2020-05-18T17:10:44+03:00
Общество

Фоторепортаж: Ижевск выходит из самоизоляции

В выходные на улицах и в парках было оживленно
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева

С 14 мая глава Удмуртии разрешил открыть парки и скверы, а горожанам прогуливаться, соблюдая при этом масочный режим. Фотографы «Комсомолки» прогулялись в выходные по самым оживленным местам столицы Удмуртии. Что получилось, смотрите в фоторепортаже.

Центральная площадь

В этом году на Центральной площади очень красиво: цветут яблони, зеленый газон и изредка встречающиеся ижевчане.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Сквер имени оружейника Драгунова

Новое общественное пространство в Ленинском районе Ижевска не осталось без внимания жителей, с самого открытия сквера там стало многолюдно.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Парк имени Кирова

Буквально неделю назад аллеи парка пустовали, ларьки не работали, а сотрудники парка грустили. В прошедшие выходные все изменилось, ларьки начали работать, а парк "зажил" благодаря ижевчанам, которые уже устали сидеть дома.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Сквер Победы

Наконец-то по дорожкам сквера начали кататься детишки на велосипедах, самокатах.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

ИСТОЧНИК KP.RU

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