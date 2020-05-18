Проверка слуха: построят ли у Дома природы в Ижевске автомойку?

Не так давно в социальных сетях появились фото вырубки деревьев у Дома природы в Ижевске. Жители города задали вопрос, законна ли вырубка деревьев и что построят на этом участке. «Комсомолка» попросила прокомментировать ситуацию вокруг неожиданного строительства в зеленой зоне города.

С чего все началось?

Действительно, несколько недель назад на небольшом участке рядом с Домом природы началась вырубка деревьев. Территорию огородили забором, и начались подготовительные работы перед строительством здания.

Как пояснили в муниципалитете, согласно градостроительным документам, участок, где ведётся стройка, расположен в зоне «многоэтажной жилой застройки». Он сформирован в 2018 году, имеет площадь - 2091 кв.м. В Постановлении, которым утверждена схема расположения земельного участка, очень четко прописаны требования к строительству на данной территории: общая площадь строящегося объекта не должна превышать 1000 кв.м, здание должно занимать не более 50% от площади территории, а высота не более 50 метров.

Фото: Ксения Аксенова

В декабре 2019 года состоялся аукцион на право аренды этого участка. Победитель предложил сумму ежегодного взноса 1,769 млн рублей – она будет поступать в бюджет города в качестве арендной платы за данный участок. Срок аренды - 1 год и 6 месяцев с даты подписания акта. И уже в феврале 2020 года застройщик на законных основаниях получил разрешение на строительство объекта - магазин непродовольственных товаров.

Проблема №1: опасения из-за строительства

Одно из опасений жителей соседних домов, что бизнес в обход выданному разрешению на строительство откроет в здании автомойку. В администрации Ижевска "Комсомолке" сообщили, что разрешение выдано на строительство одноэтажного непродовольственного магазина. В случае, если застройщик планирует использовать его не по назначению, с ним могут расторгнуть договор аренды на землю досрочно.

Фото: Ксения Аксенова

Проблема №2: вырубка деревьев

Вторая претензия жителей - вырубка деревьев. По данным Управления благоустройства и охраны окружающей среды, под “топор” попали лиственницы, сибирская сосна, клен, липа, ель, ясень береза. Специалисты подчёркивают, что кедров, о которых так много говорят, на данной территории не растёт.

Всего к вырубке запланировано 138 деревьев. Из них 48 деревьев – в аварийном состоянии, 40 деревьев – в неудовлетворительном состоянии.

При этом изначально проектом предполагалось вырубить ещё 26 хвойных деревьев, однако по просьбе Главного управления архитектуры застройщик пересмотрел проект, в результате чего эти 26 деревьев будут сохранены.

При выдаче порубочного билета специалисты провели оценку размера ущерба зеленым насаждениям. Общая сумма составила 978 632 рубля. Арендатор земельного участка обязуется возместить ущерб в натуральной форме, в соответствии с проектом озеленения. На территории парка Космонавтов он планирует высадить 124 шт зеленых насаждений на сумму 981 546,80 рублей, в том числе: сосна пумила, мугус- 6 шт., туя - 58 шт., можжевельник – 60 шт., - пояснили в администрации Ижевска.

Посадка деревьев находится на контроле Управления благоустройства и охраны окружающей среды. Через год после высадки молодых саженцев их проверят специалисты, на месте не прижившихся деревьев застройщик будет обязан высадить новые.