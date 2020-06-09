Ограничения по высоте забора и участки в 4 сотки: как решить спорные вопросы с соседями по садовым участкам

Сколько должна быть высота забора между соседями садового участка? И можно ли разбивать палисадник перед домом? На спорные вопросы соседей ответила в прямом эфире радио «Комсомольская Правда» (12+, 107,6 ФМ) начальник юридического отдела Кадастровой палаты Удмуртии Наталья Дергачева.

В Удмуртии разрешили заборы ставить выше, а деревья сажать блихе к меже 00:00 00:00

Сколько должна быть высота забора между соседями?

По новым правилам, вступившим в силу с апреля 2020 года, высота заборов между соседями садовых участков не должна превышать 1,8 метра. При этом, забор не должен быть «глухим» для проникновения солнечного света. Конечно, у соседей есть право договориться об установке «глухого» забора. Для этого необходимо оформить соглашение в письменном виде, которое подписали оба собственника.

Ранее разрешалось ставить заборы не выше 1,5 метров.

А вот со стороны улицы уже можно установить глухой забор, если нет ограничения в уставе содового товарищества. Но также его высота не должна превышать 1,8 метра. Для этого сначала нужно подать заявку на имя председателя, чтобы он вынес этот вопрос на общее голосование, затем получить выписку из протокола с положительным решением – и только после этого приступать к установке забора. Кстати, правила распространяются на все садовые участки.

- Дачные участки стали садовыми с января 2019 года, правила распространяются одни и те же, - отметила Наталья Дергачева.

Если ваш сосед все-таки установил «глухой» забор или он выше норматива, то можно это оспорить. Конечно, вы должны доказать, что забор вам мешает. Среди возможных причин: затемнение участка, препятствие свободному проветриванию и т.д. Если решить вопрос мирным путем не получится, то можно обратиться в суд.

Новые требования прописаны в строительных правилах для планировки территории ведения гражданами садоводства (СП 53.13330.2019).

Участок в 4 сотки и палисадник на своем участке

Новые правила также уточняют, каким образом нужно разрабатывать проект планировки территории вашего содового товарищества. Например, площадь садового участка не должна быть меньше 4 соток. А все строения с дорожками не должны занимать более 30% участка.

- Эти правила не коснутся старых массивов, только новых территории. Они уже формируются с учетом новых правил, - добавил эксперт.

Еще один острый вопрос – палисадник за пределами земельного участка. Оказывается, разбивать посадки можно только на своей территории или придется согласовывать это с муниципалитетом.

- У вас есть несколько вариантов: узаконить эту землю, обратиться в администрацию и выкупить этот участок (при повышении нормы участка – Прим.ред.), - отметила Наталья Дергачева.

Разобраться, находится палисадник на вашей земле или нет, поможет кадастровый инженер.