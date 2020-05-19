Ижевск архивный: 97 лет назад в столице появился первый пионерский отряд

19 мая 1922 года, то есть 98 лет назад, в Советском Союзе было принято решение о создании пионерских отрядов. Спустя год, в мае 1923-го, первый такой отряд появился и в Ижевске. Какими были пионеры Ижевска и республики? Расскажем историю пионерского движения Удмуртии в 11 фото.

Члены Ижевского городского бюро юных пионеров 1-го состава Фото: предоставлено ГКУ «ЦДНИ УР»

Первыми пионерами в нашем городе стали дети ижевских рабочих и воспитанники детских домов. 17 мая 1923 года президиум Вотского облисполкома принял решение: «Признать организацию отрядов юных пионеров необходимой и заслуживающей всякого поощрения».

Один из пионерских отрядов Ижевска. Июнь 1928 год Фото: предоставлено ГКУ «ЦДНИ УР»

В 1920-1930-е гг. деятельность пионерской организации была неотделима от жизни всего народа: пионеры принимали активное участие в классовой борьбе и строительстве нового общества, выступали на антирелигиозных митингах и демонстрациях, участвовали в антирождественских и антипасхальных кампаниях.

Оздоровительный лагерь пионеров, 1930 год, Можга Фото: предоставлено ГКУ «ЦДНИ УР»

При помощи агитации пионеры вербовали вкладчиков в сберкассы, выходили на трудовые рейды и субботники в заводские бараки и общежития, оборудовали «красные уголки»; совершали экскурсии по новостройкам и колхозам. Включившись в общий ритм экономии, пионеры нашли посильный для себя вид труда: собирали резину, кости, бумагу, конский волос, тряпьё, металлолом. Средства от утильсырья сдавали в фонд индустриализации.

С началом Великой Отечественной войны пионерская организация, как и вся страна, жила и работала под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!». Многие школы отдали свои здания под госпитали. Пионеры помогали принимать и размещать эвакуированное население.

Из фотоальбома «Польские дети в Удмуртии. Секретарю Удмуртского обкома ВКП (б) тов. Чекинову А.П.». 1941 – 1946 гг., Каракулино Фото: предоставлено ГКУ «ЦДНИ УР»

Широкое распространение получило «тимуровское движение». Тимуровцы оказывали посильную помощь подшефным семьям фронтовиков, госпиталям. За годы войны пионеры и школьники Удмуртии дали в госпиталях около 5 000 концертов, склеили и сшили десятки тысяч конвертов и пакетов для лекарств, кисетов и носовых платков.

Из фотоальбома «I-й республиканский слет юных пионеров». 14-16 июля 1955 года, Ижевск Фото: предоставлено ГКУ «ЦДНИ УР»

Пионеры у памятника Борцам революции на Красной горке в Ижевске. Сейчас чуть выше этого памятника стоит Свято-Михайловский собор. 1955 год. Фото: предоставлено ГКУ «ЦДНИ УР»

В 60-х яркими приметами пионерского движения стали кружки красных следопытов, клубы интернациональной дружбы, соревнования детских дворовых команд на приз клубов «Золотая шайба» и «Кожаный мяч» и, конечно, знаменитая военно-спортивная игра «Зарница».

Из фотоальбома «Золотая шайба». Сарапул – 1967» Фото: предоставлено ГКУ «ЦДНИ УР»

Пионеры в селе Красногорском, 1961 год Фото: предоставлено ГКУ «ЦДНИ УР»

Памятным для пионерии страны стал 1970 год – год столетия со дня рождения В.И. Ленина. Стартовал Всесоюзный марш пионерских отрядов «Всегда готов!», посвящённый 50-летию Всесоюзной пионерской организации. Пионерские дружины оформляли красочные рапорты о достигнутых успехах по маршрутам «Страна знаний», «Пионер-строй» и др. Возросшее увлечение туризмом породило новый вид состязаний – спортивное ориентирование на местности.

Урок в одной из школ республики, посвященный, скорее всего, 100-летию Ленина. На каждом ученике - алый галстук. 1970-е годы Фото: предоставлено ГКУ «ЦДНИ УР»

В 1979 году было завершено строительство Дворца пионеров в г. Ижевске (сейчас – Дворец творчества юных). Он стал своеобразной методической лабораторией пионерской, комсомольской и внеклассной работы.

Республиканская учеба активистов КИДов. Митинг «Не дадим взорвать мир». 4 ноября 1984 г. Дворец пионеров, г. Ижевск Фото: предоставлено ГКУ «ЦДНИ УР»

К началу 1990-х гг. пионерская организация Удмуртии насчитывала более 100 000 школьников. Сегодня на территории Удмуртии работают такие детские организации, как Республиканская детская общественная организация Удмуртии «Родники», Республиканская детско-молодёжная общественная организация «Союз туристов и краеведов Удмуртии», Республиканская общественная детская организация «Скаутская Ассоциация Удмуртской Республики» и др.

ЗНАЙ!

Принимали в пионеры школьников с 9 лет. Отказать могли разве что самым отъявленным хулиганам.

Красный галстук пионера говорил о его принадлежности к партии. При этом, например, у пионеров ГДР галстуки были синими. Три конца галстука символизируют три поколения: коммунистов, комсомольцев и пионеров.

Не случайно один из атрибутов пионерского движения - горн. С его помощью подавали сигналы отряду: «Слушайте все», «Сбор», «На знамя», «Походный марш», «На линейку», «Тревога».

Такой мандат давал право участвовать во Всероссийском пионерском походе в честь 50-летия образования СССР Фото: предоставлено ГКУ «ЦДНИ УР»

В СССР было 40 тысяч пионерских лагерей, каждое лето в них отдыхали 10 миллионов детей.

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