самой клинике также отказались прокомментировать ситуацию.

Фото: pixabay.com

Мы обратились с вопросами к московскому пластическому хирургу с опытом работы более 10 лет Сергею Дерновому, и вот что он рассказал:

- За всю свою практику и практику моих коллег мы ни разу не столкнулись с некачественными имплантатами, - признался он. - Все имплантаты, что завозятся в Российскую Федерацию, получают сертификат соответствия, который выдается Роспотребнадзором. Единственное, сами производители и дистрибьюторы имплантатов всегда просят заказывать несколько пар одинаковых изделий на одного пациента, потому что иногда присутствует так называемый производственный брак. Но я убежден в прочности имплантатов. Единственное, чего боятся изделия, так это острых предметов, но даже в случае, если силиконовый имплантат будет поврежден, то силикон не растекается, и грудь не теряет форму. Судя по высланным фотографиям документов, у пациентки были установлены имплантаты компании Mentor**, они содержат высококогезивный силиконовый гель, который разработан специальным образом, для того чтобы он не вытекал в случае повреждения оболочки. Вероятность его попадания силикона в кровь и распределения по организму стремится к нулю. Кроме того, у имплантатов производства компании Mentor одна из самых прочных оболочек.

Эксперт отметил, что характер повреждения имплантата весьма интересен, но предполагать, каким образом они были нанесены, не стал. Относительно вышеперечисленных симптомов Сергей Дерновой, не имея полных данных обследования, также отозвался весьма осторожно.

- Аллергическую реакцию может вызвать любое вещество, введенное в организм, но как таковой аллергии или отторжения имплантатов мы никогда не видели за свою практику, - объяснил он. - Хотя есть имплантаты, покрытые специальной полиуретановой оболочкой. В некоторых случаях он действительно может вызывать аллергическую реакцию и тогда нужно однозначно избавляться от аллергена.

По словам эксперта, сами по себе факты повреждения грудных имплантатов действительно иногда имеют место. При повреждении имплантата пациент должен сразу обратиться в клинику, где пластический хирург проверит документацию и установит факт повреждения. Имплантат удаляется, и представителю компании-производителя на территории России отправляется специальная форма. В большинстве случаев, если подтверждается повреждение имплантата не по вине пациента или хирурга, производитель предоставляет бесплатный имплантат для замены. Когда был поврежден имплантат - после установки, во время операции или еще на этапе производства, выявляет экспертиза.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Сейчас Дарья продолжает бороться за свои права и обращается к читателям «Комсомолки» c просьбой о помощи. Если среди вас есть кто-то, кто столкнулся с подобной ситуацией, напишите в комментарии или на электронный адрес red@mgcentr.ru, поделившись своей историей.

*Силтекс

**Ментор

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