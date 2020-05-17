Дождь с дождем: какая погода ожидается в Ижевске на следующей неделе?

Последние дни ижевская погода совсем не радует жителей. То дождливо, то холодно. Редкое солнце, пробивающееся сквозь тучи быстро исчезает, а густые облака не дают ему показаться вновь. Но есть ли надежда на следующую неделю? Узнаем в традиционном обзоре от «Комсомолки».

Неделя обещает начаться с дождя. В понедельник, 18 мая в Ижевск придет пасмурная погода и дождь на весь день. Температура воздуха составит днем всего 15-16 градусов тепла. Ветер южный, около 3 м/с. Атмосферное давление в этот день будет 743 миллиметра ртутного столба.

Но и вторник, 19 мая не обещает солнца. Весь день будет пасмурная погода и небольшие дожди. Ожидается небольшое потепление до 17 градусов, а ветер останется прежним – 3 м/с. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Фото: pixabay.com

Подобная погода ожидается и в среду, 20 мая. Дождь начнется утром и не закончится даже ночью. Западный ветер стихнет до 1 м/с. Температура воздуха снизится до +13 градусов. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ижевчане не увидят солнца и в четверг, 21 мая. Весь день будет дождь, однако воздух прогреется до +15-16 градусов. Юго-западный ветер ожидается слабый, всего 1 м/с. Атмосферное давление по-прежнему составит 739 миллиметров ртутного столба.

Небольшая радость придет в Ижевск в пятницу, 22 мая. Например, постоянный дождь обещает под вечер прекратиться, правда, ночью все продолжится. Температура воздуха днем составит +15 градусов тепла. Незначительно усилится южный ветер, до 3 м/с. Атмосферное давление неизменно составит 739 миллиметров ртутного столба.

Фото: pixabay.com

Суббота, 23 мая кажется, ничем не будет отличаться от остальных дней. Дождь будет лить с утра и до ночи, а сила юго-западного ветра составит не более 3 м/с. Также ожидается незначительное похолодание до +12 градусов. Атмосферное давление составит 738 градусов тепла.

Кажется, в воскресенье, 24 мая мы получим намеки на небольшое улучшение погоды. К вечеру должен будет прекратиться дождь, и даже может быть небольшое прояснение. Температура воздуха составит 14 градусов тепла, а юго-западный ветер ожидается в 3 м/с. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса Яндекс.Погода