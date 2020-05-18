Начал печь торты и разобрался в экономике: 9-летний мальчик из Ижевска создает кулинарные шедевры и зарабатывает на этом

Богдану Старкову – 9 лет. Как и все мальчишки его возраста он любит гулять, играть с друзьями и гонять на велосипеде. Но есть у него и очень необычное увлечение – юный ижевчанин мастерски печет торты и даже зарабатывает на этом!

НА КУХНЕ С 4 ЛЕТ

Помогать на кухне Богдан начал, когда ему исполнилось 4 года. Разбить яйца, взбить их, размешать тесто, нарезать овощи – родители не запрещали, а только поощряли. А уже в 7 лет мама разрешила мальчику пользоваться газовой плитой. А однажды, когда мамы не было дома, он сам приготовил на завтрак манную кашу и позвал друга. Тот одобрил стряпню Богдана, и наш герой еще сильнее вдохновился. Вслед за кашей последовали бургеры, блины, панкейки, яблочные рулетики, мясо с гарниром… А за месяц до первого дня рождения своей сестры, мальчик решил испечь торт.

— Торт?! Это же сложно! Я сама никогда в жизни не делала торт, а тут 8-летний сын уверенно заявляет: «Я смогу! Надо только рецепт хороший найти!» — рассказывает мама мальчика, Светлана Старкова. - Пересмотрел в «Ютубе» несколько видеорецептов прежде, чем нашел тот самый, который и стал его хитом. Написал список ингредиентов и необходимого инвентаря, мы все купили.

Конечно, первый торт Богдана был неидеальным: кривоватый, щедро политый шоколадом и с надписью из разноцветных M&M’s «Лада». Но гости, родители, маленькая именинница и сам кулинар были в восторге!

Кроме увлечения кондитерством, Богдан любит программировать, плавать, гонять на велосипеде и гулять с друзьями.

ПЕРВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Первые торты Богдан делал «для своих». Научился далеко не сразу – бывало, крем получался слишком жидкий, плохо пропекались коржи. Все неудавшиеся «попытки» съедали сами. Родители поддерживали мальчика, а несколько раз экстренно покупали в магазине новую партию продуктов. Сам Богдан расстраивался, психовал, плакал – но продолжал творить.

Оценив успехи сына, мама написала об этом в своем «Инстаграме» и приложила несколько фотографий. И вкусные тортики начали заказывать.

— Первым заказчикам настолько понравился торт, что они потом его еще два раза заказывали, — улыбается Светлана. — Несколько семей заказывают его торт на семейные праздники и для похода в гости.

Богдан всегда очень ярко украшает свои творения, используя ягоды, фрукты, «орео», шоколад, мармелад, посыпку и другие сладости

На прошлый Новый год он взял аж три заказа.

— Он хотел и пять взять, но я отказала двум, — рассказывает Светлана. — И правильно сделала, сын физически очень устал. Зато мы сделали отличный вывод: не гнаться за количеством. Печь торты для сына — это все-таки искусство и отдушина.

НАЧАЛ РАЗБИРАТЬСЯ В ЭКОНОМИКЕ

Тем не менее, за полтора года Богдан выполнил уже около 40 заказов. Первые свои торты он продавал за 500 руб. Это значительно ниже себестоимости. Сейчас цена торта весом 2-2.2 кг и диаметром 26 см от Богдана – 1600 руб.

Коржи в тортах простые – из муки, яиц, молока, сахара, масла, разрыхлителя и ванильного сахара. А вот крем чаще всего на сливочном сыре, с сахарной пудрой и сливками

— Благодаря своему увлечению Богдан разобрался в сути многих экономических терминов, — говорит мама Светлана. — Он знает, что такое себестоимость, издержки, выручка, прибыль, спрос, предложение и лояльность клиентов. Часть заработанных денег он тратит на ингредиенты для новых заказов, еще часть – на карманные расходы и покупку комплектующих для нового компьютера.

Кстати, сама Светлана не вмешивается в процесс приготовления торта. Она принимает заказы, следит за их сроками, помогает в закупе ингредиентов и уборке кухни после готовки.

— Я не знаю, откуда это у него. Я не испытываю особой любви к готовке. Для меня это повседневная необходимость. Конечно, я была восхищена, удивлена и горда своим сыном. И поддержала его! — говорит мама мальчика.

Она убеждена – чтобы ребенок захотел что-то сделать, надо, чтобы у него было право на пробы и ошибки, право на собственные «хочу» и достаточно свободного времени.

Богдан вместе с мамой и сестренкой

— Многие родители сильно тревожатся, если их ребенок не загружен уроками, кружками и секциями с утра до позднего вечера. А ребенку в таком бешеном темпе жизни сложно прислушаться к себе. Богдану в этом смысле повезло — он на семейном обучении, у него много свободного времени, а значит, есть возможность увлеченно заниматься тем, что нравится. Я дала ему карт-бланш на кухне. Я дала ему возможность пробовать, ошибаться, экспериментировать, искать. И у него все получилось! – говорит она.