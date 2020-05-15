Утро в Ижевске: бесплатные маски для всех, надежда вернуться домой для вахтовиков и повышение уровня воды в Каме

Доброе утро, Ижевск! На календаре 15 мая, и это - последний рабочий день уходящей недели. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

Всех вахтовиков из Удмуртии вернут домой, независимо от результатов теста

Пропавшего подростка в Удмуртии нашли мертвым

Спасатели Удмуртии предупредили о повышении уровня воды в Каме

Комиссия нашла дефекты на гарантийных дорогах в Ижевске

Дежурная группа теперь есть в каждом детсаду Ижевска

Мошенники теперь проникают в квартиры под видом установщиков окон

А теперь к главным новостям:

Маски в Удмуртии можно получить бесплатно

Фото:vbglas.ru

До конца мая в Удмуртии проходит акция «Носи маску правильно!». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В рамках этой акции волонтеры будут раздавать медицинские маски во всех муниципальных образованиях республики и рассказывать, как правильно носить средство индивидуальной защиты. Маски будут раздавать на остановках общественного транспорта, у продуктовых магазинов, возле социальных объектов.

В Ижевске начали подготовку к следующей зиме

Фото: udmks.ru

Столица Удмуртии начала готовиться к новому отопительному сезону. Планируется реконструкция 36 километров теплосетей, 10 ЦТП и 2 котельных. Один из самых крупных участков реконструкции расположен на Воткинском шоссе возле 1 РКБ. Общая протяженность обновляемых трубопроводов отопления и горячего водоснабжения составляет там более 3,7 км. Также 2,7 км теплосетей заменят на улице Дзержинского, в районе домов №№ 18-32, стоимость работ составит 26,4 млн рублей. Речь идет об обеспечении теплом 11 жилых домов и социальных учреждений. В микрорайоне Люлли будет построена автоматизированная блочная котельная и проведена реконструкция газовой котельной на улице Июльская в Ленинском районе.

В Индустриальном районе Ижевска отключили горячую воду

Фото: news.myseldom.com

В Индустриальном районе Ижевска начались гидравлические испытания на теплосетях. Горячей воды в домах не будет до 22 мая, сообщает пресс-служба ООО «УКС». Жителей просят быть осторожными и не ходить вблизи теплотрасс и люков тепловых камер. Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

В некоторых районах Удмуртии убрали контрольно-пропускные пункты

Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачёв

В трех районах Удмуртии убрали КПП, на которых проверяли въезжающих в населенные пункты. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД МВД по республике. Посты убрали в Кизнерском, Балезинском и Игринском районах. Также начальник ведомства отметил, что проблема с пробками на дорогах, как было во время начала работы КПП, решилась: сотрудники на постах узнают жителей, которые каждый день ездят на работу и домой, всех остальных проверяют.

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