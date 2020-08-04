Пересчет пенсий, кешбэк за отдых в России и штрафы за выгул собак: как изменится жизнь ижевчан в августе

Последний месяц лета будет насыщенным. Как именно изменится жизнь ижевчан, расскажет «Комсомолка».

Запрещается продажа бестабачных никотиновых смесей

1 августа на территории Удмуртии вступил в силу закон, который запрещает продавать бестабачные никотиновые смеси. Об этом сообщает пресс-служба государственного совета Удмуртии. Нарушителям выписывается административный штраф от 3 до 5 тысяч для физического лица, 30- 50 - должностным лицам и от 500 до миллиона для юридических лиц.

Новые правила выгула собак

Госсовет Удмуртии принял поправки в закон «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». В нем говорится, что теперь выгул собак запрещен вне предназначенных для этого мест, в частности на детских и спортивных площадках. По словам Александра Прозорова, за выполнением требований будут следить административные комиссии муниципальных образований. Пока отдельных мест для выгула собак нет, но по закону хозяева обязаны убирать за своим животным.

О том, как именно будет действовать новый закон, мы поговорим в эфире радио «КП»-Ижевк». 4 августа гостями эфира станут зампредседателя Госсовета Удмуртии Александр Прозоров и начальник Главного управления ветеринарии Удмуртии Роман Габдрахманов. Слушайте нас с 14:03 до 14:55 на волне 107,6 FM или на сайте.

Возобновляется вылет за границу

Фото: Амир Закиров

С 1 августа начнут курсировать пассажирские самолеты международного сообщения. Улететь можно из аэропортов Москвы, Санкт- Петербурга и Ростова-на-Дону. Пока границы открыты лишь в три страны: Турция, Англия, Танзания. Переговоры ведутся с властями еще 30 стран.

Послабления для работающих иностранных студентов

Иностранным студентам больше не потребуется разрешение на работу. Это касается обучающихся по очной форме в российских колледжах и вузах по аккредитованной основной образовательной программе (Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. № 16-ФЗ). Работодателям будет необходимо отслеживать статус учащегося, так как при завершении обучения договор расторгается.

Кешбэк за отдых

Фото: Сергей Грачев

В августе стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. Как сообщает Ростуризм, суть программы заключается в том, что турист сможет получить возврат средств до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. В программе примут участие все регионы страны. При этом необходимо, чтобы тур или проживание составляли не менее 5 дней и 4 ночей, а оплата проходила через российскую платежную систему «Мир».

При исполнении всех условий туристы смогут получить компенсацию за поездки стоимостью от 25 до 75 тысяч рублей.

Пенсии проиндексируют

С 1 августа уже традиционно пересчитывают выплаты работающим пенсионерам. Напомним, что их пенсии не индексируются каждый год на величину инфляции, как у неработающих пенсионеров. Но поскольку человек дополнительный год отработал, и работодатель платил за него страховые взносы в Пенсионный фонд, появляется право на дополнительные пенсионные баллы (их количество зависит от размера перечисленных взносов) и чуть более высокую пенсию. Максимальная сумма составляет 279 рублей. Пенсии вырастут у 80 тыс. россиян. Перерасчет проведут автоматом.

Новые цены на полисы ОСАГО

Страховые компании с 24 августа могут учитывать дополнительные факторы при расчете стоимости полисов ОСАГО. Например, лишение прав, опыт, нарушение ПДД. Стоимость полиса для каждого станет разной и будет рассчитываться индивидуально. Однако предполагается, что для аккуратных и ответственных водителей она будет меньше.