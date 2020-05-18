Фоторепортаж: Ижевск выходит из самоизоляции
С 14 мая глава Удмуртии разрешил открыть парки и скверы, а горожанам прогуливаться, соблюдая при этом масочный режим. Фотографы «Комсомолки» прогулялись в выходные по самым оживленным местам столицы Удмуртии. Что получилось, смотрите в фоторепортаже.
Центральная площадь
В этом году на Центральной площади очень красиво: цветут яблони, зеленый газон и изредка встречающиеся ижевчане.
Фото: Алена Селезнева
Фото: Алена Селезнева
Фото: Алена Селезнева
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Сквер имени оружейника Драгунова
Новое общественное пространство в Ленинском районе Ижевска не осталось без внимания жителей, с самого открытия сквера там стало многолюдно.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Парк имени Кирова
Буквально неделю назад аллеи парка пустовали, ларьки не работали, а сотрудники парка грустили. В прошедшие выходные все изменилось, ларьки начали работать, а парк "зажил" благодаря ижевчанам, которые уже устали сидеть дома.
Фото: Алена Селезнева
Фото: Алена Селезнева
Фото: Алена Селезнева
Фото: Алена Селезнева
Фото: Алена Селезнева
Сквер Победы
Наконец-то по дорожкам сквера начали кататься детишки на велосипедах, самокатах.
Фото: Сергей Грачев
Фото: Амир Закиров
ИСТОЧНИК KP.RU
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